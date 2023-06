Norges største privatbolig er til salgs

Fritzøehuset har vært i Treschow-familien i syv generasjoner. Nå selges det. VG har snakket med eieren om den gigantiske eiendommen, de hemmelige gangene og om prisen på palasset.

Det enorme Fritzøehuset i Larvik, med sine 7000 kvadratmeter og grunnflate på 2200 kvadratmeter, legges nå ut for salg for første gang siden det ble ferdigstilt for 160 år siden. Det bekrefter dagens eier, milliardærarving Michael Stang Treschow.

– Jeg har hatt dårlig samvittighet for at det store, fine huset står så mye tomt. Min mor la virkelig ned en innsats over et helt tiår for å få huset tilbake i stand. Hun pusset opp eiendommen og huset etter at hennes far og bestefar hadde latt det stå og forfalle.

Det herskapelige Fritzøehuset har vært i Treschow-familien i syv generasjoner siden det ble ferdigstilt i 1833. Mille-Marie Treschow bodde her fra 1954 frem til hun døde uventet av blodforgiftning i 2018.

Stang Treschow innrømmer at det er vemodig å selge, men sier at det er det rette.

– Mitt store ønske er at huset og eiendommen blir tatt mer i bruk.

Norges største

Fritzøehuset har et imponerende areal på hele 7000 kvadratmeter og er omgitt av den vernede Fritzøeparken på 1700 dekar dekar1 dekar tilsvarer 1000 kvadratmeter.

Med sine 75 rom og 21 kjellerrom, utgjør det herskapelige huset i Larvik Norges største privateide bolig. Boligen huset et vell av kunstskatter samlet av Treschow-familien gjennom generasjoner.

Se bildene fra den herskapelige eiendommen under:

Borggården utenfor Fritzøehuset. Det enorme slottet har hele 74 rom og 21 kjellerrom. Hallen i Fritzøehus fikk en omfattende oppussing av tidligere eier Mille-Marie Treschow. De malte detaljene i taket var inntil nylig malt over av grå maling, forteller nåværende eier Michael Stang Treschow. Utsikt til parken på 1700 dekar.

Stang Treschow legger ikke skjul på at huset har betydd mye for ham i oppveksten.

– Jeg hadde en veldig fin barndom der, og vennene mine og jeg hadde mye moro med å leke rundt der som små.

Han forteller at herskapshuset kan by på mye utforskning for den som er oppdagelseslysten.

– Det er ikke helt Downton Abbey-stil, men jeg vil absolutt si at det er en del skjulte rom og ganger. Blant annet en trapp skjult bak et skap. Noen overraskelser er der.

HYLLEST: I 2020, to år etter Mille-Marie Treschows død, hedret Michael Stang Treschow og Victoria Marie Treschow Forsberg sin mor ved å utgi hennes praktbok «Fritzøehus- de fire årstider». Kreftforeningen fikk overskuddet fra salget.

Parken rommer et rikt dyreliv – både dåhjort og muflon, en villsaurase fra Middelhavet, ferdes fritt i hele parken. I sommerhalvåret åpnes den for guidede omvisninger.

Like nedenfor hovedhuset ligger Fritzøe golfbane og Fritzøe gård. Både boligens eksteriør og interiør, landskapsparken og hageanlegget på eiendommen er fredet.

I boken Norske slott, herregårder og gods står det at bygningene har «stilfull karakter, europeisk dimensjon og herskapelig tyngde».

Holder tett om pris

VG sitter på opplysninger om en prisantydning på mellom 300 og 600 millioner kroner, avhengig av hvor mye av interiøret som selges med eiendommen.

Stang Treschow vil derimot ikke kommentere hvilken pris han forventer å få for slottet og eiendommen.

– Det viktige for meg er at jeg finner den rette personen til å ta over. Det er selvfølgelig en viss økonomisk sum som må møtes, men jeg vil ha en god, ny eier som setter pris på historien og vil utvikle stedet videre.

MILLIARDÆRARVING: Michael Stang Treschow arvet Fritzøehuset i 2018 da hans mor Mille-Marie Treschow brått døde. Nå vil han selge eiendommen.

Milliardærarvingen understreker at det ikke er noen økonomiske motiver bak et eventuelt salg.

– Bedriften Treschow-Fritzøe AS er i en veldig god posisjon økonomisk. Salget er fordi huset ikke blir brukt, forteller han og legger til at han blir støttet fra en samlet familie i valget om å selge.

– Det er jo ikke hvem som helst som kan bla opp for denne eiendommen. Hva skjer om du ikke får solgt?

– Da vil jeg se på hvordan vi kan bruke eiendommen på en annen måte. Det blir uansett en ny epoke for dette huset og denne eiendommen.

Mille Marie Treschow

To år etter dødsfallet til Mille-Marie Treschow ble pressen invitert til boligen i forbindelse med Michael Stang Treschow og Victoria Marie Treschow Forsberg hyllest av sin mor, da de ga ut hennes praktbok «Fritzøehus- de fire årstider».

I 2004 giftet hun seg her med forretningsmannen og milliardæren Stein Erik Hagen.

Hagen har et nært forhold til Fritzøehus, etter sitt ekteskap med Mille Marie Treschow,

Han sier til VG at han har blitt kontaktet, vedrørende mulig kjøp av Fritzøehus, men at det aldri har vært aktuelt.

En annen mulig kjøper, Petter Stordalen, sier han ikke er kontaktet, men at det uansett ikke er aktuelt å kjøpe.