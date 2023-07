Sunniva (23)

startet dagen

med bursdag for

bestevenninnen. Etter nachspiel

med kjæresten

blir hun

knivstukket

over 50 ganger.



Beskjeden

de fryktet

Sunniva Borgen (23) ble drept av kjæresten i Åsane

Sunnivas bestevenninne Katarina fylte 24 år den dagen. Feiringen hadde vært så fin – helt fra hun våknet av romsteringer fra kjøkkenet i leiligheten i Åsane og hørte rop om at hun ikke måtte stå opp ennå.

Så hadde Sunniva kommet inn med pakker, croissanter og donuts – syngende på «Hurra for deg».

Verdens beste bursdag, hadde Katarina Brandvik tenkt.

Det var ikke bare i festlige lag at Sunniva elsket å ordne det fint for andre. Katarina, som jobbet borte annenhver uke, kom ofte hjem til nyoppredd seng, frokost og tom skittentøykurv i leiligheten de to delte.

24-årsdagen hadde fortsatt med familieselskap og jentevorspiel, før festen hadde flyttet seg til et utested i Bergen sentrum. Der hadde de møtt Sunnivas kjæreste, som ble med videre på nachspiel til Katarinas kjæreste.

Her oppfører Sunnivas kjæreste seg ubehagelig mot de andre, ifølge dommen. Han insisterer på å drikke en champagneflaske som ikke er ment for å åpnes, kommer med ufine uttalelser og snakker nedsettende om Katarina og Sunniva.

Senere kommer det frem at stemningen mellom Sunniva og kjæresten har vært dårlig hele kvelden, og at han har sendt flere aggressive meldinger.

– Jeg hadde ikke fått med meg noe av det, for antagelig ville hun ikke ødelegge bursdagen min, sier Katarina i dag.

Til slutt ber Katarina ham om å dra, men han nekter, og hun må fysisk skyve ham ut. Sunniva ringer taxi og får overtalt ham til å dra hjem til leiligheten som hun deler med Katarina.

Den dårlige stemningen gjør at paret legger seg på hvert sitt rom, skriver Sunniva i en melding på Snapchat til venninnen.

Katarina svarer at hun har på lyd på telefonen om det skulle være noe, men Sunniva forsikrer om at alt er ok nå.

Men så, klokken 04.35, sender Sunniva en ny melding.

Halvannen time tidligere var Siv blitt vekket av en oppringing.

Klokken var 02.55.

Sunniva, sprudlende og glad i stemmen som vanlig, spurte moren om hun kunne få låne en flaske hvitvin til nachspielet, men Siv hadde nettopp gitt bort den hun hadde.

Sunniva hadde sagt at det gikk helt fint, og at det nok var like greit – de skulle jo i konfirmasjon morgenen etter.

– Vi hadde en veldig koselig prat, sier Siv Yndestad Borgen (57) om samtalen som varte i cirka fem minutter.

Så sovnet hun igjen.

Klokken 05.55 ringer telefonen på nytt. Det er fra Haukeland sykehus. Sunniva er kritisk knivskadet, og beskjeden er tydelig:

«Dere må komme med én gang!»

Siv kan ikke fatte at det er riktig, hun har jo nettopp snakket med jenta si. Etter å ha fått summet seg, innser hun at hun har sovet i flere timer.

Hun og ektemannen Arne Petter Borgen (58) kaster seg i bilen den grytidlige søndagsmorgenen og kjører gjennom en folketom by.

– Vi kjørte uten å snakke, men da vi kom til Danmarksplass, og det var rødt lys, sa jeg at du bare måtte kjøre, sier Siv og ser på mannen sin.

– Ja, det var ingen biler, ute og vi hadde det travelt, sier han.

Fremme på sykehuset hørte de noen rope at «der kommer foreldrene».

– Da skjønte jeg at det var veldig alvorlig, sier faren.

Ved 06.30-tiden ringer telefonen til Katarina., som har overnattet hos kjæresten.

Idet hun hører hva Sunnivas mor forteller, tenker hun på meldingene noen timer tidligere: At hun skrev at hun hadde lyd på i tilfelle det skulle være noe, men hun hadde jo ikke noen baktanke med det – annet enn at det var dårlig stemning.

– Men ikke i min villeste fantasi hadde jeg tenkt at dette var noe som kom til å skje.

I dag bor Katarina Brandvik (25) like ved Sunnivas barndomshjem.

– Jeg skjønner nok egentlig ikke helt at dette har skjedd. Det er så uvirkelig at du får et håp om at det bare er et vondt mareritt. Jeg kan ta meg i å ville ringe Sunniva for å fortelle om ting, sier hun.

Sunniva Borgen ble knivstukket over 50 ganger, i tillegg til å ha blitt slått med knyttet neve.

Sunnivas kjæreste, en mann som den gang var 29 år, ble pågrepet. Siktelsen ble utvidet til drap da Sunniva fem dager senere døde av de omfattende skadene.

Kjæresten erkjente straffskyld.

«Det svartnet for meg. Det klikket helt», fortalte han i retten.

I fjor høst ble han dømt til 17 års fengsel, men anket. Anken ble nylig forkastet – men nå har mannen anket videre til Høyesterett.

For Sunnivas foreldre er det eneste riktige å kalle ham en ekskjæreste. Mye tydet på at Sunniva var på vei bort fra ham, og de mener at han selv valgte å bryte forholdet idet han angrep henne.

Foreldrene sier at de har forståelse for at rettsvesenet må ha et ankesystem, men at det er en stor belastning at saken kommer opp igjen og igjen.

– Å miste et barn, om det er lite eller voksent, er fryktelig, og sorgen er enorm. I tillegg lever vi hver dag med – og i – den grusomme smerten som Sunniva gjennomlevde, det ekstreme og brutale hun ble utsatt for, sier moren.

– Å gå gjennom dette på nytt og på nytt i rettssak etter rettssak og å leve i uvisshet om når og hva som blir utfallet av rettshåndteringen, gir næring til denne overveldende smerten, fortsetter hun.

– Som jeg sa i lagmannsretten, så ble Sunniva dømt til døden den morgenen. Hun ble dømt til stor lidelse, og hun hadde ingen mulighet til å forsvare seg. Det er helt fryktelig.

Mannens forsvarer John Christian Elden sier at klienten har lagt seg flat, er lei seg, har erkjent straffskyld og tatt sin dom.

– Han har ikke anket noe knyttet til faktum, slik at de pårørende og samfunnet skulle få ro knyttet til at saken var oppklart, sier Elden.

Elden har pekt på at klienten fikk en straff som er tre år strengere enn det rettspraksis skulle tilsi, og det er straffeutmålingen de ber Høyesterett se på. Sunnivas foreldre har tidligere kalt forsvarerens påstand om 14 års fengsel som respektløs.

Da Sunniva ble tatt av dage, føyde hun seg inn i en dyster statistikk. Siden 2000 er 171 kvinner og 19 menn registrert drept av sin partner, og i dag utgjør partnerdrap ett av fire drap i Norge.

To nyere studier viser at det i de fleste partnerdrap har vært forvarsler.

Det tydeligste forvarslet er vold. Den ene studien viser at det i 71 prosent av drapene har vært registrert partnervold i forkant.

Etter drapet på Sunniva skulle det vise seg at gjerningsmannen flere ganger var blitt anmeldt av en tidligere samboer, men at sakene ble henlagt.

Etter telefonen fra Sunnivas mor dro Katarina rett til sykehuset.

Umiddelbart koblet hun det som hadde skjedd natten før, med knivangrepet.

– Jeg skjønte at det var han som hadde gjort det.

Mens politiet satte i gang en storstilt etterforskning, kjempet Sunniva for livet på Haukeland sykehus.

– Vi hadde jo et håp om at hun kunne bli helt bra igjen, men det var ingen løfter – sykehuset var veldig forsiktig med det, sier faren Arne Petter.

Etter hvert fikk den nærmeste familien komme inn i rommet hvor Sunniva lå i koma.

– Det var et sjokkerende syn, sier faren.

Der lå hun, jenta som var født seks år etter storebroren og seks år før lillebroren. Hun som hadde kommet til verden med en viljestyrke foreldrene ikke hadde sett maken til. Bare halvannet år gammel hadde hun begynt å kle på seg selv, til og med tykke utedresser og votter.

Den glade og omsorgsfulle jenta med en stor venneflokk der flere kalte henne for sin bestevenn, og som hadde ekstra omsorg for vanskeligstilte. Hun som kunne ha et håpløst forhold til tid, men som likevel var oppsiktsvekkende organisert og strukturert.

I den store sykehussengen lå den aktive og driftige datteren som hadde spilt håndball, fotball, musikk og teater før hun plutselig ble ME-syk og sengeliggende som 16-åring.

I flere år var livet blitt satt på vent, men hun hadde vært langt bedre i det siste: Flyttet i egen leilighet, fått en nettbasert jobb og mer energi.

På sykehuset satt foreldrene og Sunnivas brødre ved Sunniva dag og natt. På jenterommet hjemme fant de et lite trehjerte som de holdt fast i hånden hennes.

Kanskje det kunne gi henne styrke?

De laget også en «to do-list», som skulle gjennomføres så snart Sunniva ble frisk nok.

Katarina skrev «jentetur til Barcelona». Lillebroren Kyrre «fotballkamp i Spania». Moren valgte Egypt – en tur høyt på Sunnivas ønskeliste, mens faren ville ta henne med seg til den fine plass ute i skjærgården som de likte så godt. Svigerinnen Hedda, som også var kollega, ville ha henne med til Bali på jobbtur.

Uken før knivangrepet hadde storebroren Jarl Inge kjøpt seilbåt, som Sunniva på tull hadde foreslått kunne hete «Sunniva». Nå var det ikke tvil: Det skulle den hete, og så snart Sunniva ble frisk, skulle de seile fra Oslo til Kiel.

Men på den fjerde dagen, sent på kvelden, fikk de beskjeden de hadde fryktet:

Det var ikke lenger etisk forsvarlig å fortsette behandlingen, ifølge legene. Skadene var for store til at Sunniva kunne overleve.

– Vi hadde håpet helt til det siste, sier faren.

Dagen etter legenes brutale beskjed, dro Katarina til sykehuset på nytt. Denne gang for å ta farvel med venninnen hun hadde kjent siden ungdomsskolen.

I en times tid satt Katarina hos Sunniva og holdt henne i hånden.

– Jeg er glad jeg fikk være der, men det går egentlig ikke an å beskrive med ord hvordan det føltes. Det aller siste jeg sa var at jeg elsket henne.

Noen timer etter at hun dro derfra, kom telefonen om Sunnivas død.

Det uvirkelige hadde skjedd, og etter fem døgn på sykehuset måtte foreldrene og brødrene dra hjem.

– Vi hadde vært i en boble som virket som et helt liv, og nå kom plutselig resten av verden innover oss, forteller moren.

Noen dager senere fikk foreldrene beskjed om at politiet hadde funnet et dokument på Sunnivas PC.

– Det ble litt oppstandelse da det ble funnet, sier faren.

I dokumentet, som var datert flere år tidligere, hadde Sunniva i detalj beskrevet hvordan hun ville at begravelsen sin skulle være.

– Hele familien satt rundt bordet her da bistandsadvokaten vår leste opp brevet. Det ble stille i fem sekunder, før alle så på hverandre og sa at dette jo var helt typisk Sunniva, sier moren.

Sunniva hadde vært opptatt av hva som skjer når vi dør og flere ganger spurt moren hvordan hun kunne tenke seg sin begravelse. På et tidspunkt hadde Sunniva, som den organisatoren hun var, selv nedfelt egne ønsker om hvilke sanger som skulle spilles og skrevet en tekst om sin takknemlighet.

– Det var en tale til alle som hadde vært rundt henne, og som hadde gjort henne til den hun var. Det var utrolig sterkt da den ble lest opp, sier faren.

I brevet var det også ønsker for minnestunden: Musikk, sanger, gjerne noen taler og alkoholservering. Sunniva hadde også preferanse på mat. Moren sier at den opprinnelige planen var å servere kjøttsuppe

– Men da vi leste at hun ønsket mat hun selv ville likt, ble det tapas. Og det ble vin og bobler.

Sunnivas drapsmann var før drapet ilagt to forelegg, blant annet for kroppskrenkelse – i tillegg til å ha blitt anmeldt to ganger av en ekssamboer. Ifølge Vest politidistrikt gikk disse på hensynsløs atferd i 2019 og begge ble henlagt på bevisets stilling etter kort tid.

Etter drapet på Sunniva, anmeldte ekssamboeren ham på nytt for flere tilfeller av mishandling som skal ha skjedd i 2018 og 2019. Også disse forholdene ble henlagt.

Hvorfor ringte ikke alarmklokkene hos politiet?

Påtaleleder Gunnar Fløystad sier at sakene ble henlagt fordi bevisene ikke var tilstrekkelige.

– Det har vært snakket om at vi kunne gjort noe for å hindre drapet, men vi mener at det er ganske umulig at vi kunne forutsett dette. Anmeldelsene som gjaldt andre enn Sunniva Borgen er henlagt, og kunne derfor i seg selv ikke gi grunnlag for reaksjoner mot domfelte.

Han sier at det er lite som tyder på at politiet hadde kunnskap om forholdet mellom domfelte og Sunniva før drapet.

I 2013 ble risikoverktøyet SARA innført i alle landets politidistrikter for bedre å kunne vurdere risikoen for partnervold og -drap.

Ved anmeldelse av vold i nære relasjoner er politiet pålagt å bruke dette verktøyet, men undersøkelser viser at det ikke er brukt i 70 prosent av partnerdrapene.

Ifølge Fløystad ble ikke SARA-verktøyet brukt i forbindelse med anmeldelsene før drapet.

– Hvorfor ikke?

– Det var to anmeldelser, blant annet hensynsløs atferd mot en ekskjæreste som var mindre alvorlige og ble henlagt raskt, så bruk av SARA fremstår ikke relevant der. Det kunne først være aktuelt med den siste som gikk på mishandling i nære relasjoner.

Men da satt mannen allerede i varetekt, siktet for drapet på Sunniva.

I desember 2020, ni måneder før drapet, ble han også anmeldt for vold mot en mann. BT har tidligere skrevet at etterforskningen ble liggende helt til etter drapet.

Fløystad sier at det ble gjort noe etterforskning i starten, men så ble saken liggende og senere henlagt.

– Er det noe dere burde gjort annerledes i den saken?

– Saken kunne med fordel ha vært etterforsket raskere uten at det er grunnlag for å anta at det ville gitt et annet resultat.

Sunnivas foreldre, som understreker at de er fornøyde med politiets drapsetterforskning, reagerer på politiets arbeid i disse sakene.

– Politiet har vært klar over denne mannen. Så, i den grad jeg anklager noen, så er det politiet som har visst om ham da Sunniva ble drept, sier moren og viser særlig til etterforskningen som ble liggende i den siste saken.

– Her har lampene begynt å blinke, og det skulle vært varslet, sier faren.

Sunniva ble kjæreste med mannen i april 2021 – fem måneder før drapet. Mens foreldrene ikke hadde møtt ham så mange ganger, hadde Katarina hatt flere treffpunkter. Hun opplevde ham som sjalu, men sier at det aldri ringte alarmklokker som gjorde henne bekymret for venninnen.

– Det er stor forskjell på å være sjalu og gjøre noe sånt som har skjedd her.

Etter tapet av datteren slet Siv med å få sove.

Det var en av disse søvnløse nettene at ideen formet seg.

– I det store bildet var Sunniva selvfølgelig en helt vanlig jente, men hun skilte seg ut med sin energi, omsorg og inkludering, sier hun.

Den natten var starten på Sunnivas Minnefond, som skal støtte unge sårbare mennesker – og spre kunnskap og forebygge utenforskap.

Et formål helt i datterens ånd.

– Her blir verdiene Sunniva sto for tatt videre og levendegjort, hun blir minnet for det hun var, ikke for det brutale som skjedde med henne.

Fondet deler hvert år ut en pengesum til et valgt formål på Sunnivas bursdag i desember, mens det årlig også deles ut støtte til søkere. De arrangerer også kunstutstilling og menneskeverdsseminar, og nå står fondet listen til alle begravelsesbyråer over formål man kan gi penger til i forbindelse med bisettelser.

– Hvor viktig har arbeidet med fondet vært i sorgprosessen?

– Det har vært veldig viktig. Jeg kjenner på en glede fordi du vet at du gjør noe som er meningsfullt og som støtter og gir håp til folk. Og så er vi med på å faktisk gjøre det som Sunniva ikke fikk gjort, svarer moren Siv.

Da Sunniva ble drept, var Katarina i innspurten av utdannelsen som vernepleier. Kort tid etter skulle hun levere bacheloroppgaven.

– Det var veldig mye frem og tilbake. Skulle jeg utsette det, eller hva skulle jeg gjøre? For jeg klarte jo ikke å konsentrere meg, sier hun.

Sunniva hadde vært som en mentor – lest sammen med henne til eksamener og hjulpet med oppgaver.

Til slutt var det tanken på hva Sunniva ville ønsket, som gjorde at Katarina fullførte utdannelsen som planlagt.

– Det var veldig deilig å bli ferdig, men det var også rart å ikke kunne ringe henne og fortelle at jeg hadde klart det. Sunniva var en som det var veldig kjekt å dele gleder med, for hun heiet så innmari.

Katarina går fremdeles til psykolog og har det fremdeles veldig vanskelig.

– Det er like tøft den dag i dag som det var da. Jeg må klamre meg fast for å komme meg gjennom det.

Savnet er der hver eneste dag. Humoren, omsorgen, forståelsen, klemmene, smilet – alt. Hver gang Katarina tar opp mobilen, ser hun venninnen.

Siv og Arne Petter bærer på en stor sorg og et tomrom etter datteren. Men på de verste dagene pleier de å minne hverandre om hva Sunniva mente om døden.

– Hun syntes det var veldig trist når noen døde, at folk ble så lei seg og opptatt av sin egen sorg at de glemte den som var død, minnes Siv.

Sunniva var opptatt av at når noen døde, så måtte menneskene rundt være glad for det livet de hadde hatt sammen.

– Vi har en veldig stor sorg, og den er selvfølgelig egoistisk. Det må vi få lov til, sier moren.

– Men vi har liksom Sunnivas ord i bakhodet om at vi ikke bare kan sette oss ned.