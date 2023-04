KJERNEKARER? Hadle Rasmus Bjuland og Kjell Ingolf Ropstad mener Norge må åpne seg for kjernekraft. De kan få med seg landsmøtet på å gjøre det til KrF-politikk i helgen.

KrF-topper åpner for kjernekraft i Norge

Norsk kjernekraft kan bidra både til mer stabil strømproduksjon og mindre hoppende strømpriser om 10–15 år, mener de.

KrFs energipolitiker Kjell Ingolf Ropstad (37) og KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland (22) vil kommende helg ha med seg partiets høyeste organ, landsmøtet, på å gjøre KrF til et parti som er åpent for atomkraft.

Info Dette er forslaget KrF vil: • at regjeringen setter ned et utvalg som sikrer at regelverk og konsesjonsmyndigheter er klargjort for å starte kjernekraftproduksjon i Norge. • at Norge søker samarbeid med Sverige som nå skal begynne storstilt utbygging av kjernekraft. (Kilde: Resolusjonsforslag fra Kjell Ingolf Ropstad til KrFs landsmøte) Vis mer

Kjernekraft er blitt en snakkis på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt.

Mandag denne uken startet den tredje atomreaktoren kommersiell energiproduksjon på kjernekraftverket på øya Olkiluoto i sørvestlige Finland.

Om lag samtidig stengte Tyskland ned sine to siste atomkraftverk i Isar og Neckarwestheim sør- og vest i Tyskland.

I helgen sa også NVE-direktør Ketil Lund i et intervju med VG at selv om naboland bygger ut kjernekraft, så er det ikke gitt at det er en god idé for Norge

Frp har videre annonsert at atomkraft blir eget tema på vårens landsmøte. Og til Ap-landsmøtet kommer fylkeslagene fra Møre og Romsdal, Innlandet og Rogaland – med ønsker om å se nærmere på atomkraft, ifølge avisen Vårt Land

BEFARING: Kjell Ingolf Ropstad (helt til venstre) og Hadle Bjuland (helt til høyre) møtte blant andre parlamentsmedlemmer for Kristdemokraterna under besøket på kjernekraftverket Forsmark i Sverige.

Tidligere KrF-leder og eks-statsråd Kjell Ingolf Ropstad, er uenig med NVE-direktøren.

– Kjernekraft er interessant fordi den er utslippsfri, stabil og medfører små naturinngrep, sier Kjell Ingolf Ropstad til VG.

Han minner om at EU klassifiserer kjernekraft som en grønn investering.

Men hovedgrunnen til KrF-duoens positive kjernekraft-tilnærming er en anstrengt elektrisitets-situasjon og de siste årenes prisgalopp.

Stabilitet

NVE og Statnetts fremskrivinger viser at det forventes en økning i kraftbruken i Norge på 21-30 TWh (terawattimer) TWh (terawattimer)Wattime er en måleenhet for energi (Wh). 1 terawattime (TWh) tilsvarer det totale strømforbruket i en mellomstor norsk kommune i løpet av ett år. frem mot 2030, og 36-45 TWh mot 2040.

Norges kraftproduksjon må derfor trappes betydelig opp fra de 146 TWh som ble produsert i 2022.

– Et viktig aspekt med kjernekraft er at det leverer en stabil mengde kraft gjennom hele året, og slik sett passer godt sammen med kraftkrevende industri som drives døgnet rundt.

INSPIRASJONSTUR: KrFs energipolitiker Kjell Ingolf Ropstad møtte partisøster og energiminister i Sverige, Emma Busch på en tur til Sverige nylig.

Han og KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland har besøkt svenske kjernekraftverk.

KrF-erne er varsomme med å bruke beskrivelsen «frelst» om hva de så og hørte ved kjernekraftverket Forsmark nord for Stockholm.

Men de er utvilsomt kraftig inspirert. Kjernekraft står for nærmere en tredjedel av Sveriges energiproduksjon. Og mer er på gang.

– Jeg har vært skeptisk og har tenkt at dette vil være dyrt og potensielt farlig. Men nå er vi kommet inn i den situasjonen vi er - med fremtidig energibehov og ustabile priser. Etter å ha lest mye om kjernekraft og besøkt Sverige, så mener jeg at vi har noe å lære av nabolandet vårt, sier Ropstad - hele tiden supplert av KrFU-leder Bjuland.

KRFs «SØSTER»: Sveriges energiminister Ebba Busch fra KrFs søsterparti Kristdempokraterna på besøk på Forsmark 3 i forrige uke. Busch er også leder for Kristdemokraterna.

I Sverige sitter KrFs søsterparti med energi- og næringsminister Ebba Busch (36) fra Kristdemokraterna. Hun er også visestatsminister - og i ferd med å bli en energipolitisk rollemodell for KrF-duoen.

– Vi ser jo alle norske målinger at eldre er langt mer skeptiske til kjernekraft enn vår generasjon. Det har jo selvfølgelig med historien fra katastrofen ved kjernekraftverket i Tsjernobyl TsjernobylTsjernobyl-ulykken i 1986 er den hittil mest alvorlige kjernekraftulykken i verden. Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire atomreaktorene i kjernekraftverket i Tsjernobyl, 100 km nord for Kyiv i Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk i tidligere Sovjetunionen. å gjøre. Den holdningen er legitim, sier Bjuland som selv er født i år 2000.

Han legger til:

– Men jeg mener at vi må kunne ha en debatt nå ut fra den kunnskap, teknologi og sikkerhet vi har i dag.

KJERNEKRAFTVERK: Forsmark 1 (til venstre) og Forsmark 2 er navnet på de to reaktorene som utgjør kjernekraftverket nord for Stockholm.

Begge har merket seg at investor Trond Mohn og eksperter rundt ham vil gå i gang med norsk kjernekraft.

De synes det er interessant.

– Hva vil nabolaget i din egen hjemkommune Evje si, Ropstad, hvis det dukker opp planer om et kjernekraftverk i nærheten?

– Jeg tror det vil få en blandet mottagelse. Der er vi jo i en situasjon der det er overskudd- og stor tilgang på kraft. Men jeg så jo at Vennesla - en annen sørlandskommune for eksempel, er en av flere kommuner som sa at de kunne tenke seg et kjernekraftverk, svarer Ropstad.

– Hvordan etablere en sikker håndtering av atomavfallet?

– La oss si at det er 50 år frem i tid at vi må begynne å lagre det. Jeg er jo veldig tilhenger av at hvert land må kunne håndtere eget avfall. Men det må jo kunne være mulig å samarbeide om det. Sverige og Finland er kommet vesentlig lenger enn oss, så kan det jo være potensiale for et nordisk samarbeid. I hvert fall må vi kunne utforske det, svarer Ropstad.