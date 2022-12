GULL: 24. november ble fredsprismedaljen presset og preget ferdig hos Det Norske Myntverket på Kongsberg.

Den store Nobel-dagen: Høytidelig utdeling av fredsprisen

Årets prisutdeling blir annerledes. Vinneren fra Belarus er fengslet, og den ukrainske vinneren føler det vanskelig å få prisen sammen med vinner fra Russland.

Nobels fredspris deles i år til den ukrainske organisasjonen Senter for sivile rettigheter (CCL), russiske Memorial og Ales Bjaljatski fra Belarus.

Bjaljatski sitter fengslet og risikerer opp mot tolv års fengsel. Derfor tar kona Natallia Pintsjuk imot prisen på hans vegne.

Siden 1901 har fredsprisen blitt delt ut 10. desember i Oslo. Lørdag blir det høytidelig utdeling av fredsprisen i Oslo rådhus klokken 13.

Vinnerne får et diplom, en medalje i gull og rundt 10 millioner svenske kroner. Årets diplom er signert den anerkjente kunstneren Håkon Bleken.

En spesiell fredsprisutdeling

Årets fredsprisutdeling blir annerledes enn vi er vant med.

Vinneren fra Belarus er i fengsel, og den ukrainske vinneren har sagt at hun syns det er vanskelig å få prisen sammen med prisvinneren fra Russland.

Ukrainske Oleksandra Matvitsjuk har ikke ønsket å intervjues samtidig som den russiske prisvinneren Jan Ratsjinskij.

VINNERE: Fredag signerer prisvinnerne Nobels gjesteprotokoll, som formelt viser at de aksepterer prisen.

Hun har gikk beskjed om at det tradisjonelle vinnerintervjuet må gjøres hver for seg. Men dagen før utdelingen møtte hun likevel opp ved siden av sin russiske medvinner.

– Vi har jobbet sammen med Memorial, har stor respekt for våre russiske menneskerettskolleger. Vi samarbeider med dem om å løslate ukrainske krigsfanger sammen. I dag er vi sammen på denne scenen for å vise at menneskerettsforkjempere samarbeider.

– Men jeg vil gjerne gi atskilte intervjuer, for å bli hørt og gi synet til de ukrainske menneskerettsforkjemperne. Det er jeg sikker på at russiske kolleger også har gjort i sine egne intervjuer, utdyper hun.

FRA UKRAINA: Oleksandra Matvijtsjuk, styreleder for fredsprisvinner Senteret for sivile rettigheter i Ukraina, etter å ha landet på Oslo Lufthavn.

Fengslet fredsprisvinner

Ales Bjaljatski (60) var en av initiativtagerne til demokratibevegelsen i Belarus på 80-tallet, og har viet livet sitt til å jobbe for demokrati og fred i hjemlandet.

Da han ble kåret til vinner av årets fredspris, satt han i fengsel.

FENGSLET: Bildet er fra rettssaken i 2011, da Ales Bjaljatski ble fengslet for første gang.

VG har snakket med konen hans, Natalia Pinstjuk, som skal imot prisen på hans vegne. Hun vet ikke når hun vil se ektemannen igjen.

I Nobelkomiteens begrunnelse vises det til at det autoritære regimet til president Aleksandr Lukasjenko gjentatte ganger har forsøkt å bringe Bjaljatski til taushet.

Fra 2011 til 2014 var han fengslet, og i 2020 ble han arrestert på nytt etter demonstrasjoner mot regimet.

KOMMER FOR MANNEN: Den fengslede belarusiske fredsprisvinneren Ales Bjaljatski fikk ikke lov til å gi kona Natallia Pintsjuk nobelforedraget han har skrevet. Lørdag mottar hun fredsprisen på ektemannens vegne.

Slik blir Nobel-dagen

Klokken 11:00: Barnefest

Dagen begynner klokken 11 med Redd Barnas fredsprisfest, som er et digitalt show av og for barn. Hit kommer også fredsprisvinnerne på besøk som æresgjester.

Klokken 13:00: Utdeling av fredsprisen

Representanter for Kongehuset, regjeringen og Stortinget er til stede. Hvis du ikke er blant de heldige som er invitert, men befinner deg i Oslo, kan du følge seremonien på storskjerm fra Nobels Fredssenter.

Klokken 17:55: Fakkeltog

På kvelden inviteres folk med til å hylle fredsprisvinnerne med et fakkeltog til ære for dem. Fakkeltoget starter på Jernbanetorget i Oslo og ender opp utenfor Grand Hotell på Karl Johan, hvor vinnerne er innlosjert. Tradisjonen tro kommer de ut på balkongen for å vinke til folkemassen.

Klokken 19:00: Bankett

250 prominente gjester samles til en femretters gourmetmiddag på Grand Hotell – med påfølgende dans.

Info Kortversjonen: Tre fredsprisvinnere Årets pris er delt i tre. Alle mottagerne jobber med menneskerettigheter, den ene vinneren i Ukraina, de andre to i Russland og Belarus. Russland har fått støtte av Belarus i sin angrepskrig mot Ukraina. Derfor er tredelingen omstridt. Leder for den ukrainske organisasjonen, Senter for sivile rettigheter (CCL), vil ikke intervjues sammen med lederen for den russiske organisasjonen Memorial, selv om Memorial er undertrykt av Putin-regimet. De to organisasjonene har respekt for hverandre, understreker de. Menneskerettighetsorgniasasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av menneskerettighetsaktivister i den tidligere Sovjetunionen, som ville forhindre at kommunistregimets undertrykkelse ble glemt. Den tredje mottageren er Ales Bjaljatski, som leder Belarus' mest fremtredende menneskerettsgruppe. Han sitter fengslet og nektes å holde et foredrag fra cellen. Hans kone møter for ham. Mer om prisvinnerne i faktabokser lenger ned i saken. Vis mer

Info Fakta om Center for Civil Liberties Center for Civil Liberties (CCL) er en organisasjon grunnlagt i 2007 i Kyiv med mål om å styrke menneskerettigheter og demokrati i Ukraina.

Organisasjonen vil styrke det ukrainske sivilsamfunnet og presse myndighetene til å gjøre Ukraina til et fullverdig demokrati.

For å utvikle Ukraina til en rettsstat, har Center for Civil Liberties aktivt tatt til orde for at Ukraina blir tilknyttet Den internasjonale straffedomstolen.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har Center for Civil Liberties engasjert seg i forsøk på å identifisere og dokumentere russiske krigsforbrytelser mot den ukrainske sivilbefolkningen.

I samarbeid med internasjonale partnere spiller senteret en foregangsrolle med tanke på å stille de skyldige til ansvar for sine forbrytelser. Kilde: Nobelkomiteen Vis mer

Info Fakta om Memorial Organisasjonen er en av mottagerne av Nobels fredspris. Menneskerettighetsorgniasasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av menneskerettighetsaktivister i den tidligere Sovjetunionen, som ville forhindre at kommunistregimets undertrykkelse ble glemt.

Fredsprisvinner Andrej Sakharov og menneskerettighetsforkjemper Svetlana Gannusjkina var blant grunnleggerne.

Etter Sovjetunionens sammenbrudd utviklet Memorial seg til å bli den største menneskerettighetsorganisasjonen i Russland.

Memorial er blitt trakassert av myndighetene og stemplet som «utenlandsk agent».

I 2021 bestemte russiske myndigheter at Memorial skulle oppløses.

Stengningen trådte i kraft de neste månedene, men menneskene bak Merorial godtok ikke dette. I en kommentar til tvvangsoppløsnignen uttalte styreleder Jan Ratsjinskij at «ingen planlegger å gi opp». Vis mer

Info Fakta om Ales Bjaljatski Dette er den belarusiske menneskerettsaktivisten Ales Bjaljatski, som er tildelt Nobels fredspris. Navn: Ales Bjaljatski.

Født i Karelen, Russland 25. september 1962.

Gift med Natalja Pintsjuk og har en sønn, Adam.

Utdannet ved Homiel-universitetet i Belarus (historie og filologi), samt ved det belarusiske vitenskapelige akademiet (litteratur).

Var i 15 år leder for menneskerettsorganisasjonen Vjasna.

Har vært fengslet i Belarus siden 14. juli 2021 etter anklager om skatteunndragelse. Menneskerettsorganisasjoner sier han er en politisk fange. Ble også dømt til fire og et halvt års fengsel etter at han ble pågrepet i 2011, også da anklaget for skatteunndragelse.

Tildelt Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris i 2011, Václav Havel-prisen for menneskerettigheter i 2013, Right Livelihood-prisen i 2020 og Nobels fredspris i 2022. Kilde: NTB, Right Livelihood, Wikipedia. Vis mer