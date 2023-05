DØD: Arne Strand døde 10. mai. Torsdag begraves han fra Frogner kirke.

Arne Strand begraves: − En ener

FROGNER KIRKE (VG) Det politiske Norge med statsministeren i spissen tar torsdag farvel med den profilerte pressemannen Arne Strand (79).

Strand var kommentator, politisk redaktør og sjefredaktør i Arbeiderbladet, senere Dagsavisen, i 43 år, avbrutt av elleve år i NRK. Han var statssekretær for Gro Harlem Brundtland (Ap) i 1987–1989.

Arne Strand sovnet inn 10. mai, etter lang tids sykdom.

– Han kjempet til siste stund. Han elsket livet, og levde det fullt ut. Vi skulle så gjerne hatt han med oss i mange år fremover, skrev sønnen, programleder Christian Strand i sitt minneord etter farens bortgang.

Familie, venner, kolleger og politikere - blant dem Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre- har møtt opp til begravelsen i Frogner kirke i Oslo torsdag. Seremonien starter klokken 12. Både Nils Bech og Christian Ingebrigtsen skal være solister.

– Det er en vemodig dag, og så er det en fin anledning til å ta avskjed med Arne Strand som betød mye for mange og var en markert og synlig figur, sier Støre når han ankommer begravelsen.

De to møttes for første gang som kolleger da de jobbet på statsministerens kontor i 1989.

Statsminister Jonas Gahr Støre.

– Så har jeg jo erfart ham som pressemann, kommentator og redaktør i mange forskjellige stillinger. Det er integriteten og tydeligheten hans som står igjen, men også et veldig vennlig og godt menneske som jeg husker, sier statsministeren.

Jens Stoltenberg. Carl I. Hagen. Abid Raja

Dagsavisens nåværende sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm vil minnes sin kollega og venn for særlig humoren og humøret.

– Arne Strand er nok for oss den største personen i avisens historie. Han har vært veldig synlig for leserne, og kanskje enda mer synlig internt, sier Lysholm til VG utenfor kirken.

Men Strand sto også i tøffe kamper, sier hans tidligere kollega, som mener Strand tre ganger berget avisen fra konkurs. Det innebar blant annet upopulære avgjørelser som mange oppsigelser.

– Jeg er evig takknemlig for vennskapet, samarbeidet og alt vi har gjort sammen, sier Lysholm.

Journalist Oddvar Stenstrøm trekker også frem humøret når han har møtt opp i Frogner kirke for å ta farvel med Strand.

Oddvar Stenstrøm

– Han var den mest kunnskapsrike politiske kommentatoren vi har hatt her i landet, tror jeg. Han var et levende leksikon som så de store linjene. Ikke minst, krydret han med et utrolig godt humør. Han var morsom, og med en utrolig smittende latter - det gjorde ham til en ener, sier Stenstrøm.

FAR OG SØNN: Christian og Arne Strand.

