BLE OFFER: Helge Kupiec (75) ble drept på Sandaker i Oslo i juni i år. Dette bildet av Helge og kjæresten Anniken ble kåret til årets bilde i 2018.

Vitnet mot dobbeltdrapssiktet – nå er han drept

For over 20 år siden vitnet Helge Kupiec (75) i en dobbeltdrapssak. I sommer ble han selv offer for dobbeltdrap – og samme mann er siktet.

Mannen som er siktet for dobbeltdrapet, er tidligere dømt for et dobbeltdrap i 1998. Kupiec var et viktig vitne mot den siktede i dobbeltdrapssaken fra 1998.

Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om den drapssiktedes motiv. Siktedes forsvarer sier at det ikke fremstår som at det er noen sammenheng mellom drapet på Sandaker og tidligere straffehistorikk. Vis mer

30. juni i år ble Helge Kupiec (75) og en annen mann i 60-årene funnet drept i en blokk på Sandaker i Oslo. Politiet mener drapene skjedde med kniv.

VG publiserer avdødes navn i samråd med familiens bistandsadvokat.

– Datteren var veldig glad i faren sin. Han beskrives som en veldig snill mann, med et hjerte av gull, sier familiens bistandsadvokat Morten Furuholmen til VG.

En mann i 50-årene er siktet for dobbeltdrapet. Ifølge VGs opplysninger er han tidligere dømt for et dobbeltdrap han begikk i 1998, hvor et eldre ektepar ble funnet knivdrept i en bolig på Sinsen i Oslo.

I dommen, som VG har sett, kommer det fram at Kupiec var et sentralt vitne i dobbeltdrapssaken fra 1998.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Siktedes forsvarer Kaja de Vibe Malling sier til VG at siktede ikke er ferdig med å forklare seg og at hun derfor ikke ønsker å kommentere innholdet i hans forklaring.

– Slik det fremstår, er det ingen sammenheng mellom denne saken og tidligere straffehistorikk, sier hun.

Den nå dobbeltdrapssiktede mannen i 50-årene har ikke tatt stilling til straffeskyld, men erkjent de faktiske forhold, opplyser de Vibe Malling.

AVVISER SAMMENHENG: Advokat Kaja de Vibe Malling forsvarer den dobbeltdrapssiktede mannen i 50-årene. Bildet er tatt i 2016.

Kupiec ble i 1998 pågrepet i en narkotikaaksjon sammen med den nå dobbeltdrapssiktede mannen, like etter at siktede hadde begått drapene på Sinsen. Til politiet fortalte Kupiec den gang at siktede hadde betrodd seg til ham før de ble pågrepet.

Den dobbeltdrapssiktede mannen i 50-årene ble i 2000 dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års fengsel for drapene, en rekke tyverier og besittelse av narkotika.

Straffedømt flere ganger

I dommen fremkommer det at den nå dobbeltdrapssiktede mannen allerede før pågripelsen i 1998 var straffedømt en rekke ganger.

Sakkyndige vurderte den gang at den dobbeltdrapssiktede mannen «led av mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner», og antok at det var fare for gjentagelse av straffbare handlinger, fremkommer det av dommen.

Under rettssaken var dommerne delt i spørsmålet om sikring, som i dag kalles forvaring forvaringVed forvaring har ikke fengselsstraffen en endelig slutt-tid. Det gjøres i steden en sikkerhetsvurdering av om den dømte kan prøveløslates. . Et flertall vant frem med at han ikke skulle idømmes sikring.

Et flertall vant frem med at han ikke skulle idømmes sikring. De mente faren for tilbakefall var tilknyttet hans narkotikaavhengighet, "som han ifølge de sakkyndige nå er kommet godt i gang med å frigjøre seg fra», ifølge dommen.

I 2012 ble han prøveløslatt. Etter at han slapp ut, er han dømt for flere grove innbrudd i Oslo.

– Tar det med videre

PÅ ÅSTEDET: En krimtekniker undersøker stedet etter at to personer ble funnet døde i Sandakerveien 30. juni i år. En mann i 50-årene er siktet for drap.

Politiadvokat Anne Marie Hustad sier det er for tidlig å si noe om hva som var foranledningen til dobbeltdrapet på Sandaker i juni.

– Politiet er kjent med at en av de avdøde var et vitne i den saken og det tar vi med oss i den videre etterforskningen, skriver hun i en e-post.

Politiet har tidligere uttalt at den drapssiktede er en bekjent av de to drepte, men hva slags relasjon ønsker ikke politiadvokaten gå ytterligere inn på.

– Hva vet politiet om den dobbeltdrapssiktede mannens motiv?

– Hva som er foranledning og eventuelt motiv for hendelsen er tema for den videre etterforskningen. Vi jobber med flere hypoteser men jeg ønsker ikke å gå inn på disse, vi er i en tidlig fase av en alvorlig sak, sier politiadvokaten.