Kortversjonen I Hallingdal har flere regnbueflagg blitt stjålet og påtent den siste tiden.

Blant de som er rammet, er sogneprest Geir Wiknes, som forteller at episoden har skapt usikkerhet.

I kjølvannet av hendelsene planlegges det en stille markering i kommunen. Vis mer

– Det vekker en utrygghet i meg, forteller Geir Wiknes.

Han er sogneprest i Ål i Hallingdal, og har vært åpent homofil i snart 20 år.

Natt til lørdag sist helg ble regnbueflagget han hadde hengt opp i hagen stjålet.

Wiknes var bortreist. Derfor var det var en kollega som oppdaget at flagget var borte lørdag morgen.

Flagget er imidlertid ikke det eneste som har fått gjennomgå i Hallingdal i det siste.

Først ble et regnbueflagg utenfor Ål kulturhus stjålet. Samme natt som flagget til Wiknes ble stjålet, ble et regnbueflagg utenfor kommunehuset i Ål påtent. Deretter ble et regnbueflagg stjålet fra Ål folkehøyskole.

Det er Hallingdølen som først omtalte hendelsene.

Tidligere i sommer har regnbueflagg også blitt påtent i Oslo og Seljord.

ØDELAGT: Flagget fikk henge i to uker før det ble stjålet. Flagget ble tatt ned ved at flagglinen ble skåret av.

Wiknes beskriver det som skjedde med flagget hans som ekstremt.

– Her er det noen som har tatt seg inn på min eiendom og stjålet. Det er jo ikke vanlig å gjøre det, sier han.

Sognepresten er helt sikker:

– Dette er hatkriminalitet, konstaterer han.

– Føler du deg trygg som skeiv i Norge i dag?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil svare ja, men jeg er usikker. Jeg har følt på en større trygghet enn jeg gjør akkurat nå. Derfor er for eksempel Pride dødsviktig.

I etterkant har Wiknes mottatt flere støtteerklæringer.

– Det betyr veldig mye, sier han.

– Hovedvekten av alle i samfunnet er jo positive til at man kan elske den man vil. Utfordringen er den minoriteten i samfunnet som har så mye imot skeive at de må brenne flagg for å uttrykke seg.

– Min legning er jo ikke noen trussel for andre, på lik linje med at andres legning ikke er noen trussel for meg.

Markering på søndag

Ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor (Ap), fortviler over at regnbueflaggene ikke får være i fred.

FORTVILER: Ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor

– Man kan lure på hva som er motivasjonen bak å ta ned og å brenne disse flaggene, sier hun.

Etter alle hendelsene den siste tiden, vil det søndag arrangeres en stille markering i kommunen.

– Det har blitt foreslått at alle som har lyst og har anledning skal henge opp regnbueflagg for å vise at Ål er en kommune der alle typer mangfold har plass, forteller ordføreren.

– Det dypeste alvoret i disse hendelsene er at skeive føler at de må se seg over skulderen. Det skal ikke være sånn.

– Kan være annet motiv

Wiknes har politianmeldt hendelsen.

I helgen bekreftet politiet overfor Hallingdølen at saken var anmeldt, og at en patrulje var på stedet for å gjøre undersøkelser lørdag ettermiddag.

– Politiet etterforsker sak i Ål der prideflagg er meldt stjålet, og gjør undersøkelser rundt forholdet for å undersøke om handlingen er hatmotivert, sier politiadvokat Lene Skeistrand til VG.

Hun sier videre at de av taktiske hensyn ikke ønsker å dele ytterligere informasjon om det er mistenkte i saken, eller hvilke etterforskningsskritt politiet gjør.

Selv om flagglinen til Wiknes ble ødelagt da flagget ble stjålet, er fast bestemt på å henge opp et nytt regnbueflagg.

– Jeg kommer aldri til å slutte å flagge, avslutter Wiknes.

