Fredsprisvinner: − Russland ba meg takke nei til prisen

Blant årets tre fredsprisvinnere er den ene fra Russland. Han skal ha fått beskjed fra hjemlandet om å takke nei.

NTB

Jan Ratsjinskij, leder av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, en av årets fredsprisvinnere, sier myndighetene i Russland ba ham takke nei til prisen.

Årsaken var at russiske myndigheter anså det som upassende å ta imot prisen sammen med de to andre vinnerne, den ukrainske organisasjonen Senteret for borgerrettigheter (CCL) og den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski.

I et eksklusivt intervju med BBC sier Ratsjinskij at organisasjonen hans naturlig nok ikke tok rådet til følge.

BBC har forsøkt å få en kommentar til uttalelsen fra det russiske utenriksdepartementet, foreløpig uten å lykkes.

Memorial er Russlands eldste menneskerettighetsorganisasjon. Men for nesten nøyaktig ett år siden beordret russisk høyesterett at organisasjonen skulle oppløses, og etter at nyheten om fredsprisen ble kjent, har russiske myndigheter økt presset mot organisasjonen.