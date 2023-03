SØRGER: Gjennom hele kvelden kom ungdommer til ulykkesstedet.

– Kanskje blir det satt opp et autovern. Men det kommer altfor sent

MOI (VG) Der asfalten slutter, går den skråningen bratt ned i elven: – Får vi opp et autovern, blir det et monument over livene som er tapt.

Finn Harald Skille holder seg i bakgrunnen mens ungdomsflokken taus betrakter lys og blomsterhilsener i veikanten på Moi i Dalane.

– De to som døde, var bestekamerater av mine sønner, sier 49-åringen.

Stemmen brister mens han snakker med VG. Den ene gutten hans står ved blafrende lysene, den andre klarte ikke lenger være på stedet.

Ett døgn er gått siden bilen med tre tenåringer kjørte utfor Moivegen mellom E39 og Moi sentrum og havnet i elven Moisåna.

En klarte å ta seg til land, de to andre ikke. Guttene ble fløyet til Haukeland universitetssykehus i Bergen og erklært døde tirsdag.

– Det er hjerteskjærende vondt. Jeg tror nesten ikke du finner noen her på Moi som ikke har relasjoner til de som døde, sier Skille.

Bygda Moi i Lund kommune har omkring 3000 innbyggere og ligger midt mellom Kristiansand og Stavanger.

MISTET VENNER: Simen Steinnes Garvik (17) og Joar Vetle Kongevold (16).

Et femtitall ungdommer er samlet for å minnes vennene som ble revet bort. Noen tenner gravlykter, andre legger ned blomster.

– Helt forferdelig

Også klassekamerater av de avdøde, som gikk i forskjellige klasser på Flekkefjord videregående, er kommet til minnestedet.

– Det er tragisk, helt forferdelig, sier Simen Steinnes Garvik (17) og Joar Vetle Kongevold (16) fra Gyland ved Flekkefjord til VG.

På andre siden av den mørke elven går Sørlandsbanen. Vogntogene suser forbi på E39. Snøen virvler i skinnet fra gatelyktene.

Mange søkte også til Lund kirke under minnestunden mandag ettermiddag. Kirken holdt dørene åpne utover kvelden.

TRAGEDIE: Hele bygda er berørt av ulykken mandag som tok to liv på Moi i Rogaland.

Magnar Kro Baisgård er far til gutten som berget livet.

– Han var helt desperat. Han satt i baksetet, så han hadde klart å åpne døren og komme seg ut, og svømt inn til land, sier Baisgård til VG.

De tre guttene kom fra trening. Ulykkesstedet ligger på en kort rett strekning etter svingen der jernbanen krysser elven.

Underkjølt regn

– Det var underkjølt regn i går kveld. Akkurat her blir islaget ujevnt og veigrepet kan være veldig varierende, sier Finn Harald Skille.

Han sier mange har snakket om å få opp autovern mot elven, etter en utforkjøring i 2016 da en bil havnet i grøften på motsatt side.

Det er ingen sikring mellom veien og elven, bare en bratt og snødekt skråning på noen meter ned til vannet.

– Kanskje blir det satt opp et autovern, nå som to unge liv er gått tapt. Men det kommer altfor sent, sier Skille, som selv har fire barn.

KJØRTE I ELVEN: Nødetatene på ulykkesstedet mandag kveld.

– Håpet og håpet

Nødetater fra Agder og Rogaland rykket ut mandag. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen i Statens vegvesen har undersøkt stedet.

Ordfører i Lund kommune Magnhild Eie (Sp) sier at mange miljøer er berørt av tragedien. Om dødsbudskapet sier hun:

– Det var absolutt det siste vi ville høre. Vi har håpet og håpet hele dagen siden vi hørte om ulykken at det skulle gå rette veien.

