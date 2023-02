I OPPLÆRING: To år-gamle Ask er i opplæring til å bli redningshund. Søndag bisto ahan i en leteaksjon etter en annen hund, da han markerte på teltet med den døde personen som ble funnet søndag.

Turid og hunden Ask (2) fant død person i telt: − Veldig spesielt

Søndag kveld ble en person funnet død i et telt i Bergen. Turid Mjåtveit og venninnen Mariann Olsen var i området for å lete etter en savnet dachshund, da border collien Ask markerte på teltet.

– Vi er ikke så triste på egne vegne, men vi er veldig triste på personens vegne som har levd der helt alene og ikke blitt funnet og ikke vært savnet, sier Turid Mjåtveit til VG.

Det var søndag at en person ble funnet død i et telt i et skogholt på Sandsli i Bergen. Politiet uttalte mandag at mannen kan ha ligget død i teltet i over et år.







– Det er gjort funn av matvarer med dato som kan si noe om hvor lenge liket har ligget der, og det underbygger teorien om minst et år, men jeg vil ikke spesifisere dette nærmere, sa påtaleansvarlig Eli Andrea Skaar til VG.

Venninnene Turid Mjåtveit og Mariann Olsen var søndag i området sammen med Turids hund Ask (2), for å lete etter en dachshund som forsvant for tolv dager siden. De hadde fått et kart over ruten de skulle gå, men hadde ikke gått i mer enn ti minutter før de fant teltet, forteller Mjåtveit.

Ask er under opptrening til å bli redningshund. Da han markerte på teltet, var venninnene forberedt på å finne en død hund. Mjåtveit forteller at hun først banket på duken og sa «hallo» uten å få svar.

– Vi trodde vi kom til å finne en død hund, så det var et stort hopp til det vi fant. Vi så raskt inn og rørte ingenting, og ringte politiet med én gang. Det har vi jo lært, for å ikke sette falske DNA-spor.

– Ikke til å tro

Begge venninnene reagerer på at personen har ligget der såpass lenge, uten å ha blitt funnet tidligere. Mjåtveit estimerer at teltet ikke lå mer enn 40 minutter inn i et skogholt, like ved et Bybane-stopp.

– Det var ikke mange trær mellom Bybanen og teltet. Det var ganske synlig, med en presenning over teltet.

– Det er ikke til å tro at det i et bitte lite skogholt i et så tett befolket område, kan ligge en person død i et år, sier Olsen.

Mjåtveit forteller at det bar preg av at personen hadde bodd der en stund.

– Det var veldig spesielt. Det går litt opp for oss i dag. Men vi har hverandre og vi snakker mye med hverandre.

Var ikke meldt savnet

Den avdøde personen har foreløpig ikke vært mulig å identifisere. Politiet venter på resultater fra en foreløpig obduksjonsrapport, som etter planen vil være klar senere til uken.

På stedet fant politiet et norsk pass, som tilhører en mann. Det er imidlertid for tidlig å si om passet tilhører vedkommende.

Politiet opplyste mandag at personen ikke har vært meldt savnet. Det har gjort inntrykk på venninnene.

– Det er jo et menneskes verste tanke, at ingen bryr seg når du forsvinner. Det er veldig trist, sier Mjåtveit.

– Vi som samfunn må bli flinkere til å se hverandre og bry oss om hverandre. Det er ikke vanskelig for oss å gå bort til en person vi ser ikke har det så greit å si hei. En person trenger å bli sett. Det koster oss ingen penger å være hyggelig.