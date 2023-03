Per Morten Hansen er formelt bosatt i London. Her er han i Oslo. Han har i lengre tid hatt meldeplikt for Økokrim mens etterforskningen har pågått.

Dømt til fengsel for grov hvitvasking

Forretningsmannen Per Morten Hansen (60) er dømt til fengsel i to år og fem måneder for grov hvitvasking etter at 17 millioner kroner ble sendt fra Belgia til en norsk bankkonto. Millionene stammet fra et bedrageri mot en styrtrik, belgisk forretningsmann.

Økokrim etterforsket saken i nesten to år og mener å ha avdekket et internasjonalt nettverk som organiserer hvitvasking av utbytte fra store bedragerier.

Hansen er dømt for å ha hjulpet til å sikre utbyttet fra et bedrageri på 17 millioner kroner i Belgia. Pengene ble overført til Norge, men stanset da de skulle sendes videre til Kina.

Advokat Christian Flemmen Johansen i Elden Advokatfirma er forsvareren til Per Morten Hansen.

– Det hefter vesentlig feil ved tingrettens vurdering av de faktiske forhold. Tingretten har misforstått deler av sakens faktum, med det resultat at Hansen er domfelt på uriktig grunnlag, opplyser Flemmen Johansen til VG.

Han opplyser at dommen vil bli anket.

Advokat Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden.

– Saken er med andre ord langt fra over, og Hansen er fortsatt å anse som uskyldig frem til det foreligger en rettskraftig dom, opplyser Flemmen Johansen.

En 43 år gammel britisk statsborger som kommer fra Kosovo, ble i fjor høst dømt som bakmann i saken. Ifølge tiltalen skal han ha styrt hvitvaskingen av millionene fra London. I tillegg er to britiske menn dømt i Belgia for bedrageriet.

Om lag 15,7 millioner kroner av beløpet har kommet til rette. Dette skyldes bankens rutiner for hvitvaskingskontroll og påvirker ikke straffeutmålingen i nevneverdig grad, heter det i dommen.

En 36 år gammel mann fra Oslo ble dømt til fengsel i to år og tre måneders fengsel for grov hvitvasking og for oppbevaring av 56 gram kokain.

36-åringens forsvarer, advokat Alexander Greaker X Storrvik Advokatfirma, opplyser at han vil anke dommen.

– Min klient nekter straffskyld for hvitvasking, men erkjente de to andre forholdene. Tingretten har ikke tatt stilling flere sentrale beviser, herunder den 43-årige bakmannen sitt vitnemål. Hovedmannen forklarte at han lurte min klient, skriver forsvareren til VG.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim har ledet etterforskningen.

– Dommen er et viktig skritt i videre i opprullingen av et internasjonalt hvitvasking nettverk. Til nå er seks personer domfelt i saken i Norge og Belgia, sier Kampen og legger til:

– Internasjonalt hvitvasking er et stort problem som vi i Økokrim bruker mye ressurser på å bekjempe.

VG har tidligere omtalt forretningsmannen Per Morten Hansen i forbindelse med salget av Sputnik-vaksine til overpris til flere land.

