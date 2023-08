TRØKK: Slik så fronten på bussen ut torsdag morgen.

Buss-ulykken i Oslo: − Tragisk hendelse

Onsdag kveld krasjet en rutebuss inn i Vahl skole på Tøyen i Oslo. Kommunikasjonssjef i Ruter kaller hendelsen sjelden og tragisk.

12 personer er skadet etter hendelsen - 11 av dem fra innsiden av bussen.

– Av disse er to kritisk og én alvorlig skadet. Resten betegnes som lettere skadet, sa operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter onsdag kveld.

Sjåføren er rutinemessig siktet i saktet.

Rektor ved Vahl skole, Janne Thon Rehn sier det er utrolig trist at så mange er berørte:

– Det er en forferdelig trist sak.

Hun forteller at Oslo bygg vil gjøre en befaring av skolebygningen torsdag, for å vurdere skader på bygget. Hun opplyser at hendelsen ikke berører skolestart, som er på mandag.

– Skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig for elever, foreldre og ansatte som trenger noen å prate med om hendelsen, samt for fotballklubben Sterling, forteller hun.

Det er primært sportsklubben Sterling som bruker det rammede bygget.

– Vi håper det går bra med de som er skadet, sier daglig leder ved klubben, Dag Harald Halvorsen.

Han sier det ikke var organisert trening fra klubben ved skolen da hendelsen fant sted, og at hendelsen ikke vil påvirke noen treninger hos dem.

SMELL: Vitner sier til VG at kom et høyt smell og mye røyk etter krasjet.

Knut-Martin Løken, kommunikasjonssjef i Ruter opplyser til VG at sjåføren blir ivaretatt av sin arbeidsgiver, en av Ruters samarbeidspartnere.

– Våre tanker går først og fremst til alle involverte og deres pårørende.

– Vi er opptatt av at familien til sjåføren blir godt ivaretatt, og det vet vi at de blir, gjennom sjåførens arbeidsgiver.

Han sier at Ruter har klare rammer for hvordan slike hendelser følges opp, selv om de er sjeldne.

– Dette er en sjelden hendelse, det er det helt klart. En sjelden og tragisk hendelse.

