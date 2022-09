Utenriksminister Pekka Haavisto, statsmnister Sanna Marin, forsvarsminister Antti Kaikkonen og innenriksminister Krista Mikkonen

Finland: Vurderer grensegjerde mot Russland

Finland vil stanse russiske turister, og vurderer å bygge et gjerde langs den lange grensen i øst.

Det sier Finlands innenriksminister Krista Mikkonen under en pressekonferanse onsdag kveld, ifølge den finske avisen Ilta Sanomat. Ifølge avisen sier han dette kan ta tre til fire år.

På pressekonferansen er også statsminister Sanna Marin, utenriksminister Pekka Haavisto og forsvarsminister Antti Kaikkonen.

De snakker om den sikkerhetspolitiske situasjonen - med gasslekasjene på Nord Stream-kablene, et mer anstrengt forhold til Russland etter Nato-søknaden, og en masseflukt fra Putins mobilisering som blant annet går igjennom Finland.

– Kan søke asyl

Mikkonen sier at trafikken har økt på den østlige grensen mot Russland, men at de fortsatt har situasjonen under kontroll.

Hun sier de fleste russere som krysser grensen, reiser videre.

– Om nødvendig kan også sentre bli etablert på grensen hvor asylsøknader kan behandles. Et pilotprosjekt for å bygge et grensegjerde kan også igangsettes, men bygging vil ta år og koste millioner, sier hun.

Finland anses å ha blitt et transittland for russere som ønsker å dra videre i Europa, ettersom flyreiser fra Russland har blitt stoppet gjennom sanksjoner som følge av krigen i Ukraina.

De har satt et mål om å begrense denne typen turisme kraftig - og har kuttet i antall utstedte turistvisum med 90 siden tidlig september, ifølge Politico.

Samtidig minner Mikkonen om at det alltid er mulig å søke om asyl i Finland. Hun sier det har vært en liten økning i russiske asylsøknader i Finland etter mobiliseringen.

– Hvis du må begå en krigsforbrytelse under militærtjenesten, kan du søke om asyl, sier hun.

Ved behov sier han at det også kan etableres sentre ved grensen hvor asylsøknader behandles.

30.000 reisende

Forslaget om å bygge et grensegjerde kommer fra Finlands grensevakt, som vil bygge et gjerde som dekker 10 til 20 prosent - eller 130 til 260 kilometer - av grensen mot øst, skriver Keskisuomalinen.

EUs grensekontrollbyrå Frontex har tidligere denne uken sagt til Reuters at antallet russere som har reist inn til EU har økt med nesten 30 prosent den siste uken.

– Nesten 66.000 russiske statsborgere har kommet inn i EU, over 30 prosent opp sammenlignet med den foregående uken. Mesteparten av dem har kommet til Finland og Estland, heter det i en uttalelse fra Frontex.

Over de siste fire dagene alene har 30.000 russiske statsborgere reist inn i Finland, ifølge byrået.

Flesteparten russerne som har forlatt landet under mobiliseringen har reist til naboland som Georgia og Kasakhstan, der de ikke trenger pass.