Fosen-familier møter aksjonistene: − Bra noen har fornuft her i landet

Fosen-demonstrasjonen startet med seks familier. Nå har flere av de til Oslo for å møte aksjonistene ansikt til ansikt.

Torsdag er det nøyaktig én uke siden Fosen-aktivistene tok seg inn i lobbyen til Olje- og energidepartementet.

De demonstrerer sin motstand mot at vindturbinene på Fosen i Trøndelag ikke er revet, til tross for at Høyesterett har sagt at de bryter samiske rettigheter.

Terje Haugen er fra en av familiene fra Fosen som er berørt av vindturbinene. Han har tatt veien til Oslo i håp om å kunne snakke med politikere om en løsning – og for å møte aksjonistene som nå demonstrerer for åttende dagen på rad.

– Vi bestemte oss ganske tidlig, også før trykket ble så stort, at vi ville hilse på aksjonistene. Vi vil vise at vi setter pris på det vi gjør, sier han til VG.

Familiene skal ikke ha visst om om aksjonen på forhånd, ifølge Haugen.

– Vi visste at det kunne skje, men ikke når, sier han.

Haugen sier at familiene er overveldet av støtten de har blitt vist av aksjonistene, befolkningen og pressen.

– Det er bra at noen har fornuft her i landet, og tenker realistisk.

– Hva håper du at denne aksjonen skal oppnå?

– At det kan føre til at regjeringen, departementet og ikke minst olje- og energiministeren tar dette til følge, og komme med noen realistiske forslag, sier han.

– Så håper vi selvsagt vi får røsket litt opp i noen av disse departementene, da.

Dette skjedde onsdag: Politiet bar bort Greta Thunberg

Sissel Holtan har også reist ned til Oslo for å takke aksjonistene for engasjementet. Hun har vansker for å beskrive følelsene rundt støtten de har fått.

– Vi står litt på utsiden, men vi er veldig takknemlig. Man skjønner at dette er veldig mye større enn bare oss.

I Fosen har snart alle mediehusene vært på besøk hos de seks familiene hele Fosen-saken startet med. Likevel er det ingen politikere, fra Stortinget eller regjeringen, som har tatt kontakt med reineierne.

– Vi har sett på dem på TV, men ikke hørt noe fra dem selv. Ingen har tatt kontakt med oss, fortalte Elise Holtan Pavall Årbogen til VG.

I morgentimene torsdag har aksjonen i Oslo igjen eskalert, og aktivistene har sperret inngangene til totalt ti departementer.

Aktivister klatret i tillegg opp på baksiden av Olje- og energidepartementet og hengte opp et banner med budskapet «Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi».

Like før klokken 10.20 opplyser politiet at Fosen-aksjonister som sitter foran inngangene til departementer i Oslo vil pågripes og fraktes til politiets sentralarrest.

Info Derfor demonstrerer de Det hele dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020. Vindturbinene står i områder brukt av to ulike siidaer, samiske reindriftslag, med seks sørsamiske familier. Vindturbinene forstyrrer reinsdyrene og det truer livsgrunnlaget til familiene, som saksøkte utbyggerne. Det er staten som har gitt utbyggerne tillatelse, og staten støttet utbyggerne i retten. Til slutt kom saken til Høyesterett, som slo fast at å tillate vindkraftanleggene var et brudd på samiske rettigheter. Dommen var en seier for de sørsamiske familiene, men den sa ingenting om hva staten og utbyggerne nå må gjøre. Staten vil ikke kreve at turbinene fjernes, regjeringen har sagt at det vil ta tid å undersøke hvilke andre muligheter som finnes. Saksøkerne har påpekt at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, er det et pågående brudd på deres rettigheter. Nå er det gått over 500 dager siden dommen kom, 11. oktober 2021. Samiske aktivister og Natur og Ungdom har samlet til en demonstrasjon foran Olje- og energidepartementet, for å kreve riving. Ett av spørsmålene regjeringen må finne ut av, er hvilke følger det vil få for andre saker senere, dersom de krever at turbinene fjernes. Kan det bety full stans i andre utbyggingsprosjekter i områder med samisk reindrift? Hva vil skje med alt fra utbygging av strømnettet og strøm ut til olje- og gassplattformer, til utbygging av en togbane til Nord-Norge? Dommen startet med rettighetene til seks familier og deres over 2000 reinsdyr. Nå følges den tett av utenlandske medier og internasjonalt kjente aktivister. Vis mer