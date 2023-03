Støre sang fotball-fiendens sang: − Teksten er fin

SANDNES (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre heier på Leeds. Men på Arbeiderparti-årsmøte sang han den kjente Liverpool-sangen «You'll Never Walk Alone».

Statsminister Støre heier på to lag: Arbeiderpartiet og det engelske fotballaget Leeds United.

Førstnevnte fikk 15,5 prosent på siste meningsmåling og kjemper mot krise etter krise. Sistnevnte ligger på 19. plass i Premier League og kjemper mot nedrykk.

– Både du og jeg heier på Leeds. Har du noe å bekjenne?

– Nei, jeg føler jeg kan stå oppreist for den forelskelsen som ble innledet i 73/74-sesongen. Den har tålt mange tøffe slag, men jeg holder lojaliteten.

– Vurderte du å la være å synge med på Liverpool-sangen «You'll Never Walk Alone»?

– Nei, men jeg synes det er et tegn i tiden at man bytter ut arbeidersanger med en Liverpool-sang. Men teksten er fin og setter stemningen.

ALLSANG: Statsminister Støre omtaler det som «snik-Liverpoolifisering» å synge «You'll Never Walk Alone» på Ap-årsmøte. Men han sang med, selv om han heier på Leeds.

Jaglands fotball-flause

I valgkampen i 1999 gikk den tidligere Ap-statsministeren Thorbjørn Jagland på fotballkamp. Selv om han var en profilert Strømsgodset-tilhenger, stilte han opp med Rosenborg-skjerf på tribunen. Supporterklubben GodsetUnionen ble de så rasende at de kastet ut Jagland.

– Kan dette sammenlignes med da Thorbjørn Jagland gikk med Rosenborg-skjerf på kamp?

– Nei. Den sammenligningen kommer ikke særlig langt, sier Støre.

SKANDALE: Thorbjørn Jagland er den eneste norske statsministeren som har skapt furore ved å ta på seg et fotballskjerf.

Bitter for 1975

Støre forteller at fotballforelskelsen ble innledet i 73/74-sesongen. Da vant Leeds den engelske førstedivisjonen for andre år på rad, og de kvalifiserte derfor til Serievinnercupen, forløperen til Champions League, i 74/75-sesongen.

Leeds kom da hele veien til finalen i Serievinnercupen – der de tapte mot tyske Bayern München. Denne seieren har statsministeren tidligere omtalt som «urimelig», og han mener Leeds ble snytt for et straffespark.

I en tekst i Aftenposten skrev Støre om hvordan det var for ham som 14-åring å møte klassekameratene sine i skolegården dagen etter: «De andre lo av meg. Særlig husker jeg fliret til Rune. Han heiet på Liverpool, som til overmål ble seriemester i 1975».

MARERITTET MOT BAYERN MÜNCHEN: David Stewart, Paul Reaney, John Giles, Norman Hunter, Frank Gray, Peter Lorimer, Joe Jordan, Paul Madeley, Terry Yorath, Allan Clarke, Trevor Cherry (spilte ikke), Eddie Gray (innbytter) and (helt til høyre) Billy Bremner avbildet før «den verste kvelden» - serievinnercupfinalen mot Bayern München i 1975.

Sjarmert av Ødegaard

Sist Liverpool og Leeds møttes, endte det med en sjokkseier til Leeds. Men i tillegg til rivaliseringen mellom Liverpool og Leeds, deler de to hovedfiende: Manchester United.

– Ville du sunget med hvis fylkesårsmøtet skulle synge «Glory Glory Man United»?

– Det måtte være etter et godt valg. For teksten må passe til situasjonen.

Støre innrømmer at han lar seg sjarmere av den norske fotballspilleren Martin Ødegaard, som er kaptein i Arsenal.

– Jeg tillater meg også å kunne juble over flott fotball fra andre lag. Det at du har et lag på toppen av Premier League med norsk lagkaptein, hvis man ikke lar seg sjarmere av det, er man følelseskald, slår statsministeren fast.

FÅR ROS: I tillegg til å synge Liverpool-sang, skrøt Støre av Hadia Tajik – og ga henne en klem.

«Snik-Liverpoolifisering»

Også fra talerstolen kommenterte Støre at Rogland Ap erstatter de tradisjonelle arbeidersangene med det han kalte «snik-Liverpoolifisering» – men sa at teksten var så god at også Leeds-supportere kunne synge med.

– Leeds har også en sang som kunne passe inn hos Arbeiderpartiet, «Marching on Together». Kommer du til å ta initiativ til det?

– Det har jeg ikke. Og jeg kan den ikke heller, sier Støre med et smil.

