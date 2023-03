Kvinnehelseutvalget legger frem rapport: − Må skje et stort og fundamentalt skifte

Gratis prevensjon, mer seksualundervisning, styrking av vulva-klinikker og en «kvinnemilliard» er blant tiltakene Kvinnehelseutvalget foreslår.

Kvinnehelseutvalget har det siste året jobbet med en utredning om kvinners helse i Norge, og nå er rapporten klar.

– Det vi har gjort er å stille en diagnose og finne ut hvorfor kvinnehelse ikke kommer høyere på agendaen eller blir prioritert, sier Christine Meyer som har ledet utvalget.

Hun oppsummerer det viktigste de har funnet i fire punkter:

Kvinnehelse har lav status. Leger og sykepleiere rangerer lidelser som rammer kvinner lavt. Kvinnelidelser blir mindre forsket på og får mindre penger. Manglende samordning. Selv om kvinnehelse er viktig for politikere, skjer det lite ute i helsetjenesten. Det går særlig utover kvinner med komplekse og sammensatte lidelser. Sviktende kunnskapsbro. Vi har mye kunnskap og forskning, men det når ikke ut til studenter, helsepersonell eller folk flest. For eksempel har kvinner andre symptomer på hjertesykdommer enn menn, men det når ikke frem. Kvinners stemmer får lite gjennomslag. Det er mange kvinner som roper høyt om deres opplevelser i helsevesenet, men utvalget ser at selv om stemmene finnes blir de ikke alltid hørt.

Kvinners helse ble for første gang utredet i 1999. Mange av utfordringene som ble løftet frem da, er fortsatt aktuelle i dag.

Sykdommers prestisje etter sykepleieres og legers vurderinger. Figuren viser fem sykdommer med høyest og fem sykdommer med lavest status.

Kvinnehelseutvalget påpeker at kjønn har betydning for helsen vår. Vi er ulike og rammes ulikt av sykdom.

Samtidig er utvalget bevisst på at noen opplever at deres kjønnsidentitet ikke samsvarer med det biologiske kjønnet de er født med.

– Utvalget vil understreke behovet for at denne gruppen møtes med respekt og åpenhet, og at den gis et helsetilbud som er langt bedre enn i dag, står det i rapporten.

Foreslår en kvinnemilliard

Christine Meyer forteller at mange kvinner føler de ikke blir tatt på alvor, og at flere ikke får den hjelpen de burde fått.

Med denne rapporten mener hun både kvinner og menn vil få bedre helsehjelp i fremtiden. Men det vil krevde hardt arbeid og en milliard kroner, mener utvalget.

– Her må det skje et stort og fundamentalt skifte. Det er behov for et krafttak og vi foreslår å få plass en kvinnemilliard, sier Meyer.

For at det virkelig skal bli endringer for kvinner helse, må det penger til og en systematisk gjennomgang av helsetjenesten, mener utvalget.

– Det er gjort noen tiltak innenfor kvinnehelse, men de forsvinner etter noen år. Tiltak må prioriteres og settes høyere på agendaen og de må få varig effekt, sier Meyer.

75 ulike tiltak for kvinners helse

I tillegg til kvinnemilliarden, foreslår utvalget 75 andre tiltak. Her er noen eksempler:

Gjøre prevensjon gratis for alle under 25 år.

Styrke seksualundervisningen på barne- og ungdomsskolen. Og sikre at denne undervisning tilbys på samiske språk.

Styrke tilbudet om flerkulturell doula doula Doula er en erfaren fødselsledsager som gir emosjonell, praktisk, fysisk og informativ støtte til en kvinne og hennes partner gjennom graviditet, fødsel og barseltid. for gravide, og at papirløse gravides rett til helsetjenester ved svangerskap, fødsel og barsel.

Styrke vulvapoliklinikker i alle helseregioner, og gode helsetjenester for endometriose og adenomyose.

Kjønnsspesifikke behandlingstilbud for kvinner og menn innen rusomsorg.

Utvide muligheten for blå resept ved hormonbehandling i overgangsalderen.

Retningslinjer for bolig og kosthold for eldre, og sikre verdig omsorg ved livets slutt.

Utvalget mener også det er nødvendig å gå gjennom hvordan kvinnehelse finansieres:

Innføre ny finansieringsmodell for fødselsomsorgen.

Gjennomgå dagens finansieringssystem.

Sørge for at kvinnehelse prioriteres og at det belønnes.

VG har nylig skrevet om hvordan dagens finansieringssystem fungerer, og hvilke konsekvenser det kan få.

Utvalget vil at det forskes mer på kvinnehelse, og spesifikt samiske kvinners helse. Og ikke minst sørge for at kunnskapen når ut til helsepersonell og befolkningen.

– Ingen unnskyldning

Generalsekretær Malin Stensønes i Norske Kvinners Sanitetsforening vil berømme arbeidet Kvinnehelseutvalget har gjort.

– All ære til de som har jobbet med dette. De dokumenterer med tydelighet at kvinner får dårligere helsehjelp enn menn, sier Stensønes.

Kunnskapsgrunnlaget på plass, nå er det opp til politikerne å handle, mener hun.

– Nå har man ingen unnskyldning for å ikke gjøre kraftfulle tiltak, sier Stensønes.

KREVER HANDLING: Generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening, Malin Stensønes, mener det er på overtid å løfte kvinnehelse.

Den forrige utredningen av kvinners helse fra 1999, mener Stensønes ble glemt. Denne gangen skal de sørge for at det ikke blir glemt.

– Vi ber regjeringen innstendig om at de tar denne til Stortinget slik at den kan debatteres tverrpolitisk, sier Stensønes.