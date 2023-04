Skoghøy fratrer stillingen – får millionsluttpakke

Jens Edvin Andreassen Skoghøy (68) fratrer fra stillingen som høyesterettsdommer. Han får 3,6 millioner kroner i sluttpakke.

Skoghøy har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022.

I desember i fjor anklaget han ekskona for å forgiftet ham. Saken ble etterforsket, og politiet henla den på bevisets stilling.

– Jeg har ikke forsøkt å forgifte mannen min, sa Nataliia Skoghøy i et intervju med VG.

Får millioner

Høyesterett opplyser i en pressemelding at Skoghøy får en engangsutbetaling på 3,6 millioner kroner før skatt.

Det for at han ikke skal bli økonomisk skadelidende ved å slutte før pensjonsalder.

Ifølge en pressemelding ønsker hverken Skoghøy eller Høyesterett ikke å uttale seg i saken.

Takker Skoghøy

Skoghøy er såkalt eldste dommer i Høyesterett – altså den dommeren med lengst ansiennitet.

– Jens Edvin A. Skoghøy har gjennom disse årene lagt ned et betydningsfullt arbeid for Høyesterett og for norsk rettsliv. Det står stor respekt av hans virke både som dommer og rettsteoretiker, sier justitiarius Toril Marie Øie.

Skoghøy ble av sin egen arbeidsgiver meldt til Tilsynsutvalget for dommere i desember i fjor.

Bakgrunnen for at han ble meldt inn var at Høyesterett ville ha en vurdering av om Skoghøy hadde brutt det etiske regelverket for dommere.

Det var både på grunn av forgiftningsanklagene mot ekskona, men også på grunn av en varslingssak mot Skoghøy da han var professor ved Universitetet i Tromsø.

Tilsynsutvalget har svart at de ikke vil behandle varslingssaken fra UiT, fordi Skoghøy ikke var dommer da.

– Fordi Skoghøy nå ikke vil komme tilbake i dømmende virksomhet, har Høyesterett orientert Tilsynsutvalget om at det fra Høyesteretts side ikke lenger er behov for en behandling av denne henvendelsen, skriver retten i en pressemelding.

Neste møte i utvalget er i slutten av denne uken.