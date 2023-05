STILLESTÅENDE: Det går sakte ut fra Bergen nordover på E16 fredag ettermiddag.

Store problemer på veiene ut fra Bergen: − Utsett turen!

Ras og pinseutfart skaper trøbbel på veiene ut fra Bergen. Beskjeden fra Vegtrafikksentralen er klar.

Pinseutfarten skaper trafikk på veier både i øst og vest. Da hjelper det lite at det har gått et steinsprang over hovedåren E16 ut fra Bergen.

– Det gikk et steinras tidligere i dag, og veien er fortsatt stengt, forteller trafikkoperatør Jenny Nilsson i Vegtrafikksentralen vest til VG.







Raset gikk i halv ni-tiden fredag morgen. Vegvesenet har vært på plass med geolog i helikopter og ryddeteam, men det er fremdeles ikke åpent.

Det skal bli tatt en ny vurdering klokken 16.

Omkjøring er anbefalt via fylkesvei 49 og 79 i Hardanger, men der går det foreløpig sakte.

– Veiene er ikke bygget for så mye trafikk. Har du muligheten: Utsett turen til senere i kveld eller i morgen.

Hovedveien E16 mellom Bergen og Voss er til stadighet utsatt for skred av varierende størrelse. I 2016 stengte et større ras veien i 14 dager.

Også køer i øst

Situasjonen er ikke like ille på veiene i øst. Trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen øst, Trude Lindstad sier at dette er å forvente en fredag ettermiddag.

– Det begynner å bli en del biler, men det er ikke unormalt. Det som er litt uvanlig er at det er køer på vei inn til Oslo vestfra på E18. Det vil si at det er forsinkelser på vei til Gardermoen.

