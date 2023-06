Aktiver kart

Basehopperulykke i Lysebotn – redningshelikopter måtte returnere

Den alpine redningsgruppen er på vei etter at redningshelikopteret ikke lykkes å redde ut en basehopper i Lysefjorden.

– Det er en basehopperulykke. Vi fikk melding om en hopper som er landet i en steinur. Tilstanden er ikke kjent, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til VG rett før klokken 18 lørdag.

– Redningshelikopteret har forsøkt å få vedkommende ut. Det lyktes ikke. Redningshelikopteret returnerte derfor til Sola for å hente den alpine redningsgruppen som skal forsøke å ta seg frem.

Ulykken skal ha skjedd lørdag ettermiddag i en ur i området ved fjellmassivet Kjerag nær Lysebotn i Lysefjorden. Stedet ligger i Sandnes kommune.

Krevende terreng

Det krever flere timers fjelltur for å nå toppen av platået av Kjerag som er mye brukt av basehoppere, opplyser politiet.

Redningshelikopteret vil prøve å fly mannskap fra den alpine redningsgruppen nærmest mulig uren helikopteret ved første forsøk ikke kunne ta seg ned til.

– Visuell kontakt

– Det er visuell kontakt med pasient via helikopter på stedet, meldte politiet i Sør-Vest klokken 14.27 lørdag.

I en oppdatering klokken 16.41 meldte politiet at pasienten ligger slik til at det ikke er mulig for redningshelikopteret å hente ut vedkommende.

Helikopteret returnerte derfor til Sola for å hente den alpine redningsgruppen.

Politiet er på stedet i Lysefjorden og i gang med undersøkelser.