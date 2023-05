BIL OG BESTEMOR: Her gir Grethe Aadahl tommelen opp etter å ha bestått oppkjøringen for kun 14 dager siden.

Grethe (70) tok lappen for første gang

Fram til nylig har Grethe Aadahl klart seg fint uten førerkortet. Nå kan 70-åringen gi bånn gass.

Både mann, barn og barnebarn har kjørt Grethe Aadahl (70) dit hun trenger, og hvis ikke har hun benyttet seg av apostlenes hester.

Men nylig ble det en nødvendighet for Rakkestad-kvinnen – som bor i overkant av åtte kilometer fra sentrum – å ta lappen.

– Av helsemessige årsaker har mannen min fått kjøreforbud, forteller hun til VG.

Nå er det nemlig hun som har ansvaret for familiens Volvo XC60.

– Glad i kjøre

Først hadde hun tenkt å ta moped-lappen for å kjøre mopedbil, men en sjåførlærer fikk henne på bedre tanker.

Og for kun to uker siden oppfylte hun enhver 18-årings drøm. Sensoren fra Statens vegvesen ga tommelen opp, og hun fikk endelig lappen.

Det var Rakkestad Avis som omtalte saken først.

– Jeg er blitt glad i å kjøre, en dag kjørte jeg hele ti mil – tror jeg, forteller den nybakte sjåføren til VG.

Og mannen, Tore Jan Aadahl, trives som «baksetesjåfør».

– Helt toppers, sier han. Han trives med det. Jeg måtte spørre ham, han er sjeleglad, avslører 70-åringen etter spørsmål fra VG.

Oppkjøringen var verst, for da var Aadahl både stresset og litt nervøs forteller hun. Og så var de fleste medelevene under trafikkopplæringen atskillig yngre.

– Men det synes jeg bare var koselig, ikke noe problem i det hele tatt. Men jeg har aldri hørt om noen andre på min alder som har tatt lappen, sier hun til VG.

– Gi litt «f ...»

Kjøreskolelærer Mary Svartdahl Schjerpen – som også er 70 år gammel – er stolt over eleven sin.

– Jeg må bare si at jeg synes hun er tøff. Tenk å lære seg alt dette, når aldri har måttet tenkt på trafikkregler eller å kjøre bil, i en alder av 70 år. Hun var både veldig lærenem og ivrig, avslører Schjerpen.

– Vi har ikke så mange så voksne elever som henne. Det har vært en fryd. Jeg satt på under førerprøven, og hun var helt avslappet. Alt gikk etter planen, forteller hun.

– Hvilke råd ga du til henne da?

– Jeg sa til henne: Stol på deg selv, du kan kjøre bil. Ikke la nerver og slike ting ødelegge for deg. Dette kan du, det har jeg sett i skolebilen. Og for førerprøven sa jeg at hun måtte gi litt «f ...». Det er bare en person som skal måle at ting gjøres på en riktig og trygg måte, selvsagt.

