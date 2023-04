BRANT: Sideveggene brant opp da brenneren fikk en funksjonsfeil natt til lørdag.

Dramatisk natt på vidda: − Jeg rakk ikke tenke en gang før jeg var ute av teltet

Da paret skulle varme et iskaldt telt tok brenneren i forteltet fyr. På sekunder var kjæresteparet og hunden ute av teltet i 20 effektive minusgrader.

Balå Arif (24) og kjæresten Maria Nguyen (27) våknet opp i et iskaldt telt ved 04-tida natt til lørdag. De trengte varme.

– Det begynte med at vi som vanlig skulle fyre i forteltet. Maria våknet opp av at det var utrolig kaldt, sier Arif til VG som forteller at paret var på skitur fra Finse til Krekkja, en tur de også gikk i påsken i fjor.

Da brenneren skulle fyres opp oppsto det problemer. Trolig var det en feil med brenneren.

– Vanligvis fyrer den helt normalt, men denne gangen blusset den opp mye mer enn vanlig. I det jeg så at brannen på brenneren gikk bortover mot bensinflasken, så skrek jeg til Maria at hun måtte komme seg ut.

ERFARNE: Paret har sammen et 30-talls overnattinger sammen i telt. Arif sier han har nærmere hundre netter i telt, både korte og lange turer.

Maria sier til VG at hun så i sidesynet at det var noe som skurret.

– Jeg rakk ikke tenke en gang før jeg var ute av teltet, sier Nguyen til VG.

I ullundertøy, tynne sokker og hver sin sovepose sto kjæresteparet nå utenfor teltet i bekmørket. Det var effektive minus 20 grader. Nærmeste hytte lå åtte kilometer unna.

– På to sekunder rakk vi å ta med mobiltelefoner, GPS og hver vår sovepose før vi fant en hylle om lag 30 meter fra teltet, sier Arif.

De ringte politiet som sendte ut Røde Kors til GPS-koordinatene kjæresteparet hadde gitt.

Lå ute i snøen med hunden

Paret var redd for at bensinflasken skulle eksplodere og holdt derfor god avstand til teltet.

– Men det tok lang tid før det ble fyr i teltet. Det så ut som at brenneren gikk sin gang, men etter 20 minutter så vi svart røyk komme ut på sidene.

Samtidig ble de kaldere og kaldere. Røde Kors brukte ifølge paret halvannen time på å nå fram til stedet.

– Vi holdt fokus på å varme oss selv og å overleve. Det hjalp ikke å ligge der med soveposer, så vi satt der og skalv. Likevel var det veldig betryggende å vite at Røde Kors var på vei.

Advarer andre

– Selv om du føler deg veldig rutinert og kjenner brenneren din godt, så kan det skje feil som du ikke kan gjøre noe med, sier Arif og legger til;

– Uten GPS og mobildekning, hadde situasjonen vært langt mer alvorlig, sier han.

– Da hadde vi vært ganske ille ute. Å gå åtte kilometer til Finse i sokkelesten er ikke bra i minus 16 grader. Jeg har brukt en del penger på utstyr opp gjennom årene og det var det verdt nå, spesielt når det kommer til den GPS-en, sier han.