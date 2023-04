SJEKKER IKKE KURSEN: Lars Erik og Anjeben Karlsen fra Ørje i Norge handler ofte i Sverige, men sjekker ikke kronekursen. – Prisene har økt, men det lønner seg fortsatt, sier Lars Erik Karlsen.

Prissjekk på svenskegrensen: − Lønner seg fortsatt

Det er ikke bare å legge hva som helst i grensehandel-kurven. Smør, paprika, frossentorsk, nakkekoteletter, kokt skinke og ketchup var «prisfeller» i vår sjekk. Men Kvikk lunsj, det fikk vi til nesten halv pris over grensen.

VG har lagt turen til en av de populære grensehandelmålene i Sverige, Töcksfors Shoppingcenter, om lag ti mil fra Oslo.

Det er kundeglissent i den enorme Eurocash-butikken tirsdag ettermiddag.

– Det var fullt trøkk tidligere i dag, folk kommer i puljer, smiler den ansatte i kassen.

Skjærtorsdag er Norge er stengt, men over grensen er det håll-i-gång og lange åpningstider. Til og med Systembolaget har helt vanlige åpningstider skjærtorsdag .

Salgssjef for Eurocash Gruppen i Sverige, Patrik Carlstein, melder til VG at de har hatt mye besøk i dagene før påske i sine grensebutikker. Mandag til onsdag i påskeuken er tradisjonelt dagene med mest trafikk.

– Skrumpet

Vi sjekket prisene på 31 varer hos Eurocash, som har vist seg å være hakket rimeligere enn Maximat i VGs Matbørs.

Ved hjemkomst tok vi samme runde i nettbutikken til Oda.

Prissjekken inngår ikke i VG Matbørs. Formålet denne gangen var å finne ut hvilke varer det kanskje ikke lønner seg å handle i Sverige, altså luke ut noen mulige «prisfeller».

Handlelisten tok derfor utgangspunkt i flere varer som var billigere i Norge enn i Sverige ved siste grensehandelbørs i VG Matbørs, publisert i mars.

Øystein Foros, økonomiprofessor ved NHH,

– Skriv liste

Av 31 varer vi sjekket prisen på, ble fasiten:

Oda billigst på 17 varer.

Eurocash billigst på 14 varer.

Men, enkelte varer som er billigere å handle i Sverige er til dels betydelig billigere enn i Norge

Øystein Foros, økonomiprofessor ved NHH, opplever at prisforskjellen mellom Norge og Sverige er mindre nå enn tidligere.

– Siden vi ikke fikk prisoppgang på dagligvarer i februar har er nok prisforskjellene mellom Norge og Sverige skrumpet. Så er det mulig at typiske påskevarer har bedre tilbud i Norge enn i Sverige, vi har jo en lengre påskeferie og mye tradisjon knyttet til feiring og mat, sier Foros.

Han mener derfor det er viktig å sjekke priser og skrive handleliste i forkant.

– Det er nok viktigere enn før og vi har jo også en litt ugunstig valuta nå.

VGs siste grensematbørs viser følgende:

I oktober 2022 var de innkjøpte varene 56 prosent dyrere i Norge enn i Sverige.

I mars var varene 24 prosent dyrere i Norge enn i Sverige.

STEGET I PRIS: Anjeben Karlsen er en godt forberedt grensehandler. Hun viser frem en pose frosne piroger som hun forteller at kostet 184 kroner tirsdag – og rundt 110 kroner for et års tid siden. Anjeben har grensehandlet med ektefellen Lars Erik Karlsen.

– Lønner seg fortsatt

I det siste er det meldt om et rollebytte i grensehandelen – at svenske matpriser har økt så mye at svenskene drar til Norge for å fylle handlekurven.

– Det har jeg ikke hørt noe om, vi handler ofte og fortsatt i Sverige. Det er blitt dyrere, men det lønner seg fortsatt. Dessuten er det et veldig mye bedre utvalg av varer her, sier Lars Erik Karlsen som har fylt handlekurven sammen med Anjeben Karlsen.

VG møter dem utenfor EuroCash-butikken i Töcksfors.

– Cola og kjøtt er fortsatt billig, selv om prisene har gått opp en del. Vi kjøper også snus og sjokolade, sier Lars Erik.

Hans kone åpner en Snickers-sjokolade og skyter inn:

– Denne kostet bare fem kroner her, mye mer i Norge, sier hun.

Kraftig prisøkning

Matvareprisene har steget 20,95 prosent i løpet av ett år i nabolandet, ifølge det svenske statistikkbyrået SCB. Til sammenligning var prisveksten på matvarer i Norge 8,8 prosent i samme periode, viser tall fra SSB.

– En historisk prisøkning, ifølge SCB.

Grønnsaker, melk, ost og egg har økt mest i pris og er de sterkeste driverne for høyere inflasjon i nabolandet.

Oppå dette er den norske kronen svak. Den dagen vi sjekket prisene i Sverige kostet 100 svenske kroner 99,84 kroner. Dette er uten valutapåslag, som banken normalt tar og det du faktisk må betale for å bruke et norsk bankkort.

BLOMKÅL: Ifølge det svenske statistikkbyrået har prisen på blomkål i Sverige økt med 79 prosent på et år. Like full var blomkål billigere hos Eurocash den dagen VG sjekket priser.

Svenskprodusert billigst i Norge

Flere av prisene er omtrent identiske, som for eksempel den svenske varen Friggs Maiskaker Chia & Havsalt, som koster 14,85 kroner hos Eurocash og 14,90 kroner hos Oda denne kvelden.

Her har for øvrig den svenske butikken skjerpet seg: I VGs Matbørs i mars kostet den nesten det dobbelte!

Oda er hårfint billigere på helsvenske Pågen Gifflar kanel, med 65 øre per pose.

Oda er også billigst på nok et svensk «brød og bakevare»-produkt – Wasa knekkebrød havre. Nesten tre korner skiller.

APPELSINER: Kostet 5,85 kroner per kilo hos Eurocash – 9,90 kroner hos Oda.

Priskrig på paprika

Priskrigen på rød paprika i Norge den siste tiden har ikke smittet over grensen.

Hos Oda var kiloprisen tirsdag 38,80 kroner (som er ganske dyrt all den tid den har vært mye lavere her hjemme i mars).

Hos Eurocash var kiloprisen 69,90 kroner! Prisen har økt med 54 prosent.

I frukt og grønt-kategorien var likevel Eurocash billigst, takket være tilbud på brokkoli, avokado og appelsin (5,85 kroner per kilo).

Se tabell med priser under (sveip, den er på to sider):

Billigst på kjøtt

Mange tar det kanskje for gitt at kjøtt og flesk alltid er billigst i Sverige.

Svaret – ifølge vår prissjekk – ja, med to unntak:

Nakkekoteletter var fem kroner billigere per kilo hos Oda den dagen vi handlet.

Billigste frossentorsk var nesten 90 kroner rimeligere i Norge.

Prisforskjellen i favør av Eurocash på andre kjøttvarer:

34 kroner billigere per kilo på bacon.

80 kroner billigere per kilo for karbonadedeig.

37 kroner billigere per kilo for svin indrefilet.

Dropp smøret

Gulost har økt noen få kroner i kiloprisen fra mars, da VG Matbørs hadde med denne varen. Oda klokker inn noe få ører billigere en Eurocash i denne sammenligningen.

Oda er også billigst på Idun ketchup, med god margin.

Også sukker og hvetemel kan legges i kurven, selv om sukker har hatt en prisøkning i Sverige på 48 prosent.

Meierismøret kan «trygt» kjøpes i Norge: Oda var klart billigst på denne varen.

Også mandag var VG en tur til Töcksfors. Da sjekket vi prisene på et mindre utvalg – i den normalt noe dyrere MaxiMat-butikken, som ligger vegg-i-vegg med Eurocash.

En halv kilo meierismør kostet da 61,95 kroner hos Maximat og 47,20 kr hos Oda (og dagen etter 54,85 kr hos Eurocash).

1 / 5 MAXI: Familien Rudshavn/Sæther er bosatt på Bjørkelangen i Aurskog–Høland, en times biltur unna Maximat i Töcksfors. På handlelisten sto blant annet diverse matvarer, godteri, is, snus og brus. – Vi reiser til Sverige i alle fall en gang i måneden, forteller Monica Rudshavn. Her med mannen Tom Kristoffer Sæther og barne Olivia (6) og Alma (2). GRENSEHANDLER: – Vi er så vant til at det er billigere i Sverige enn i Norge, så vi tenker jo raskt at det fortsatt er sånn, sier Monica Rudshavn, som er med familien på grensehandel mandag. Hun er på innkjøp med mannen Tom Kristoffer Sæther og barne Olivia (6) og Alma (2). forrige neste fullskjerm MAXI: Familien Rudshavn/Sæther er bosatt på Bjørkelangen i Aurskog–Høland, en times biltur unna Maximat i Töcksfors. På handlelisten sto blant annet diverse matvarer, godteri, is, snus og brus. – Vi reiser til Sverige i alle fall en gang i måneden, forteller Monica Rudshavn. Her med mannen Tom Kristoffer Sæther og barne Olivia (6) og Alma (2).

– Viktig prispresser

Øystein Foros, økonomiprofessor ved NHH ser på grensehandelen – av flere kalt Norges fjerde største «matbutikk» – som en viktig prispresser i det norske dagligvaremarkedet.

– Nesten alle varer hos lavpriskjedene i Norge har nasjonale priser. Det innebærer også at selv jeg, som er bosatt i Bergen, får en gevinst av priskonkurransen fra grensebutikkene, selv om knapt noen i Bergen drar til Sverige etter matvarer.

At frossen torskefilet var svært dyr i Sverige da VG sjekket prisene tirsdag, overrasker ikke Øystein Foros.

– Fisk er vanligvis relativt rimelig i Norge. Ergo er det ikke slik at man nødvendigvis må spise usunt fordi man har dårlig råd.

– Og Kvikk lunsj er også dyrere i Norge?

– Den prisen er nok rettet direkte mot norske kunder, svenskene vet vel knapt nok hva det er.

URNORSK PÅSKEKOS: Kvikk lunsj i sekspakning kostet over 17 kroner mer å handle i nettbutikken hos Oda enn hos Eurocash.

Vi har ikke regnet ut kostnadene for bilbruk og drivstoff. I denne VG Matbørsen fra mars i år kan du finne detaljerte eksempler for kostnaden av bilbruken sist vi handlet i Sverige.

