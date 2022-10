VIL HA SVAR: Stein Lier-Hansen (t.v.) går lenger enn Jørn Eggum i sin beskrivelse av de negative ringvirkningene av skatteøkningene i statsbudsjettet, men også Eggum vil ha flere svar. Her er de sammen under en pressekonferanse i 2020.

Industri-topp: − Jeg er sjokkskadet

De utkjemper en batalje mot hverandre i lønnsoppgjørene, men Stein Lier-Hansen (NHO) og Jørn Eggum (LO) deler bekymringen for at industribedriftene nå kan få en for kraftig skattesmell.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er sjokkskadet over skatteøkningene regjeringen nå pålegger det norske næringslivet generelt og industrien spesielt. Jeg tror ikke Støre og Vedum skjønner at dette totalt vil stanse investeringene i det grønne skiftet som våre bedrifter gjerne skulle gått i bresjen for å få til, sier leder Stein Lier-Hansen i det største forbundet i NHO, Norsk Industri.

Han sier at det er totaltrykket som er ødeleggende.

– Det går an å forstå enkeltelementer i skatteøkningene, og at regjeringen trenger penger i en krevende situasjon, men totalsummen og noen av økningene kan få ekstremt uheldige konsekvenser, sier Lier-Hansen.

Vil ha forsikringer

Han trekker spesielt frem kraftbransjen.

– Mesteparten av den 33 milliarder store skatteøkningen Støre og Vedum la frem i forrige uke, rammer vannkraften. Vi er helt avhengige av øke innslaget av ren kraft for å nå våre klimamål. Nå stanser kraftselskapene nesten alle sine planlagte nyinvesteringer som kan gi Norge mer kraft.

– Mesteparten av den skatteøkningen er trolig kortsiktig, som en ekstraskatt som følge av de har hatt gigantinntekter som følge av strømkrisen?

– Jeg ser at de parlamentariske lederne i Ap og Sp har antydet det, men så langt har vi ikke fått noen slike forsikringer om at dette er en kortvarig krigsskatt. Skatter som er innført har en tendens til å bli videreført.

Hans andre bekymring dreier seg om revidering av friinntektssatsen, knyttet til oljepakken som industrien fikk under pandemien: Kuttet utgjør to milliarder kroner.

– Oljepakken er kraftig kritisert, men med energikrisen i Europa har vist at den var ekstremt viktig og er viktig i overgangen til det grønne skiftet, for våre ledende industribedrifter.

Stein Lier-Hansen sier at Europa går mot resesjon, altså at økonomien faller.

Han nevner også oppdrettsnæringen.

– Det økte skattetrykket som lakseoppdretterne skal i legges, er så kraftige at de innstiller sine investeringer. Husk at det er leverandørindustrien til havbruk og olje og gass som rammes når planlagte investeringer – og dermed oppdrag – kanselleres.

– De opplever tidenes eksport og resultater?

– Når en bransje får to nye skatter og en som økes, da må regjeringen se at konsekvensen blir at investeringer legges på is. Det vil få store konsekvenser både for kraftindustrien og havbruk – og vil bidra til at folk mister jobbene.

– Resesjon

Han sier at det er det verste.

– Europa går mot økonomisk nedgang, resesjon. Jeg hadde bedre forstått innstrammingene for fire måneder siden, men nå burde regjeringen i stedet bidratt til vekst neste år, ikke bremse så knallhardt som de gjør.

Jørn Eggum leder det største forbundet i LO i privat sektor, Fellesforbundet og sitter i sentralstyret i Ap.

Han liker det rødgrønne fingeravtrykket i budsjettet, men innrømmer at han er skeptisk til det kraftig økte skattetrykket: 46 milliarder kroner, hvor næringslivet får 41 milliarder i økte skatter.

– Regjeringen sørger for trygg økonomisk styring: Budsjettet svarer på de akutte utfordringene med satsing på forsvar og beredskap, strømstøtte til våre medlemmer og et stramt budsjett som ikke driver opp renten. Samtidig må vi se nøye på innretningen av statsbudsjettet, sier Jørn Eggum.

TAP: Jørn Eggum advarer om at hvis arbeidsplasser går tapt som følge av skatteskjerpelsene, «så taper vi alle sammen».

Forbundslederen varsler at Fellesforbundet må gå nøyere gjennom en del av skatteendringene som treffer næringene som forbundet organiserer innenfor.

– Vi ser blant annet på CO₂-kompensasjon, grunnrentebeskatning av havbruksnæringen og endringer i friinntekten til oljeselskapene. Her må vi se ekstra nøye på innretningen og sikre oss mot utilsiktede konsekvenser. Dersom arbeidsplasser går tapt, taper vi alle sammen, sier Jørn Eggum.

Lier-Hansen nevner også regjeringens endring av CO2-kompenasjonsordningen.

– Det kan gi skadelig uforutsigbarhet med sikte på investeringer som er avgjørende for det grønne skiftet.

Eggum sier han har merket seg at investeringer stanses i havbruksnæringen.

VG har blant annet vist at bunnfradraget som skal skjerme små og mellomstore oppdrettsselskap ser ut til å skjerme atskillig færre enn rundt 70 prosent, slik finansministeren har lagt til grunn.

– Det kan hende bunnfradraget må økes noe. Det er noe av det som må ses på, sier Eggum.

– På randen av stupet

Frp-leder Sylvi Listhaug frykter det går fra vondt til verre.

KRAFTIG KRITISK: Sylvi Listhaug advarer om at mange bedrifter kan gå over ende som følge av det økte skattetrykket.

– Jeg er svært bekymret over hvordan skatte- og avgiftsøkningene vil ramme både bedrifter og vanlige folk. Det er før de har satt seg rundt forhandlingsbordet med SV, som har varslet at de kommer til å kreve enda høyere skattetrykk neste år.

Hun advarer kraftig.

– Varsellampene i norsk økonomi lyser allerede rødt og det er særlig mange små- og mellomstore bedrifter som står på randen av stupet.