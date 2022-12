1 / 4 EN PINNE FOR KOMMUNEN: Økonomisjef Roger Mikkelsen fyrer opp peisen i rådhuset. Da kommunens lager var tomt tidligere i år, tok han med ved hjemmefra. FYRER OPP: Økonomisjef Roger Mikkelsen fyrer opp peisen i rådhuset. Da kommunens lager var tomt tidligere i år, tok han med ved hjemmefra. LITEN LUNK: Økonomisjef Roger Mikkelsen fyrer opp peisen i rådhuset. Her sjekker temperaturen etter oppfyring. NYRESTURERT: Kommunehuset fremstår som en liten perle i Røros. forrige neste fullskjerm EN PINNE FOR KOMMUNEN: Økonomisjef Roger Mikkelsen fyrer opp peisen i rådhuset. Da kommunens lager var tomt tidligere i år, tok han med ved hjemmefra.

Røros får tredoblet strømregning – fyrer med ved i Rådhuset

RØROS (VG) Høye strømkostnader gjør at pengene renner ut i rekordfart i Røros kommune. Økonomisjefen peiser på for å holde kostnadene nede.

I det vakre rådhuset fra 1790 legger Roger Mikkelsen (49) knakende tørr fjellbjørk inn i den svarte vedovnen på lunsjrommet. I gangen er det iskaldt, men her skal det være en lun oase når de ansatte møtes over matpakken. I hjørnet lyser en kunstig julegran opp i tussmørket.

– Vi har gjeninnført vedfyring i rådhuset. Jeg fyrer opp, og det er en oppgave jeg gjør med glede, sier Mikkelsen.

Han er vedentusiast på sin hals og tenner ovnen med en gang han kommer på jobb i åttetiden. Så legger han på en pinne til rundt halv elleve.

– Et kjempeproblem

For nå gjelder det å holde strømkostnadene nede.

– Strøm er et kjempeproblem for kommunen. I år styrer vi mot å bruke i overkant av 10 millioner kroner på strøm. Det er en tredobling, vi pleier å ligge på rundt tre millioner, sier økonomisjefen.

I tillegg kommer økte strømutgifter til vann, renovasjon og avløp. Men disse dekkes inn gjennom økte avgifter til innbyggerne.

Kommunen kjøper, som de fleste nordmenn, strøm i spotmarkedet. Men i motsetning til deg og meg får den ikke strømstøtte. Røros er dessuten den eneste kommunen i Trøndelag som i sin helhet ligger i elspotområde Sørøst-Norge, med andre ord blant de som har strømpriser fra helvete.

Område Midt-Norge, et steinkast unna, har som kjent hatt betydelig lavere strømpriser, men i det siste har de bykset i været også her.

Røros er kjent for å være et av Norges kaldeste steder. Når VG er på besøk torsdag vaker temperaturen rundt 8–10 minus, langt unna bygdas kulderekord for Sør-Norge som ble satt med minus 50,6 i januar 1914. Snøen har endelig lagt seg, en drøy måned senere enn vanlig.

Cecilie Berger børster hvite fnugg av nissene utenfor Galleri Thomasgaarden. Det er ikke for ingenting at Netflix serien «Hjem til jul» ble spilt inn her. Det er julekortstemning så det holder i gatene.

Budsjettstemningen i kommunen er derimot en del hakk lavere. For å klare strømutgiftene kan Røros bli nødt til å ta spise av disposisjonsfondet – kommunens egen krisebuffer – for å dekke ordinær drift.

– Røros kommune merker på bunnlinja at strømutgiftene er så høye. Vi har måttet tilføre mer penger enn budsjettert underveis i 2022, sier ordfører Isak Veierud Busch (Ap) til VG.

Gebyrhopp

Kommunens høye strømutgifter og økte renter rammer også innbyggerne, selv om bygda har innført mange enøk-tiltak de siste årene. De graver energibrønner – eller bergvarme – til offentlige bygg, satser på solceller og har nettopp bygget et nytt sykehjem etter passivhus standard.

– Men hele den økonomiske gevinsten er spist opp av strømprisene. Vi må budsjettere med høyere strømutgifter selv om det er penger jeg gjerne skulle ha brukt på noe annet, sier Busch.

Neste år går vannavgiften opp med 41 prosent, renovasjon med 17 og avløp med 25 prosent. Dette er såkalt selvkosttjenester som de ifølge økonomisjef Mikkelsen hverken har lov til å tjene penger på eller subsidiere.

Ordføreren trøster seg med at de har redusert prisen for en barnehageplass med 10 prosent og at de fleste andre gebyrer har svært lav eller ingen endring.

Nå håper han på utbytte fra det lokale kraftverket som de eier 67 prosent av, men ifølge ordfører Busch har de ikke fått noe utbytte som monner på mange år.

I mellomtiden får han satse på økonomisjefen. Fjellbygda er støvsugd for ved, men Roger Mikkelsen vet råd. Er det tomt for ved på rådhuset tar han med en sekk hjemmefra. Men nå har også rådhuset fått fylt opp vedlageret.

Slår av gatelys

Andre sparegrep de 5600 innbyggerne merker er at temperaturen i offentlige bygg, bortsett fra helse- og omsorg samt barnehager, er satt ned til 19 grader og at gatelysene utenfor sentrum slås av ved midnatt.

– Når anslagsvis snittprisen på strøm øker fra 0,50 kr til 5 kr, utgjør dette en svært stor kostnadsøkning for å drive våre vannverk og renseanlegg, skriver kommunen på nettsiden for å forklare gebyrøkningene.

For fem år siden sto Røros på den såkalte Robek listen, som er et offentlig register over kommuner og fylkeskommuner som er i «økonomisk ubalanse».

– Jeg pleier å fleipe med at alle burde vært innom Robek-lista innimellom, da blir man tvunget til å snu alle steiner, smiler økonomisjef Mikkelsen.

– Men vi er langt unna å ha bygget opp en solid reserve. Og det er vanskelig å nå med denne strømsituasjonen, avslutter han.