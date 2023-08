FLYVRAKET: Politiet har delt dette bilde av flyvraket fra ulykkesstedet.

Fredrik Løvbrøtte (33) og Odd Normann (56) omkom i flystyrten på Toten

REINSVOLL FLYPLASS (VG) Det var Fredrik Løvbrøtte Holthe (33) fra Kolbu og Odd Normann Strande (56) fra Raufoss som omkom i flystyrten på Reinsvoll mandag kveld.

Mandag kveld ble det bekreftet at to menn fra Toten hadde omkommet etter at et akrofly havarerte. Mennene var i 30- og 50-årene, ifølge operasjonsleder Kristian Bjaanes.

Tirsdag ettermiddag opplyser politiet i samråd med familie at det var Fredrik Løvbrøtte Holthe (33) fra Kolbu og Odd Normann Strande (56) fra Raufoss som mistet livet i flystyrten.







Det er per nå ikke mulig å si noe om årsak til styrten, opplyser politiet i en pressemelding.

Havariinspektør Jon Sneltvedt.

Havarikommisjonen har bedt Meteorologisk institutt om en utfyllende værrapport fra området.

– Det er ikke svarte bokser i disse flyene, og det er ikke noe som er påbudt i slike fly. Vi kommer til å se om det er andre elektroniske spor. Vi håper å finne noe som kan hjelpe oss i undersøkelsen, sier havariinspektør Jon Sneltvedt.

Sneltvedt oppfordrer eventuelle vitner til å ta kontakt med havarikommisjonen.

Leder av luftfartsavdelingen i havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, opplyser til VG at fem personer har rykket ut til stedet.

1 / 4 Flere politikonstabler var på plass på Raufoss flyplass tirsdag morgen. Det er mye skog rundt rullebanen på Raufoss flyplass. forrige neste fullskjerm Flere politikonstabler var på plass på Raufoss flyplass tirsdag morgen.

Da VG var på Reinsvoll flyplass tirsdag formiddag, var det rundt 20 politi- og brannkonstabler til stedet.

En mann ble observert gående inn til en av bygningene med blomster, tydelig preget av hendelsen.

Nestleder ved flyplassen Åge Ensrud har uttalt til Oppland Arbeiderblad at et stort antall av medlemmer i den lokale flyklubben deltok i lete- og redningsarbeidet.

Det var meldinger om et smell fra folk i nærområdet som førte til at nødetatene rykket ut mandag kveld.

– Vi ble flydd inn til en plass det var forsvarlig å lande på. Så var det rundt 300 meter å gå i veldig ulendt og krevende terreng, for å bære inn utstyr, sier innsatsleder i brannvesenet, Trond Granlund, til VG.

Innsatsleder i brannvesenet, Trond Granlund.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post