Stor politiaksjon: 14 pågrepet og for grove narkotikaforbrytelser

Politiet mener de 14 pågrepne personene er sentrale i nettverk som importerer store mengder narkotika til Norge.

Saken oppdateres.

– Bakgrunnen for aksjonene er et godt internasjonalt politisamarbeid. I dette samarbeidet har norsk politi fått tilgang på store mengder kommunikasjon mellom kriminelle, skriver Kripos i pressemeldingen.







Seks av de siktede er pågrepet av Kripos, mens de åtte øvrige er pågrepet av Oslo, Trøndelag og Øst politidistrikter.

– Dette er personer vi mener har sentrale posisjoner i kriminelle nettverk som importerer store mengder narkotika til Norge, sier Nora Pedersen, politiadvokat i Kripos.

Advokat Øystein Storrvik forsvarer en av de siktede.

– Min klient har ikke ønsket å forklare seg og nekter straffskyld, sier Storrvik til VG.

Vidar Lind Iversen, som forsvarer en av de andre, sier til TV2 at hans klient har samtykket til fengsling.

– Han har forståelse for at det er behov for noe etterforskning i saken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger