Oskar Westerlin uvitende oppført på Alliansens valgliste

Influenceren Oskar Westerlin visste ikke at han står på valg for det høyreradikale partiet Alliansen. Westerlins manager er rystet.

Det høyreradikale partiet Alliansen – Alternativ for Norge har levert listeforslag til fylkestingsvalget for 2023 i Viken.

På 16. plass står navnet til influenceren og tiktokeren Oskar Westerlin, melder Avisa Oslo.

Fristen for å levere listeforslag til fylkestingsvalget i 2023 gikk ut 31. mars.

Westerlins manager Vilde Darvik ble først kjent med saken da Avisa Oslo tok kontakt.

– Oskar er ikke medlem av Alliansen, og det er ganske rystende at noen har ført ham opp. Partiet representerer ikke hans verdenssyn, sier hun til avisen.

– Unødvendig støy

Hun opplyser at Oskar Westerlin ikke var klar over at han sto på valglisten til Alliansen. Darvik finner det respektløst å føre opp personer som partiet ikke har snakket med.

– Dette er unødvendig støy og er sløsing av alle parters tid, sier Darvik.

Hun sier videre at de vil sørge for at navnet hans fjernes fra listen umiddelbart.

VG har vært i kontakt med Westerlins manager, som foreløpig ikke har hatt anledning til å svare.

Anmeldte Johansen

Det er ikke første gang Alliansens Hans Jørgen Lysglimt Johansen misbruker andres navn og rykte.

VG meldte tidligere i april at stortingspolitiker Irene Ojala fra Pasientfokus har anmeldt Johansen for å ha stjålet navnet til hennes parti for å stille til valg.

På Valgdirektoratets oversikt over hvilke lister som stiller til valg i høstens lokalvalg, ser det ved første øyekast ut som om Pasientfokus og Ojala stiller til valg i Finnmark.

Men Ojala og Pasientfokus har ingenting med dem å gjøre. Bak står nettopp Johansen, som oppførte seg som andrekandidat for Pasientfokus i listen han leverte inn.

VALGLISTE: Slik ser valglisten ut, presentert på Valgdirektoratets nettsider. Kun Ojala og Johansen står på listen.

– De har stjålet navnet vårt. Det er et grovt misbruk av både Pasientfokus, meg og mitt navn. Jeg er langt politisk fra dem. Jeg vil ikke ha rykte på meg for å være høyreradikal, sa Ojala til VG.

Filter Nyheter har tidligere avslørt hvordan Alliansen-lederen koblet tenåringer og menn i 20-åra med etablerte nynazister, og har koblinger mot ekstreme miljøer.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.