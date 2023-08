TV 2 må kutte 400 millioner kroner til neste år

Mediehuset varsler store økonomiske kutt og utelukker ikke nedbemanning.

Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes, informerte på et allmøte fredag formiddag at de må kutte 400 millioner kroner til neste år.

TV 2 bekrefter nå kuttplanene.

– Mediebransjen er under sterkt press, i Norge og globalt. Samtidig skaper den teknologiske utviklingen behov for nye og større investeringer som TV 2 bør og må ta. Betydelig økte priser på produksjon og attraktivt innhold, en svekket norsk krone, og økt konkurranse rammer alle redaktørstyrte medier. Det får nå konsekvenser også for TV 2, sier Sandnes.

Han sier de ikke kan utelukke nedbemanninger.

– Vi skal nå snu alle steiner og se på innsparingsmuligheter i hele virksomheten.

Kampanje meldte først om nyheten.

Det er ifølge Kampanje andre gangen Sandnes ser seg nødt til å gjennomføre nedbemanninger. Sist gang var i 2016 da det ble varlet at 177 ansatte måtte gå.

– Jeg tenker at det er et dramatisk kostnadskutt som vi står ovenfor. Det er mange i TV 2 som har nedbemanningen i 2017 friskt i minne. Det er vondt og vanskelig for mange. Vi vet foreløpig lite, sier klubbleder Margrethe Håland Solheim til VG.

Hun forteller at det er vanskelig å se for seg at en slik type sum ikke går utover bemanningen.

– Alle kjenner jo på dette. Det blir et spennende arbeid fremover.

