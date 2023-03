JUBILEUMSØNSKE: AUF-leder Astrid Hoem vil ha penger fra statsminister Jonas Gahr Støre til barnehager, klimatiltak og bistand.

AUF med press mot egen regjering: − Forventer at man øker innsatsen

AUF feirer 120 års jubileum lørdag. De gjør det ved å presse egen regjering for milliarder til tre prioriterte satsinger.

Lørdag formiddag taler AUF-leder Astrid Hoem på konferansen som skal markere jubileet.

Det skjer en dag før regjeringen samles til sin tradisjonelle budsjettkonferanse, på Klækken Hotell fra søndag til tirsdag – hvor regjeringen starter arbeidet med statsbudsjettet for 2024, som legges frem i oktober.

Her er AUF-lederens tre sentrale krav:

Flere barn skal få gratis barnehageplass.

Budsjettet må ha målbare klimakutt som synliggjør at klimamålene kan nås.

Fra denne første budsjettkonferansen skal det fastslås at bistanden skal være på minimum ett prosent av bruttonasjonalprodukt.

– Effektiv måte

– Når regjeringen nå skal lage sitt andre statsbudsjett forventer vi at man øker innsatsen i å ta Norge i en mer rettferdig og solidarisk retning etter åtte lange år med høyrestyre. Da må regjeringen prioritere velferd, klima og den internasjonale solidariteten, sier hun til VG.

– Økende renter gir ikke spesielt stort handlingsrom?

– Vanskelige økonomiske tider burde ikke stå i veien for at en Arbeiderparti-ledet regjering gjennomfører nødvendige velferdsreformer. Nå burde noe av det viktigste rundt det være å gi flere barn gratis barnehage, sier hun og legger til:

– Det er en effektiv måte å bygge velferden vi ønsker at skal være tilgjengelig for alle, sterkere. Vår regjering burde ikke spørre om vi har råd til velferd, de burde spørre om vi har råd til å la være.

KLIMA-ØYNE: AUF-lederen vil se klimavelgerne som stemte på dem ved forrige gang i øynene.

Klima

Klimakampen er sak nummer to hun nevner.

– Vi må også klare å se alle de klima-velgerne som ga oss tilliten ved forrige valg, i øynene. Tiden for løfter og ambisjoner i klimapolitikken har egentlig løpt ut for lengst: Nå må regjeringen lage et budsjett med nok målbare kutt i året til at vi når klimamålene vi har forpliktet oss til.

Hun sier at det tidvis er mange gode argumenter for å prioritere andre områder enn bistand til de fattigste i verden, men at det må det bli slutt på.

– Man kan ikke bruke andre viktige kampsaker som unnskyldning for å kutte i bistand. Det kler en sosialdemokratisk regjering dårlig. Hvis vi trekker oss tilbake fra verden nå, vet vi hvilke krefter som står klare og som ønsker at verden skal gå i en helt annen retning enn det vi vil.

– Det vil koste

Hun mener det er nødvendig å presse på.

– Vi ender mest sannsynlig med én prosent, men vi krever at dette skal ligge fast fra start i alle budsjetter Arbeiderparti-regjeringen leverer. Én prosent skal være et minimum.

– Disse tre prioriteringene vil koste. Hvor mye?

– Ja, det vil koste. Hvor mye helt presis vet vi ikke. Den prisen mener vi det er verdt å ta. Det blir mye dyrere å la være.

Statsministerens kontor har fått oversendt dette intervjuet, men har foreløpig ikke rukket å svare om saken.