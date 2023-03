Fosen-aksjonistene avslutter aksjonen foran Slottet

Fredag melder Fosen-aksjonistene at de vil sette seg ned foran Slottet under Kongen i statsråd. De bekrefter samtidig at dette vil være deres siste aksjonsdag.

– Støre har lovet å sørge for at hele regjeringen skal prioritere denne saken. Derfor, på siste aksjonsdag, setter vi oss ned foran slottet under Kongen i statsråd Kongen i statsråd«Kongen i statsråd» er navnet på et møte hver fredag hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. Det er det øverste forvaltningsorganet i Norge., sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat, i en pressemelding fredag morgen.

– Tusenvis av øyne er nå rettet mot regjeringen og vi krever at det skjer et handlingsskifte på dette kritiske punktet i historien, fortsetter Nystad.

De understreker samtidig at de ikke gjør et forsøk på å blokkere Slottet, og at regjeringsbilene står fritt til å kjøre inn bakveien til møtet klokken 11.

– Til nå i denne aksjonen har vi vært spredd utover opptil ti ulike departement, men på siste aksjonsdag skal vi endelig sitte sammen. Regjeringen skal se hvor mange vi er, de skal høre oss rope, og de skal huske den kraften som bor i oss, sier Nystad.

Siden torsdag forrige uke har aksjonen mot vindkraft på Fosen i Trøndelag eskalert dag for dag:

Aktivistene har sperret inngangene til en rekke departementer, lenket seg fast med kjettinger og klatret opp på departementsbygg

Torsdag ble tolv aktivister utenfor Finansdepartementet pågrepet og brakt til arresten etter ikke å ha etterkommet politiets pålegg om bortvisning. De ble senere løslatt.

Fredag innrømmer statsminister Jonas Gahr Støre et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen

Les også: Derfor er ikke vindturbinene revet

– Mye gjenstår, men i går fikk vi beklagelse. Det betyr at arbeidet kan begynne, sier aksjonist og artist Ella Marie Hætta Isaksen til VG fredag.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) opplyser fredag morgen at det er åpen tilgang for ansatte til alle departementer.

Enkelte hovedinnganger er blokkert av demonstranter, men ansatte kommer seg på jobb via andre inngangsdører i alle departement, heter det i en pressemelding.

