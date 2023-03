Tusenvis av brev fra St. Olavs hospital har ikke kommet frem til pasienter og leger

– Det kan ikke utelukkes at denne situasjonen kan få alvorlige konsekvenser for noen pasienter, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding.

Flere tusen elektroniske brev fra St. Olavs hospital har ikke kommet frem til fastleger og pasienter på grunn av en systemfeil. Det melder sykehuset i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Årsaken til feilen er en systemfeil i brevmalene i det nye elektroniske systemet Helseplattformen HelseplattformenHelseplattformen er en ny, felles digital plattform for helsetjenesten i Midt-Norge. St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim er først ute med innføring av Helseplattformen.. Sykehuset opplyser at de ble kjent med problemet torsdag 2. mars.







Journalsystemet har ikke sendt ut aktuelle brev fra systemet, og det har heller ikke kommet noen feilmelding. Tvert imot, så har ansatte fått bekreftelse på at kommunikasjonen er sendt, heter det i pressemeldingen.

Derfor skal det ikke ha vært mulig for sykehuset å vite at informasjonen aldri kom frem til leger og pasienter. Feilen går ifølge sykehuset helt tilbake til innføringen av Helseplattformen midt i november i fjor.

Mandag 6. mars ble det klart for sykehuset at dette gjelder flere tusen brev.

– Det er bekymringsfullt at det igjen avdekkes at informasjon ikke har gått ut fra sykehuset. Vi har sammen med Helseplattformen AS startet en systematisk gjennomgang av brevene for å forsikre oss om at pasienter, fastleger og andre samarbeidspartnere får den informasjonen de skal ha, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i pressemeldingen.

– For de brevene vi i første omgang har fått tilgang på, ser vi heldigvis at mange av pasientene allerede er ivaretatt gjennom for eksempel innkalling til operasjon. Men det kan selvsagt ikke utelukkes at denne situasjonen kan få alvorlige konsekvenser for noen pasienter, sier Aasved.

Brevene vil bli sendt ut som vanlig postsending så snart som mulig, opplyser sykehuset.

St. Olavs hospital har varslet Statsforvalteren om hendelsen og hvordan den følges opp, ikke minst overfor pasientene.