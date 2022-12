PARTSHJELPER: Carl Baudenbacher (til høyre) skal hjelpe Nav-ofrene med deres økonomiske krav mot staten. Her er han sammen med Schjødt-advokaten Thomas Nordby i 2016.

Nav-ofrene henter topp-jurist fra EFTA-domstolen

Nav-ofrene søker hjelp fra en av Europas fremste EØS-eksperter i rettsprosessen hvor de krever erstatning fra staten. EFTA-domstolens tidligere president Carl Baudenbacher er leid in som partshjelper for saksøkerne.

Rune Halseth, som er styreleder i organisasjonen Nav-Oppryddingen, bekrefter advokat-valget overfor VG.

Den sveitsiske juristen Baudenbacher var president i EFTA-domstolen mellom 2003 og 2017. Domstolens hovedoppgave er å løse tvister og tolke EØS-avtalen mellom EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Baudenbacher deltar nå i forberedelsene til rettssaken i mars 2023, som kommer i kjølvannet av trygdeskandalen fra 2019.

Saksøkere er organisasjonen Nav-opprydningen, pluss Halseth og to andre privatpersoner.

De ble alle dømt til fengsel fordi de hadde brutt det reiseforbudet som Nav feilaktig hadde satt som vilkår for å motta kontantytelser fra folketrygden.

– Undergraves systematisk

I 2019 ble det slått fast at dette vilkåret brøt med retten til fri bevegelighet i EØS-avtalen. Fengselsdommene er opphevet, og nå krever Nav-ofrene økonomisk erstatning og oppreisning fra den norske stat.

Carl Baudenbacher har lenge vært kritisk til hvordan Norge etterlever EØS-avtalen.

I en VG-kronikk i 2020 skrev Baudenbacher at «de fundamentale frihetene innenfor EØS-retten undergraves systematisk i Norge til fordel for staten».

Leter etter flere ofre

EFTA-domstolens avgjørelser er bindende for EØS-landene. Domstolen kan også avgi rådgivende uttalelser til domstolene i de tre landene.

Nav-Oppryddingen opplyser at de vil gå aktivt ut i 10 europeiske land for å søke etter ofre for den norske trygdeskandalen. Foreningen vil inkludere disse i et gruppesøksmål mot staten, som nå er tatt ut på vegne av samtlige berørte, skriver organisasjonen i en melding til VG.

Baudenbachers sveitsiske advokatkontor innleder nå et formelt samarbeid med Nav-ofrenes prosessfullmektig, advokat Bjørn Kvernberg, som fram til nå har jobbet for advokat Elden Advokatfirma.

I en pressemelding opplyser de at jusprofessor Mads Andenæs fra Universitetet i Oslo, som også har vært kritisk til håndteringen av trygdeskandalen, vil assistere i samarbeidet.