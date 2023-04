TERRORSIKTET: Politiet mener den norske islamisten Arfan Bhatti (45) hadde en bakmannsrolle i forbindelse med terrorangrepet i Oslo natt til 25. juni i fjor. Her er han avbildet med et maskingevær, antagelig i fjellene ved grensen mellom Pakistan og Afghanistan, rundt 2012.

Terrorchatten: Skal ha hevdet at kvinne kunne «pull the vest»

«I think she could pull the vest». Det skal Arfan Bhatti ha skrevet om en terrordømt kvinne i Oslo.

«Can she do that?» skal en hemmelig agent for den norske Etterretningstjenesten ha svart.

Samtalen hvor kvinnen diskuteres, var en av mange etter det dødelige terrorangrepet i Oslo natt til 25. juni i fjor. Bhatti er siktet for å ha hatt en bakmannsrolle.

I samtalen utga agenten seg for å være en høytstående leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), en såkalt emir, og chattet med det politiet mener er Bhatti.

– Totalt oppspinn

Den terrordømte kvinnen det refereres til, bodde på Oslos vestkant da meldingene ble skrevet.

Hun sier at det som skrives om henne i chatten, ikke stemmer. Hun er heller ikke siktet i saken.

– Min klient er rystet over opplysningene hun har blitt forholdt av VG. Hun fastholder at opplysningene om henne er totalt oppspinn, sier kvinnens forsvarer, Svein Holden, til VG.

Info Dette er den hemmelige terrorchatten VG har tidligere avslørt hvordan en norsk etterretningsoperasjon fikk opplysninger om et potensielt terrorangrep i Skandinavia før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor. I etterkant av terrorangrepet fikk en agent, som jobbet på oppdrag for Etterretningstjenesten, angivelig kontakt med den norske islamisten Arfan Bhatti (45) på den krypterte meldingstjenesten Telegram. Innholdet i denne dialogen er grunnlaget for terrorsiktelsen mot Bhatti i Norge og er årsaken til at han har vært fengslet i Pakistan siden slutten av september i fjor. Vis mer

Bhattis advokat, John Christian Elden, sier at Bhatti ikke er siktet for noe av dette. Islamisten er nå fengslet i Pakistan.

– Jeg kan ikke bekrefte at noe av dette er knyttet til Bhatti, da jeg ikke er kjent med innholdet i det påståtte materialet eller autentisiteten av dette, og så langt ikke har fått kontakt med Bhatti, selv om han etter det alle medier nå opplyser skal være funnet hos pakistanske myndigheter.

Les også Den hemmelige terror-chatten: Fryktet returen til Norge Arfan Bhatti skal ha ment at det ikke fantes fellende bevis mot ham i terrorsaken.

Skrev om «søster»

Vel ti dager etter angrepet i Oslo sentrum – natt til 5. juli – tok agenten kontakt med det politiet mener er Bhatti på meldingsappen Telegram.

I løpet av denne samtalen skal Bhatti ha skrevet om en «søster» i Norge som han hevdet at ønsket å møte Allah eller emigrere til IS sitt kalifat.

«The sis is from Somalia», skal Bhatti ha skrevet til agenten.

Kvinnen som omtales, var den første kvinnen i Norge som ble dømt for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Norske myndigheter har siden 2021 slått fast at hun utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Ble pågrepet

I 2021 ble den terrordømte kvinnen løslatt fra fengsel, men ikke tvangsreturnert til Somalia, siden norske myndigheter mente det var i strid med menneskerettighetene.

I begynnelsen av september i fjor ble kvinnen likevel pågrepet og satt på Trandum utlendingsinternat, i påvente av å bli sendt ut av Norge.

På dette tidspunktet hadde politiet i Oslo fått tilgang på dialogen mellom agenten og det som skal være Arfan Bhatti – og dermed også påstanden om kvinnen.

Kvinnen sitter fortsatt på Trandum, siden hun har hatt et såkalt returvern. Det innebærer at hun ikke kan sendes tilbake til hjemlandet av konkrete årsaker. Men Justisdepartementet har varslet at dette vernet kan falle bort.

«I think she could pull the vest»

I løpet av chat-samtalen skal Arfan Bhatti ha sendt en lenke til en artikkel om kvinnens terrordom.

«What can she do?» spurte agenten da.

«I think she could pull the vest», svarte det politiet mener er Bhatti noe senere i dialogen.

«Can she do that?» spurte agenten.

«Maybe use the small arms with a little training», skal Bhatti ha svart.

I samtalene skal Bhatti ha hevdet at kvinnen i Oslo tidligere hadde snakket om vesten.

Da skal Bhatti ha svart henne at han ikke hadde ingredienser til å lage «den slags mat», hevdes det i chatten.

«U must be sure because we do not act something and fail against kuffar», svarte agenten.

Kuffar betyr vantro.

«She is ready»

En drøy måned etter terrorangrepet skal Arfan Bhatti igjen ha snakket om «søsteren».

Han skal ha påpekt at agenten ikke måtte glemme «søsteren», og hevdet at hun hadde tålmodighet, ventet på instruksjoner og snakket arabisk.

«She is ready», skal Bhatti ha skrevet.

«For what she is ready? What is she able to do for now brother», spurte agenten.

«As I told you before, both either hijrah or shahadah», skal Bhatti ha svart.

Hijrah skal bety å utvandre fra et ikke-muslimsk land til IS’ kalifat, mens shadada betyr martyrdom, altså å gi sitt liv for sin religiøse tro.

Agenten skrev også at hun måtte vente til IS ga beskjed.

I løpet av samtalen skal Bhatti ha skrevet at kvinnen ble løslatt fra terrordommen etter to og et halvt år, hvis han husket riktig.

«I said to her, have sabr and wait», skal Bhatti ha skrevet til agenten.

Sabr skal bety tålmodighet.

Den nå terrorsiktede nordmannen skal videre ha hevdet at «søsteren» i Oslo har avlagt troskapsløfte til Den islamske stat og at hun ville gjøre det som var best for religionen.

Agenten skal i dialogen ha sagt at hun må være tålmodig og ikke fortelle det til noen.

Ifølge Aftenposten skal Bhatti i avhør med pakistansk politi ha hevdet at han ikke har noe med angrepet i Oslo i fjor å gjøre.

Oslopolitiet skriver til VG at de ikke ønsker å kommentere denne saken.