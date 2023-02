Greta Thunberg kommer til Oslo for å støtte samiske aktivister

Aksjonister vil ikke forlate Olje- og energidepartementet før vindturbinene på Fosen rives. Nå slår Greta Thunberg seg sammen med aksjonistene før storaksjon mandag.

– Greta Thunberg kommer til Oslo for å støtte aksjonene, og deltar foran Olje og energidepartementet på mandag, skriver leder Gina Gylver i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Siden torsdag har aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat tatt seg inn i resepsjonsområdet i Olje- og energidepartementet.

De demonstrerer mot at vindkraftverkene på Fosen fortsatt står, til tross for at en høyesterettsdom 11. oktober 2021 slo fast at konsesjonene var ugyldig.

Den oppsiktsvekkende dommen sier at vindturbinene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Til NRK sier samerettsaktivist Ella Marie Hætta Isaksen at de planlegger å sperre av hele bygget på mandag.

– Vi kommer ikke til å gå herfra frivillig før det er bestemt at vindturbinene på Fosen skal rives, sier Isaksen til VG.