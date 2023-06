BYEN E BERGEN: Og laget er Høyre. Her er byrådslederkandidat Christine B. Meyer sammen med Erna Solberg, en annen bergenser.

Ny måling: Venstre på vippen før valgdrama i Bergen

Høyre, Frp og KrF mangler nå bare ett eneste mandat på å ta flertallet i Bergen bystyre. Christine B. Meyer (H) frir til Venstre for å få flertall. Men kjærlighetserklæringen blir besvart med nei takk fra Venstre.

Høyre får 38,7 prosent oppslutning, mer enn dobbelt så stor som Ap på 17 prosent.

Høyre ønsker å samle de fire borgerlige partiene for å få flertall og maktskifte. Men Venstres Per-Arne Larsen avslår frieri og prioriterer videre samarbeid med Ap Vis mer

Partibarometeret som Respons Analyse har gjort for VGs og Bergens Tidenes regning i forrige uke, tyder på at lokalvalget i Bergen blir et stort politisk drama.

Med 38,7 prosent av velgerne i Bergen med seg, er Høyre nå mer enn dobbelt så stort i oppslutning som Ap, som på målingen får 17 prosent. For fire år siden var de to partiene jevnstore, med henholdsvis 20 og 19,8 prosent av Bergen-stemmene.

– Dette er vidunderlig gode nyheter, sier Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer til VG.

Samtidig er Høyres fremgang om lag like stor som velgertapet for anti bompenge-partiet som har byttet navn til Folkets parti. I 2019 tok de 16,7 prosent av stemmene i Bergen. På denne målingen får Folkets parti 0,1 prosent og faller helt ut av bystyret.

Høyre, Frp og KrF ligger sammen an til å få 33 av 67 representanter i bystyret i Bergen, viser denne målingen.

I grafikken kan du se den ferske målingen sammenlignet med 2019-valget og Bergens Tidendes mai-måling.

I åpent landskap

– Nå vil vi prøve å samle de fire borgerlige partiene for å få til et flertall og et maktskifte i Bergen, legger Meyer til.

På spørsmål om hun har snakket med Venstre, svarer Meyer:

– Noe av det fine med Rådhuset i Bergen er det åpne kontorlandskapet, at det er lett å ta kontakt. Vi snakker jevnlig med Venstre, nå må vi vise at vi er attraktive gjennom politikken ved å trekke inn også de ideelle og de frivillige. Jeg tror vi kan nå fram med at vi begge er opptatt av miljøpolitikk og av skole. Så vi kan ikke gi opp før vi har prøvd, sier Høyres toppkandidat.

Hverandres førstevalg

Men Venstres førstekandidat Per-Arne Larsen er også byråd for finans, næring og eiendom i det sittende Ap/Venstre-byrådet under ledelse av byrådsleder Rune Bakervik (Ap).

Han avslår frieriet fra Høyre:

– Venstre og Ap har begge sagt at vi er hverandres førstevalg i byrådet, sier Per-Arne Larsen til VG.

– Vi har sittet i byråd sammen med Ap siden november i fjor. Det har virket bra for vår del. Vi får mye gjennomslag i byrådet og vi får flertall for våre saker i bystyret. For Venstre og for byen har dette vært svært vellykket, sier han.

Men han legger til:

– Vi er et byråd med bare 16 representanter bak oss i bystyret. Det er derfor lite sannsynlig at vi klarer å fortsette sammen. Da er det politikken som avgjør hvem vi kan samarbeide med, og tilslutningen til våre saker: Bygge bybane, legge til rette for næringslivet, kutte klimautslipp og spare natur, sier Larsen.

Han mener oppslutningen til Venstre på 4,7 prosent er et bra sted å starte valgkamp foran høstens kommunevalg.

Ap-TOPPEN: Rune Bakervik (Ap) er byrådsleder i Bergen, men partiet ligger under oppslutningen fra 2019.

Ikke godt nok

Byrådsleder Rune Bakervik er også Ap’s toppkandidat i kommunevalget. Han er langt fra fornøyd med oppslutningen.

– Dette er ikke godt nok for Ap, sier Bakervik til VG.

– Denne målingen viser at det er veldig jevnt i kampen om makt i Bergen, og forteller også at valget blir en thriller. Nå må alle som er opptatt av trygg eldreomsorg, god skole og en grønn og trivelig by, stemme på Arbeiderpartiet, sier byrådslederen.

Info Mandater (sammenlignet med 2019-valget) Rødt: 4 (+1) SV: 9 (+3) MDG: 3 (-4) Ap: 12 (-1) Sp: 2 (-2) V: 3 (-) KrF: 2 (-) H: 26 (+12) Frp: 5 (+2) Folkets parti (eks FNB) 0 (-11) INP: 1 (+1) Pensjonistpartiet 0 (-1) Vis mer

Regnbue-flertall

For å beholde flertallsmakt, trenger Ap/Venstre-byrådet, ifølge denne målingen, støtte fra en hel regnbue av partier: SV som ligger an til et brakvalg på 13 prosent. Rødt, som øker til 6,2 prosent.

MDG som er mer enn halvert siden 2019, til 4,1 prosent. Sp, som også mer enn halveres til 2,2 prosent. Og nykommeren Industri- og næringspartiet som er inne i bystyret med en representant.

På spørsmål om han stoler på Venstres løfte om videre samarbeid, viser Bakervik til at Ap har sagt det samme som Venstre; At de to er hverandres førstevalg i byrådssamarbeid.

Og legger til:

– Venstre gjør det bra når de sitter i byråd med oss.

Christine Meyer forklarer Høyres fremgang med partiets søkelys på velferdstilbudene i Bergen

– Offentlig sektor i Bergen har nå begrenset kapasitet til å dekke hele behovet. Om lag hundre venter på sykehjemsplass og det er mangler i rus- og psykiatri-tilbudet. Høyre mener at Bergen kommune også må benytte seg av andre tilbydere, både ideelle og private, sier Meyer.