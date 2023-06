Feilaktig tatt for fusk: Fikk 135.000 fra UiO

Katie (26) ble feil­aktig ute­stengt fra all utdanning. 135.000 min skyld – Jeg fikkkroner og et brev der det står at det som skjedde er Straffet for fusk

Katie tror UiO fortsatt ikke skjønner hva de har gjort feil.

– Derfor kjemper jeg for å forhindre at dette skal skje andre. Jeg unner ikke min verste fiende å gå gjennom det jeg har gjort, sier hun.

UiO sier de har beklaget situasjonen.

I dag kan VG fortelle at norske universiteter og høyskoler har betalt ut minst 3,3 millioner kroner i erstatning til studenter i fuskesaker.

Tallet baserer seg på en kartlegging VG har gjennomført av fuskesaker ved de 20 største utdanningsinstitusjonen mellom 2018 og 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallet være høyere.

En av dem er Kittiyaporn Katie Bratberg. Hun var 16 år da hun flyttet fra Thailand til Norge i 2012.

Etter litt over ett år i Norge begynte Katie på videregående. Drømmen var å bli lege. Samtidig rammet tragedien: Stefaren hennes døde.

– Han var en fantastisk pappa for meg og søsteren min, og vi var knust, sier Katie.

Det ble en vanskelig tid for Katie, moren og lillesøsteren.

Høsten 2020 kommer Katie likevel inn på medisinstudiet i Oslo. Samme vinter tar hun exphil som hjemmeeksamen.

I januar kommer brevet: Katie er mistenkt for fusk og kan bli utestengt.

Hun reagerer på samme måte som flere fuskemistenkte studenter VG har snakket med:

– Jeg kunne ikke skjønne hva de mente. Først tenkte jeg at det måtte ha skjedd en feil, og at det ville gå fint bare vi fikk oppklart misforståelsen.

Det skulle vise seg å være vanskeligere enn hun først trodde.

Info Fusksakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan koste samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

Khrono har tidligere omtalt Katies sak.

Som i så mange andre saker der studenter mistenkes for fusk, spiller et tekstlikhetsprogram en sentral rolle. Denne såkalte «plagiatkontrollen» har funnet likhet mellom Katies eksamensbesvarelse og tekst fra internett, som hun ikke har henvist til.

Katie ber universitetet om utskrift av rapporten som viser likheten, for å lete etter en forklaring. I rapporten oppdager hun at lenkene hun skal ha plagiert fra, går til tomme nettsider.

Katie engasjerer en advokat. Han gjør en så dårlig jobb at hun til slutt må finne en ny. Det blir Per Rosland.

– Det er ikke ofte man ser så slett arbeid fra en kollega, sier Rosland om jobben den første advokaten gjorde.

Katie har tidligere lastet opp dokumenter til et nettsted hvor studenter deler notater med hverandre. Hun mistenker at noen har misbrukt hennes notater, og at det er årsaken til fuskeanklagen.

Nå gjør hun noe hun skal komme til å angre på: Hun sletter notatene, så de ikke skal misbrukes videre. Det skal universitetet bruke mot henne senere.

6. april 2021 beslutter UiO å utestenge Katie fra all utdanning i ett år. To uker etter skal hun etter planen ha en stor eksamen. Nå får hun ikke engang tilgang til sin egen timeplan.

– Jeg håpet fortsatt at det kunne løse seg, men skjønte at jeg selv måtte finne ut av hva som hadde gått galt.

Katies håp skal snart bli knust.

Samtidig som hun nøster i saken sin, holder advokaten kontakt med UiO.

Han er ikke imponert over den første korrespondansen med universitetet. UiO bruker blant annet feil navn på Katie.

– Det virket som de jobbet med flere saker samtidig. Det gikk kanskje litt fort i svingene, tror Rosland.

Katie får ikke ta eksamen, men fortsetter å lete etter svar.

Når hun studerer lenkene i tekstlikehtsrapporten, bit for bit, oppdager hun noe merkelig:

Lenkene minner om filnavnet på notatene hun tidligere har lastet opp og senere slettet. Men de mangler den siste biten. Derfor virker de ikke.

Altså har ikke Katie plagiert, hun har bare brukt sine egne, tillatte notater.

– Det var Katie selv som fant ut av hva som hadde skjedd, og det var ikke enkelt, sier advokat Rosland.

Fordi det helt fra start har vært en feil med lenkene i rapporten, har ingen oppdaget misforståelsen.

– Det må jo bety at heller ikke UiO kom inn på lenkene. De kan ikke ha sett eller sjekket hva de beskyldte meg for å plagiere fra, sier Katie.

UiO på sin side beskylder henne for å fjerne bevis da hun slettet notatene sine, og derfor selv bidratt til at saken ikke ble oppklart tidligere.

Katie er ikke enig. Hun mener saken hadde løst seg tidligere hvis universitetet hadde gjort det de skulle.

Flere juseksperter VG har snakket med advarer mot en blind tro på at tekstlikhet sier noe om hva som er fusk. En av dem er Mads Andenæs, professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Han har sensurert flere hundre eksamensbesvarelser. Tidligere i år dukket det opp en oppgave med 76,36 prosent likhet. Andenæs fattet mistanke, men etter å ha gått gjennom besvarelsen, viste det seg å være helt lovlig tekstlikhet.

– Det var faktisk en svært god oppgave, sier Andenæs.

– Klagenemndene og domstolene misforstår åpenbart hva som ligger i tekstlikhetsprogrammene, selv etter å ha fått belyst saken. De tolker reglene på en måte som etter mitt skjønn er gal, sier han.

Info Fuskesaker på UiO UiO har opplyst til VG at de har opprettet 439 fuskesaker fra 2018 til 2022.

Av disse ble 430 studenter straffet for fusk.

148 av dem ble utestengt et helt år, som er den strengeste straffen.

Universitetet har ca. 26 000 studenter (tall fra SSB) Vis mer

Utestengelsen gjør at Katie over natten mister hele fotfestet i tilværelsen. Mens medstudentene leser til eksamen, må hun finne seg arbeid. Hun tør ikke fortelle moren hva som har skjedd. Fortvilelsen over å bli stemplet som en juksemaker, er så tung å bære at Katie trenger psykologhjelp.

I juni 2021 kommer endelig meldingen om at Katie er hørt. Klagenemnden på UiO har frifunnet henne for fusk.

– Jeg var så glad. Nå trodde jeg at jeg endelig kunne begynne å studere igjen, sier Katie.

Men kampen er ikke over.

Klagenemnden har tatt ferie uten å sende vedtaket til det medisinsk fakultet. Ikke før i slutten av juli får koordinatoren ved fakultetet beskjed. Da er hun på ferie til august.

– Jeg maste og ringte, jeg gråt i telefonen, men ingenting nyttet.

Katie tror hun kan begynne rett på andre år av medisinstudiene, og ta opp eksamenen hun mangler til våren. Men det får hun ikke gjøre.

Beskjeden om at hun igjen kan begynne å studere kommer så sent at det er kort tid igjen til neste eksamen.

Psykologen beslutter at Katie er for psykisk nedbrutt til å ta den på så kort varsel. Han bekrefter at Katie fikk depressive plager, direkte relatert til fuskesaken.

«(...) vil trenge tid og ro for å normalisere hverdagen, noe hun opplever at UiO ikke tilstrekkelig tar hensyn til», skriver psykologen i en erklæring til universitetet.

Dermed taper Katie ikke bare et halvt, men et helt års studier for feil hun ikke har begått. Det danner grunnlaget for erstatningen hun krever av universitetet etter tabben.

– Saken kostet meg alle sparepengene mine, og i tillegg hadde jeg tre jobber. Jeg måtte betale for advokat, psykolog og ny bolig, sier Katie.

Når en skole anklager en student for fusk, har de plikt til å betale advokatbistand. Det gjelder ikke ved søknad om erstatning når institusjonen har gjort feil.

Susanne Azevedo Stirø er advokat og har hatt flere fuskesaker. Hun er kritisk både til måten plagiatkontrollen brukes på, og mangelen på rettssikkerhet for studenten når institusjonen gjør feil.

– Studenter risikerer i verste fall å være utestengt et år, før de får beskjed om at utestengelsen er uriktig. Hvis de vil kreve erstatning, må de betale søksmålet selv. Det er et rettssikkerhetsproblem, mener Stirø.

Katie ville ha 700.000 kroner fra UiO. Det er basert på et års tapt inntekt som lege pluss alle utgiftene hun har hatt. Etter press ga hun etter og takket ja til tilbudet om 135.000 kroner.

– De holder fast ved at jeg har gjort feil. Hvorfor betaler de meg da? spør Katie.

For å forhindre at andre skal bli utsatt for det samme, har hun bedt UiO innrømme feilen og si unnskyld.

Studiedirektør Hanna Ekeli viser til at UiO har inngått et forlik med Katie, og i den forbindelse beklaget situasjonen.

Når VG spør om de kan vise til beklagelsen, svarer Ekeli:

– Dette er en lei sak og vi har forståelse for at dette har vært krevende for studenten. Vi beklager situasjonen som har oppstått, noe vi også gjorde muntlig overfor henne. Utover dette kan vi ikke kommentere enkeltsaker.

Katie venter fortsatt på beklagelsen.

Da Katie kom til Norge hadde hun enorm tillit til samfunnet og alle rundt seg.

– Jeg tenkte aldri at en slik feil kunne skje på et universitet i Norge. Nå tror jeg ikke på systemet lenger, sier hun.