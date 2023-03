MED RO: Støre og Vedum sier uforutsigbarheten i verden under denne budsjettkonferansen er annerledes enn på samme tid i fjor.

Budsjettløfte fra Støre og Vedum: Ingen nye skattebomber

KLÆKKEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier de ser tegn til lysning i økonomien, men at det fortsatt må holdes igjen. De lover at det ikke skal komme noen store nye skatteøkninger.

I dette intervjuet med VG gir statsministeren og finansministeren tydelige signaler om skattenivået for neste år.

De varsler et fortsatt «ansvarlig» budsjett, men sier utgiftene må øke på enkelte områder: Forsvaret, utgifter til flyktninger, sykehusene, og støtten til Ukraina.

– Vi har varslet en grunnrenteskatt grunnrenteskattGrunnrenteskatt er en slags «leie» der bedrifter som tjener penger på å bruke fellesskapets begrensede naturressurser betaler en skatt for dette. for havbruk, og det kommer. Så har vi alltid en ambisjon om å få et mer rettferdig og omfordelende skattesystem. Men i vårt arbeid ligger det ikke planer om generelt økte skatter i Norge i den situasjonen vi er nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

– Skal ikke opp

Han og finansminister Vedum sitter søndag, mandag og tirsdag sammen med resten av regjeringen på Klækken hotell i Hønefoss, der de legger grunnlaget for neste års budsjett.

Der planlegger de for nok et år med uro og usikkerhet, hvor de samtidig må få råd til store utgifter blant annet innenfor forsvar og helse.

I år var regjeringens løsning å hente inn flere titalls milliarder fra kraftprodusentene, og å starte arbeidet med en grunnrenteskatt på havbruk, i tillegg til å øke formuesskatten.

Det vakte harme i mange leire – særlig langs kysten.

Men det ligger ikke an til noen store skatte-overraskelser i det kommende budsjettet, hverken for næringslivet eller privatpersoner, ifølge regjeringen.

– Utover det dere allerede har varslet, lover dere at det ikke kommer noen nye store skatteøkninger?

– Nye store skatteøkninger ligger ikke i vårt opplegg. Vi kommer med et opplegg for grunnrenteskatt. Vi har alltid justeringer for å sikre bedre fordeling, men det samlede skattetrykket skal ikke opp, forsikrer Støre.

IKKE DEN VEIEN: Det blir ikke noen store skatteoverraskelser i neste års budsjett, sier Støre og Vedum.

Både Vedum og Støre har brukt det siste året på å snakke om store utfordringer som påvirker norsk økonomi og lommeboka til folk flest: Renteheving, økte strømpriser og økonomiske konsekvenser av Russlands krig mot Ukraina.

Hovedbudskapet har vært at de må holde igjen for at ikke prisveksten skal fortsette å stige, og at det har gjort at noen av løftene fra Hurdalsplattformen må vente. Dette gjentar de også nå:

– Det er én hovedgrunn til at vi måtte holde igjen i fjor, at vi må få prisveksten ned. Hovedutfordringen for folk er jo de høye prisene, da får du mindre å rutte med. Målet er at folk skal få mer å rutte med fortest mulig, sier Vedum.

Prioriterer disse områdene

Han sier prisveksten heldigvis har vært lavere enn i landene rundt, men at det er den som skaper de store utfordringene for folk og bedrifter.

På VGs spørsmål om hvordan regjeringen skal få råd til alle sine utgifter uten å øke skattene, er svaret «ansvarlighet» – men samtidig et klart signal om at noen områder vil bli prioritert, og trenger mer penger:

– Vi må holde et ansvarlig nivå på utgiftene. Det er for eksempel ikke et alternativ å si at vi ikke bruker penger på flyktningene fra Ukraina, styrking av Forsvaret når det er krig i Europa, eller styrking av sykehusene i tråd med befolkningsutviklingen, understreker Støre.

VÅRLYS: Støre og Vedum tar en spasertur utenfor Klækken hotell.

Bedre enn i fjor

Selv om mange av utfordringene de snakker om nå er de samme, sier Støre at situasjonen er en annen enn da regjeringen samlet seg på Klækken på samme tid i fjor

Han viser til at det bare hadde gått ti dager siden krigen brøt ut da han og Vedum satt i et møtelokale i kjelleren på hotellet en sen kveld sammen med justisministeren og arbeidsministeren, og diskuterte hvordan de skulle organisere det hele. Samtidig var budsjettet fortsatt preget av pandemien som akkurat var over.

De sier de ser gode tegn til lysning, men at man fortsatt må holde igjen.

– Vi la egentlig planene her nede rundt et bord. Det møtet husker jeg veldig godt, sier Støre.

Han forteller at han hadde kommet direkte fra et møte med ukrainske flyktninger som fortalte om sterke inntrykk fra krigen – samtidig som man ikke visste om den bare ville vare i noen uker, eller lenger.

– Det er kanskje et av de viktigste møtene vi har hatt. Det var ikke et sånt møte med beslutninger og protokoll, men vi tok fullt og helt innover oss hva vi sto overfor.

BAKTEPPET: I fjor ankom Støre Klækken hotell rett fra Helsfyr, der flyktninger ble tatt imot på Scandic hotell.

– Gode tegn til lysning

Vedum mener også situasjonen har endret seg fra i fjor.

– Alle de bølgene som slo innover oss – krig, høyere priser som kom fort, bedrifter og folk som kjente på usikkerheten, anslagene som forandret seg. Det var veldig urolig hav. Vi opplever at selv om det fortsatt er brottsjø, ser vi nå mange lyspunkter og en vei for hvordan vi skal komme oss igjennom dette.

Han og Støre peker på flere ting de mener har gått bedre enn man kunne ventet seg:

I fjor var de urolige for hvor mye uro flyktningstrømmen fra Ukraina kunne skape, men norske kommuner har tatt imot rekordmange nesten uten konflikt.

De sier det også er svært positivt at 102.000 flere har fått jobb i privat sektor i året som har gått, og 110. 000 totalt.

– Det er gode tegn til lysning, men det er da man skal være ekstra gjennomtenkt og ansvarlig. Hvis man slipper taket når man ser tegn til at prisstigningen kan flate ut eller at renteoppgangen ikke bare peker oppover, kan jo dette bare bli forsterket igjen, sier Støre.

FORTSETTER: Budsjettkonferansen på Klækken pågår fra søndag til tirsdag.