Rødt-topp: Forstår ikke hvordan han kunne vikle seg inn i dette

Leder Bridget Penny (57) i Rødt Vestland forstår ikke hvordan Bjørnar Moxnes kunne rote seg så grundig inn i solbrille-saken. Og hun er kritisk til håndteringen internt i partiet.

– Dette er ikke bra for partiet, men det er nok verst for Moxnes. Det er en helt uventet situasjon for oss i partiet, og jeg forstår ikke helt hvordan han kunne vikle seg inn i dette her, sier Penny til VG.

Hun sier at partilederen ikke har håndtert denne saken på noen god måte.

Politiet mener han handlet forsettlig under tyveriet av et par Hugo Boss solbriller til 1199 kroner fra en av Travel Retail Norways butikker på Gardermoen.

– Ikke bare en forglemmelse

– Det naturlige hadde vært å gå tilbake til butikken med brillene med det samme. Det er der problemet ligger. At han ikke leverte brillene tilbake, men tok av prislappen er jo hovedsaken. Det er det som gjør at det ikke bare er en forglemmelse, sier Bridget Penny til VG.

RØDT-TOPP: Bridget Penny er fylkesleder for Rødt i Vestland.

Hun synes også Bjørnar Moxnes burde ha informert mer presist og fullstendig internt i partiet om hvordan han tok solbrillene fra butikken – og fulgte opp hendelsen.

– Når det ble som det ble burde han gitt fullstendig informasjon om saken internt i partiet med en gang, selv om jeg forstår at en slik hendelse er skamfull å fortelle om, sier Bridget Penny som er leder for Rødt både i Hordaland og Vestland.

– Out of character

Hun mener solbrille-tyveriet på Gardermoen er helt i strid med det hun oppfatter at Bjørnar står for som person.

– Det er det vi på engelsk kaller «out of character» «out of character»ute av karakter, utypisk, veldig uvanlig til han å være. Dette var en hendelse som kom fullstendig overraskende fra en person som ham, sier Penny.

– Har du fortsatt tillit til ham som partileder?

– Ja, og den siste saken fra VG lørdag kveld, endrer ikke på det. Jeg vil ikke bagatellisere saken, men den er tross alt relativt liten og rammer egentlig bare ham selv, svarer Rødt-fylkeslederen.

I den saken VG publiserte lørdag kveld, kom det frem at Bjørnar Moxnes ikke umiddelbart leverte solbrillene fra seg til en vekter da han ble konfrontert med tyveriet.

INTERVJUES: Bjørnar Moxnes intervjues av VG under pressemøtet utenfor Sentrum scene lørdag.

Til NRK senere samme kveld, skrev Moxnes i en tekstmelding:

– Hvordan jeg opplevdes i det første øyeblikket da jeg var i sjokk, kan ikke jeg svare for. Jeg skjønner godt om jeg ikke fremsto samarbeidsvillig da, og det beklager jeg.

Som forklaring på at han fjernet prislappen på solbrillene etter å ha tatt dem fra butikken uten å betale, sa Moxnes på lørdagens pressekonferanse:

– Jeg var redd for at det ville bli en stor offentlig skandale som ville skadet partiet. Så da gjorde jeg det ubeskrivelig dumme og ta av lappen og legge dem i bagasjen. Det er folk skuffet over, og det skjønner jeg veldig godt, sa Moxnes.

Til påstandene fra Rødt-fylkesleder Bridget Penny i Vestland, legger Rødt-lederen seg helt flat.

– Bridget har helt rett. Jeg setter pris på både den tydelige tilbakemeldingen og den presise forståelsen av saken, skriver Moxnes i en sms til VG lørdag kveld.

VG ba om en kommentar til saken fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lørdag kveld.

– Statsminister Jonas Gahr Støre har ingen kommentar til denne saken nå, skriver statssekretær Kristoffer Thoner i en tekstmelding til VG.