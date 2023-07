SØL: Statens vegvesen ønsker å gi bøter, men har foreløpig ikke myndighet til det.

Seks av syv vogntog fikk ikke kjøre videre: − Livsfarlig svineri

Fergepassasjerer varslet Statens vegvesen om det livsfarlige svineriet.

Forrige uke hadde Statens vegvesen kontroll av laksetransport i Nordland.

Resultatet var nedslående. Det endte med at seks av syv vogntog ikke fikk kjøre videre som følge av mye avrenning avrenningAvrenning er væske som renner ut av lasketransporten. Det skjer som følge av at laksen ikke er kald nok. Transportørene ønsker fisken ferskest mulig, og dermed renner det fra isen og bilen. Slik væske lukter voldsomt, og er i tillegg farlig å ha på veien. .

Det skuffer kontorsjef i utekontrollen i nord, Frode Johansen, voldsomt.

– Det er et livsfarlig svineri. På denne kontrollen var det mye. Det bare viser at hver gang vi slipper fokus på det, er det på han igjen. De sviner til veiene våre og lager trafikale problemer. Vi synes ikke noe om det, sier Johansen.

Avisa Nordland omtalte saken først.

SØL: Kontorsjef Johansen sier det kan komme opp mot 3000 liter avrenning fra hver trailer.

Tips fra fergen

Johansen sier det var fergepassasjerer og ansatte som varslet om griseriet.

– Det førte til problemer på ferge, fergeplass og i svinger. Avrenning kan føre til veldig farlige situasjoner.

Som tidligere nevnt ble syv vogntog kontrollert. Bare ett av disse hadde ting på stell, og fikk kjøre videre.

Resten måtte stoppe å vente på at avrenningen skulle ta slutt.

– De må skru ned temperaturen slik at lasten blir mer frossen. Det er mulig å transportere laks på andre måter. Per nå er det ikke mye vi får gjort for at ting skal bli bedre, forklarer Johansen.

FARLIG OG LUKTENDE: Se for deg dette på veiene.

Vil gi bøter

Statens vegvesen legger stor vekt på denne type transport.

Men nå ønsker de å kunne gi større reaksjoner enn en anmeldelse.

– Vi håper myndighetene kan gi oss bedre reaksjonsmønster. I dag må vi anmelde det, men det er ikke nok. Det eneste som hjelper er hvis transportøren får en bot.

Det finnes flere muligheter for å hindre avrenning. Du kan ha bedre kasser, eller oppsamlere i bilen.

– Transportøren må betale for slike hendelser. Både transportøren og sjåføren har ansvaret. Om et vogntog skulle bli tatt med overlast, så er det bare transportøren som får boten. Det er de som tjener på dette. Og avrenning-tilfellet er saken helt det samme. De vil ha fisken så fersk som mulig.

Spesielt for trafikanter på to hjul er avrenning farlig. I tillegg kan det bli problemer hvis det ligger mye væske i bratte bakker.

– Sjåførene vet nøyaktig hva som skjer, men de sier ingenting. De har nok fått beskjed om at hvis ikke de kjører, så finner transportøren noen andre. Dette er ikke bare et utenlandsk problem, men også norske transportører, avslutter kontorsjefen.