HOVEDKONTORET: Øst politidistrikt sitt hovedkontor ligger i Ski. Distriktet er slått sammen av tidligere Follo, Romerike og Østfold politidistrikter.

Bøtesoning: Først gjorde politiet det riktig – så ble det innført ulovlige rutiner

BERGEN (VG) I flere politidistrikter ble det avdekket at folk ble sendt i fengsel for ubetalte bøter, uten at de hadde fått sakene sine behandlet i tråd med loven. Likevel fortsatte den ulovlige praksisen.

I ett politidistrikt der sakene hadde blitt behandlet riktig, ble det i 2017 innført en praksis som var i strid med loven. Politiet opplyser til VG at den korrekte praksisen «ble borte» under omorganisering.

21. oktober i år varslet Riksadvokaten at norsk politi i stor grad har fulgt en ulovlig praksis når personer som ikke har betalt bøtene sine har blitt innkalt til soning.

Politiet har i flere år latt vanlige kontoransatte behandle disse sakene, som etter loven skal avgjøres av påtalemyndigheten i politiet, en politijurist.

22 personer ble løslatt fra fengsel samme dag saken ble kjent. En omfattende kartlegging pågår nå for å avdekke omfanget.

Foreløpig resultater viser at over 4000 personer har sonet bøtestraff etter at sakene deres er blitt feilbehandlet de siste syv årene.

GRANSKER: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

I januar 2016 ble politidistriktene Østfold, Follo og Romerike slått sammen til Øst politidistrikt. Undersøkelser politiet har iverksatt i høst, avdekket at tidligere Østfold politidistrikt hadde behandlet bøtesoningssakene etter lovens krav fra cirka høsten 2015 til cirka sommeren 2017.

I gamle Østfold politidistrikt hadde påtaleleder, som er en jurist, ansvaret for saksbehandlingen i denne perioden. Det ble ifølge politidistriktet også foretatt en konkret vurdering av betalingsevne og allmenne hensyn i den enkelte sak, slik loven krever.

Etter sammenslåingen ble imidlertid praksisen endret, fra riktig praksis til lovstridig praksis. Det bekrefter assisterende påtaleleder Morten Reppen i Øst politidistrikt overfor VG.

– Tidspunktet for når den korrekte behandlingen av den aktuelle sakskategori opphørte for gamle Østfold politidistrikt samsvarer med tidspunktet for når ny organisasjon ble implementert som følge av politireformen, det vil si vår/sommer 2017.

SLUPPET FRI: 22 personer ble løslatt samme dag Riksadvokaten slo alarm om ulovlig soningspraksis for personer som ikke har betalt bøtene sine.

I et brev til Oslo statsadvokatembeter skriver Øst politidistrikt at det siden 2017 ikke er blitt foretatt noen nærmere vurdering av den botlagtes betalingsevne – eller vilkåret om at allmenne hensyn må foreligge – i politidistriktet.

Sakene har heller ikke blitt forelagt påtaleansvarlig eller annen jurist før bestilling av soningsplass, slik loven også krever.

Reppen sier at Øst politidistrikt erkjenner at det er svært uheldig at en praksis for korrekt behandling av den aktuelle sakskategorien i gamle Østfold politidistrikt ble borte i tilknytningen til omorganiseringen fra tre til ett politidistrikt i 2017.

– Det dreier seg ikke om en bevisst endring av praksis, men en uheldig konsekvens av at roller og ansvar ble endret på som følge av omorganiseringen.

– Det er beklagelig at vi har hatt en mangelfull saksbehandlingspraksis i disse sakene, og innføring av nye rutiner for behandling av denne kategorien saker har høy prioritet i Øst politidistrikt.

1. januar 2016 ble Rogaland politidistrikt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt slått sammen til Sør-Vest politidistrikt. Året etter ble det oppdaget at bøtesoningssakene i tidligere Rogaland politidistrikt ikke hadde blitt behandlet i tråd med loven.

Praksisen ble da endret, mens praksisen i tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikt fortsatte. Det bekrefter politiinspektør Sigve Eikeland i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Ble dette da rapportert videre? Ble Politidirektoratet informert? Ble politimesteren informert?

– Nei, kun på saksbehandler/seksjonsnivå. Det fremsto heller ikke åpenbart for oss at påtalejuristen måtte fatte beslutningen, men vi kom i sør til at det var den riktige løsningen, skriver Eikeland i en e-post.

HOVEDKONTORET: Politihuset i Stavanger er hovedkontor for Sør-Vest politidistrikt. Distriktet er slått sammen av tidligere Rogaland politidistrikt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikter.

Med sør mener Eikeland tidligere Rogaland politidistrikt. Med nord mener han tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Eikeland sier at det var til dels svært ulik praksis i sør og nord, og at det har tatt lang tid å samkjøre de ulike prosessene.

– Samkjøring av rutiner rundt bøtesoningssakene ble nedprioritert til fordel for for eksempel digitaliseringsprosesser, sier han.

– Hvordan ble feilen oppdaget i 2017? Hvem tok beslutningen om å endre praksis?

– Det utviklet seg i 2017 en ny praksis i sør etter diskusjoner mellom politijurister og konsulenter med juridisk kompetanse. Endringen skjedde i 2017, sannsynligvis uten å involvere påtaleenhetsleder.

– Er det riktig at det i gamle Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har blitt ført en lovstridig praksis frem til Riksadvokaten slo alarm om saken 21. oktober i år?

– Ja.

HOVEDKONTORET: Politihuset i Tønsberg er hvedkontor for Sør-Øst politidistrikt. Distriktet er slått sammen av tidligere Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark politidistrikter.

Loven krever at en person som ikke betaler en bot kun skal fengsles hvis vedkommende har betalingsevne. Dersom en person uten betalingsevne skal sendes til soning for å gjøre opp for en bot, skal det foreligge allmenne hensyn som tilsier fengsling.

Her vil lovbruddets karakter og den botlagtes situasjon stå sentralt, ifølge Riksadvokaten.

Kravet om allmenne hensyn ble tatt inn i straffeprosessloven i 2015, men i flere politidistrikter er ikke dette blitt tatt hensyn til, viser en kartlegging statsadvokatembetene har gjort på oppdrag fra Riksadvokaten.

Det er ukjent hvor mange som har sonet fengselsstraff uten at det var hjemmel for det i loven.

VG har tidligere omtalt en slik sak:

MÅTTE I FENGSEL Denne kvinnen ble løslatt fra fengsel i desember 2017. Hun ble sendt til soning for en ubetalt bot, men i dag slår politiet slår fast at det ikke var grunnlag for å fengsle henne.

I november 2017 ble en rusavhengig kvinne løslatt fra bøtesoning etter at advokaten hennes tok saken opp med Oslo tingrett og Sør-Øst politidistrikt. Kvinnen var innkalt til å sone 87 dagers fengsel for å gjøre opp en bot på 50.000 kroner.

Politiet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å fengsle kvinnen, som ble løslatt etter ni dager bak murene. Hun sonet aldri resten av den subsidiære straffen.

Saken førte ikke til at praksisen i politidistriktet ble endret. Saken ble heller ikke rapportert til ledelsen i politidistriktet, har VG tidligere fått opplyst.

– Når det gjelder spørsmålet hvorvidt denne konkrete saken ble løftet høyere enn til nærmeste leder, ser det ut per i dag at dette dessverre ikke skjedde, skriver fungerende påtaleleder Petter Solberg i Sør-Øst politidistrikt.

– BEKLAGELIG SAK: Bjørn Vandvik er avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD).

VG har spurt Politidirektoratet (POD) om politidistriktene burde varslet POD da det ble oppdaget at bøtesoningssaker ble behandlet i strid med straffeprosesslovens krav.

I en e-post til VG viser avdelingsdirektør Bjørn Vandvik til kartleggingen som har avdekket at bøtesoningssaker ikke er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven.

– Dette er en alvorlig sak som riksadvokaten følger opp innenfor sitt ansvarsområde. Politidirektoratet har ansvar for styring, faglig ledelse, oppfølging og utvikling av politietaten. Riksadvokaten har det overordnede ansvar for straffesaksbehandlingen og overordnet påtalemyndighet. Dette følger nå politimesteren opp som øverste påtaleansvarlig i sitt distrikt.