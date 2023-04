Går av i PST: − Jeg har ikke blitt bedt om å gå

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe mener det ikke er en konflikt mellom henne og PST-sjef Beate Gangås. Nå går førstnevnte av på grunn av manglende samarbeidsproblemer mellom de to.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe slutter i jobben etter bare ett år.

Oppsigelsen ble kjent internt i PST mandag morgen.

– Jeg har vært assisterende sjef i PST-sjef i ett år, og har vært i organisasjonen i to og et halvt år. Jeg vært så heldig å få jobbe med det utrolig viktige samfunnsoppdraget som tjenesten håndterer, sier hun under pressekonferanse mandag.

Noe av bakgrunnen for oppsigelsen skal være samarbeidsproblemer mellom henne og den nye PST-sjefen Beate Gangås, ifølge VGs opplysninger.

– Vi to på toppen ikke har klart å finne det optimale fellesskapet oss imellom, sier Moe til VG.

– Jeg har ikke blitt bedt om å gå, det dreier seg ikke om utførelsen av mine arbeidsoppgaver, opplyste hun til pressen.

Hun understrekte også at hennes avgang ikke har sammenheng med terror-angrepet i Oslo 25. juni i fjor.

Moe opplyser at hun og Gangås ser forskjellig på ting. Hun sier at hun ikke har opplevd samarbeidet med Gangås som en konflikt.

Moe ble utnevnt til assisterende PST-sjef fra 1. april. Beate Gangås kom til PST som ny sjef 1. desember i fjor.

Ifølge en kort melding fra PST, har Moe fått ny jobb i advokatfirmaet Thommessen, og at hun starter der 23. mai. 22. mai blir hennes siste arbeidsdag i PST.

Hedvig Moe kom til PST fra Økokrim i 2020. Der var hun også assisterende sjef. I PST startet hun som påtaleleder og sjef for juristene.

Moe søkte stillingen som PSTs permanente sjef senere på høsten i fjor. Men hun nådde ikke opp. I oktober 2022 utnevnte regjeringen den daværende politimesteren i Oslo, Beate Gangås, som PST-sjef.

