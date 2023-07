Norge gir nye 2,5 milliarder til Ukraina

VILNIUS (VG) På vei inn til Nato-toppmøtet legger den norske regjeringen på nye 2,5 milliarder kroner i støtte til Ukraina.

Saken oppdateres.

– Ukraina har et akutt behov for mer militær støtte og materiell nå. Norge utvider derfor den militære støtten til Ukraina med 2,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner for 2023, sier Støre tidlig tirsdag morgen.

I tillegg til dette vil Norge gi mer til Natos støttefond for Ukraina.

– Norge øker bidraget til Natos støttefond for Ukraina. Norge gir 300 millioner kroner i 2023 og vil totalt bidra med 1,5 milliarder kroner over fem år, sier Støre og legger til:

– Det er nå dette virkelig trengs. Det er et tydelig signal om langsiktig støtte til Ukrainas reformarbeid og vil knytte Ukraina tettere til alliansen.

