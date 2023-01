EDLE DRÅPER: Et av målene er å finne ut hvilke matvarer som eventuelt kan gi best effekt på kvaliteten på sæd. Dette er en sædprøve fra Sædlaboratoriet på Rikshospitalet i Oslo.

Skal teste sæden til unge veganere

Forskere vil finne ut om veganere eller kjøttspisere kommer best ut. Nå undersøkes sædkvaliteten til menn mellom 18–30 år.

– Det er jo lett å tenke at veganerne har et bedre kosthold enn de som spiser kjøtt og at de derfor vil komme bedre ut, men slik er det nødvendigvis ikke, sier førsteamanuensis Dagrun Engeset til VG.

Sammen med forskere ved Universitetet i Agder (UiA) og OsloMet skal hun prøve å finne svar på om maten vi spiser kan påvirke kvaliteten på sæden.

«Vi vet ikke om et kjøttrikt kosthold vil være bedre eller verre for sædkvaliteten enn et vegansk kosthold» stå det på studiets nettside.

– I denne pilotstudien skal vi sammenligne to grupper: menn som spiser mye kjøtt og menn med vegansk kosthold.

Fra 2021 til 2022 har antall vegetarianere og veganere i Norge økt med hele 36 prosent.

Usikker på kvaliteten

Det er usikkert hvordan det står til med den norske sædkvaliteten akkurat nå.

– Rundt år 2000 fant vi ut at danske og norske menn hadde dårligere sædkvalitet enn Finland og Baltikum. Men siden dette ikke er fulgt opp vet vi ikke hvordan det er nå, eller om den har endret seg.

Før nyttår ble unge menn rekruttert til å delta i forsøket. Allerede har forskerne mottatt sædprøver fra de fleste kjøttspiserne.

UNDERSØKER: Dagrun Engeset håper studien fører til en større undersøkelse på hvordan kosthold påvirker sæden.

– Vi har kostholdsinformasjon fra 17 unge menn som spiser kjøtt og fra 15 veganere.

Neste runde for analyser av sædprøver skjer i mars. Forskeren regner med at de må rekruttere noen flere veganere.

– Vi kan jo ende opp med å finne at det ikke er noen forskjell på sædkvalitet mellom gruppene. Vi ønsker å gjøre en større studie i fremtiden og ønsker da å utføre en såkalt intervensjonsstudie der noen av deltagerne skal spise et visst kosthold eller en bestemt matvaregruppe over en periode for å se om det bedrer sædkvaliteten.

Info Dette er vegansk kosthold Etiske veganere følger en diett som hovedsakelig består av vegetabilske næringsmidler, og som hverken inneholder fisk, kjøtt, egg eller melkeprodukter.

Dietten var en av de store trendene for 2016, og har siden blitt mer og mer populær. Norske matbutikker har blant annet fått flere produkter som «melk» laget av planter.

Næringsstoffer som vitamin B-12 og D, jod og kalsium kan være vanskelige å dekke med vegankost.

Helsedirektoratet anbefaler at man begrenser inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt til omtrent en halv kilo i uken. Bare å kutte kjøtt gir ingen spesielle ernæringsmessige utfordringer, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i divisjon for folkehelse i Helsedirektoratet. Vis mer

Må være fersk

Tidligere studier har ikke funnet ut hvilket kosthold som gir best sædkvalitet.

– Det er ikke så mange studier som har sett på kosthold og sædkvalitet, og resultatene er litt sprikende. Noen ser at frukt og grønnsaker er bra, andre finner at nøtter gir bedre sædkvalitet, andre igjen peker på melk, fisk eller omega-3 fett, eller spesifikke næringsstoffer som det finnes mye av i blant annet kjøtt, sier Engeset.

Engeset forteller at sædkvalitet ofte vurderes ut ifra ejakulasjonsvolum, antall levende sædceller, bevegelsesmønster og form.

– Det er viktig at sædprøven blir analysert så raskt som mulig, maks 1 time, etter ejakulasjon for å unngå at sædcellene dør.

Håper på svar om noen måneder

Engeset håper de første resultatene vil komme i løpet av sommeren og høsten.

– Vi kan begynne å se på kostholdsdataene allerede nå, men siden vi trolig må rekruttere litt flere veganere, sier hun.

Slik gikk det da Aleksander Sæterstøl testet sæden sin i «Bloggerne»: