BEKYMRET: Det er færre helsepersonell som har tatt influensavaksinen nå enn tidligere. Det samme gjelder for risikogruppene.

FHI om influensa-vaksinering: − Det haster nå

Folkehelseinstituttet slår alarm om det de mener er altfor lav vaksinedekning. De frykter også tre epidemier samtidig i julen.

– Influensavaksineringen haster nå. En svært lav andel av barn med risikofaktorer for alvorlig influensa er vaksinert, skriver FHI i sin ukesrapport.

Og i år er det selve svineinfluensaen (H1N1) som er tilbake.







De skriver at det også er fortsatt «altfor» lav dekning blant helsepersonell, eldre og andre risikogrupper.

– Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask og lett tilgjengelig influensavaksinering.

Er du syk med influensa, eller er arbeidsplassen din rammet av det? Ta kontakt med VGs journalist her.

FHI har tidligere sagt at influensasesongen for alvor starter de neste ukene, noe som er tidligere enn det pleier. De tror også flere kan bli syke i år, fordi svineinfluensa ikke har vært her i landet på flere år.

I Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag er influensautbruddet allerede i gang.

Også Helsedirektoratet gikk mandag ut i VG med bekymring rundt at altfor få helsepersonell har tatt influensavaksinen.

Det er usikkert hvor god influensavaksinen er mot årets variant - altså svineinfluensa, skriver FHI i en rapport. Effekten er trolig litt dårligere enn før, spesielt beskyttelsen mot smitte. Likevel vil den fungere godt mot alvorlig sykdom og død.

Info Disse bør ta influensavaksine Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og diabetes type 2

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

nedsatt immunforsvar.

svært alvorlig fedme ( KMI over 40).

annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa. Vis mer

Viruset som startet en pandemi

Det er denne typen influensa som langt tilbake i tid forårsaket spanskesyken.

Litt nærmere i tid – i 2009 – førte den til svineinfluensapandemi.

Selv om pandemien fra svineinfluensaviruset var over i oktober i 2010, har viruset dukket opp noen få sesonger etterpå.

Viruset som sirkulerer nå er en etterkommer av dette pandemiviruset.

Dette viruset har endringer som bedre unngår tidligere immunitet og som vi dermed er mindre beskyttet mot.

Det er spesielt små barn som aldri har støtt på det før.

– De tåler det fint, men vi er bekymret for barn med alvorlig grunnsykdom. De bør vaksineres, sa Preben Aavitsland i FHI på tirsdag.

Tre virus i sving - kan toppe seg rundt jul

Det er fortsatt rhinovirus og andre vanlige forkjølelsesvirus flest blir smittet av.

Men nå øker også virusene som kan gjøre risikogruppene veldig syke: covid-19, influensa og RSV-infeksjoner (mest barn).

FHI skriver at alle tre epidemiene muligens er betydelig større ved juletider.

– Den samlede belastningen på helsetjenesten kan bli stor. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.