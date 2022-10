AMS-MÅLER: Elvia råder sine kunder til å trykke på hovedbryteren - knappen til venstre - fremfor å skru av hovedsikringen.

Nettselskap: − Ikke slå av hovedsikringen på hytta

Norges største nettselskap, Elvia, opplever at tusenvis av kunder nå skrur av hovedsikringen når de stenger hytta for vinteren. Det advarer de mot.

Skrur du ut hovedsikringen mister nemlig den automatiske strømmåleren (AMS), som de aller fleste nå har fått montert, kontakten med omverdenen.

– Vil stipulere forbruk

– Vi vil da stipulere et forbruk. Du vil dermed motta faktura for det stipulerte forbruket for både strøm og nettleie. Dette vil bli korrigert når vi får kontakt med måleren igjen, sier Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau.

– Dette er noe vi opplever nå og det er veldig økende, legger han til.

– Snakker vi om tusenvis?

– Ja.

DYR VINTER: Det kan bli dyrt å varme opp hytta denne vinteren siden strømstøtten ikke gjelder fritidsboliger.

Schau forteller at den nye trenden skyldes de rekordhøye strømprisene og at man ikke får strømstøtte på hytta. Dermed velger mange å stenge hytta for vintersesongen eller sogar «fryse den ned» – tappe ut alt vann.

– Merker pågang

– Vi merker nå pågang fra hytteeiere som har skrudd av hovedsikringen for nå skal de ikke ha strøm på hytta, sier Schau.

Elvia er ansvarlig for Norges største nettområde og forsyner strøm til nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo.

– Det som skjer når du skrur av hovedsikringen på hytta er at vi får beskjed om at anlegget ditt er uten spenning. Og når vi ikke vet at det er du som er årsaken bak strømbruddet, vil vi sette i gang med å finne årsaken – noe som kan føre til unødvendige ekstrakostnader, sier Morten Schau.

Trykk altså heller på bryteren på måleren som vist på bildet.

– Da vil den fortsatt kommunisere med oss gjennom radionettverk. På den måten kan vi fortsette å sikre at strømforsyningen til hytta er som det skal, også når du ikke er der, sier Shau og legger til at de da raskt kan oppdage feil og skader som kan vise seg å være farlige, og sende reparatør.

Gjensidige har tidligere opplyst at hytta må tømmes for vann først, hvis man skal stenge av strømmen i vinter. Hvis ikke risikerer man alvorlige vannskader og null erstatning på forsikringen.

På grunn av faren for vannskader står det eksplisitt i forsikringsavtalen at hytta må være varm nok til at det ikke kan oppstå frostskader.