Moxnes på Gardermoen: Ga ikke solbrillene med en gang

Ifølge VGs opplysninger leverte ikke Bjørnar Moxnes umiddelbart solbrillene fra seg da han ble konfrontert. Nå har partilederen endret en del av historien - igjen.

Kortversjonen Rødt-leder Bjørnar Moxnes endrer igjen en del av sin forklaring om episoden der han tok med seg solbriller fra en butikk uten å betale.

Moxnes hevdet at han fikk panikk da han oppdaget at han uforvarende hadde tatt brillene fra butikken. Ifølge VGs opplysninger skal Moxnes først ikke ha tatt frem brillene når han ble konfrontert av en vekter om saken.

Moxnes har fått kritikk for ikke å være ærlig om situasjonen fra starten av, og overfor VG bekrefter han nå at han ikke ga solbrillene tilbake med en gang han ble konfrontert.

Til VG sier han nå at han ikke er sikker på når han ga vekteren brillene, og at han fulgte etter vekteren inn i et annet rom.

Mange av Moxnes' partikolleger er skuffet over hans håndtering av situasjonen, men de uttrykker fortsatt tillit til ham som partileder. Vis mer

Rødt-lederen fortalte fredag at han fikk panikk da han oppdaget at han hadde tatt et par solbriller fra en butikk på Gardermoen lufthavn.

Han rev av lappene og puttet brillene i bagasjen sin, men ble så konfrontert av en vekter.







Dette han sa han fredag:

– Hvordan reagerte du da vekteren kom?

– Da ble jeg utrolig flau, og da var det ikke rom for noen bortforklaringer. Jeg har jo gått ut av en butikk uten å betale, og ser hvordan det ser ut.

Ifølge VGs opplysninger skal Moxnes derimot først ha benektet å ha tatt brillene, og etter hvert blitt med en vekter bort fra stedet.

Partilederen har fått mye kritikk for å ikke legge kortene på bordet med en gang. Lørdag formiddag møtte han pressen. Da understreket han at hele historien nå var fortalt.

Likevel endrer han deler av forklaringen igjen, på direkte spørsmål.

– Det første jeg sa var “Hæ?”

Moxnes hasteinnkalte pressen til et møte lørdag kl 12, og svarte på spørsmål foran Sentrum Scene i Oslo.

Der fortalte han blant annet til NRK at han la kortene på bordet da vekteren konfronterte ham:

– Jeg ble likblek og det føltes som et takras. Jeg tror den første reaksjonen min var: «Brillene?» på spørsmålet «kan jeg få dem?». Og så, ja, «la meg få de brillene». Og så tok jeg dem fram og ga dem til vekteren, sa Moxnes til NRK.

Overfor VG bekrefter han nå at han likevel ikke ga solbrillene med en gang.

– VG har opplysninger om at du først skal ha nektet for at du hadde brillene da du ble kontaktet av en vekter. Stemmer det?

– Da det kom bort en vekter som sa «la meg få de brillene» ble jeg helt lamslått. Altså, jeg ble helt perpleks. Så det første jeg sa var «hæ? Brillene?».

Under intervjuet mimer Moxnes at han holdt hendene ut da han sa «hæ?», som om han mente å si at han ikke forsto hva vekteren snakket om.

Dette var kort tid etter at Moxnes selv hadde fjernet prislappen på brillene.

– Jeg tror jeg bare ble helt sjokkert, at det første jeg sa var «hæ, brillene?» Fordi det var et sjokk at det kom bort en fyr med ID og spurte om dem. Jeg hadde panikk. Han svarte «ja, de solbrillene», så sa jeg «ja» og fant dem fram og ga dem til ham.

Kommentar: Skaden blir langvarig

Endrer historien - igjen

Dette forløpet stemmer ikke med VGs opplysninger, om at han ikke ga fra seg brillene på stedet da han ble oppsøkt av en vekter.

VG har derfor sendt nye spørsmål til Rødt-lederen. Lørdag ettermiddag kl 15:50 endrer han nye detaljer i historien:

Han er ikke lenger sikker på når han ga fra seg brillene

Han ble med vekteren inn på et annet rom før han betalte for dem i butikken

– Om han fikk brillene der og da eller et par minutter seinere husker jeg ikke, sier Moxnes.

– Jeg tror han fikk dem mens vi gikk opp en trapp til et rom, før jeg ble med bort til butikken og betalte for dem. Det kan være at han fikk dem inne på rommet, der var jeg bare et par minutter før jeg gikk og betalte for dem.

Info Dette er saken 15. juni 2023 blir Rødt-leder Bjørnar Moxnes tatt av vektere på Gardermoen for å ha stjålet et par Hugo Boss solbriller til en verdi av 1199 kroner. Han vedtar et forelegg på 3000 kroner.

30. juni publiserer Romerikes Blad saken: Bjørnar Moxnes tatt for tyveri på Gardermoen. – Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, sier Moxnes til Romerikes Blad. I forelegget står det at tydelig at Moxnes handlet med forsett, altså stjal brillene med vilje: «Moxnes har brutt (...)Straffeloven § 323 første ledd, jf. § 321 for å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett (...)» – Politiet mener at han har handlet forsettlig, sa politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud fredag ettermiddag. VG intervjuer Bjørnar Moxnes sent fredag kveld. Da sier han gjorde to feil: At han puttet brillene i lommen og gikk ut av butikken uten at han mente å stjele dem. Og at han etter 10–15 minutter oppdaget brillene i lommen sin og rev av lappen og puttet dem i vesken sin. – Da kommer det en vakt og spør etter brillene (...) Da ble jeg utrolig flau, og da var det ikke rom for noen bortforklaringer, sa han til VG. Lørdag kl. 12.00: I en pressekonferanse han hadde kalt inn til, sier VG til Moxnes at «vi har opplysninger om at du først nektet for at du hadde brillene da du ble kontaktet av en vekter» – Jeg tror jeg var helt sjokkert, at det første jeg sa var «hæ, brillene?» da det kom bort en fyr med ID. Jeg fikk panikk. Jeg ble helt lamslått og perpleks, svarte han. – Kommer videoovervåkningen til å vise det du har fortalt? – Den kommer til å vise forløpet, svarte han. Vis mer

La de først i trallen, så i lommen

VG har sett dokumenter i saken hvor det fremgår at Moxnes skal ha pakket sammen brillene, lagt dem i bagasjetrallen han hadde med seg før han la brillene i den venstre jakkelommen. Deretter forlot han butikken uten å betale for brillene.

Da han etter en halvtime ble stoppet, var prislappen fjernet og brillene lå nedpakket i bagasjen hans.

– Stjal du brillene med viten og vilje?

– Nei, men jeg tok dem med ut av butikken uten å betale for dem. Når man har passert den grensen der, må man gjøre opp for seg og betale den boten, sier Moxnes.

Flyplassen er overvåket og politiet skal ha videobevis av hendelsen. Moxnes understreker at video ikke vil vise noe annet enn det han har fortalt nå.

– Jeg har fortalt om forløpet sånn som det var. Jeg skjønner at mange er skuffet og frustrert. Det er på sin plass at det er kraftige reaksjoner.

Flere blant hans partikollegaer gir uttrykk for at de er skuffet over at han ikke la kortene på bordet med en gang, men først fremstilte saken som at han bare glemte at han hadde brillene med seg.

Stortingskollega Mímir Kristjánsson ble som en del av Rødts stortingsgruppe orientert før saken var omtalt, og fikk heller ikke den hele historien av Moxnes. Samtidig sier kollegaene at dette ikke gjør at de har mistet tillit til sin partileder.

Viseadm. direktør Haakon Dagestad i Travel Retail Norway, opplyser til VG at de registrerer rundt 400 tilfeller av tyverier fra butikkene på Gardermoen i løpet av året.

SOLBRILLER PÅ JOBB: Bjørnar Moxnes iførte seg også solbriller da han besøkte byggeplassen for nye Nasjonalmuseet i juni 2018.

