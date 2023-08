Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept i Nes i Ådal. Produsenten bak podkasten «Avhørt» har nå sett seg nødt til å gjøre endringer i den neste episoden av podkasten.

«Avhørt»-produsent gjør endringer i podkast-episode om Jonas Henriksen

Skaperne av podkasten «Avhørt» gjør endringer i den tredje episoden om drepte Jonas Henriksen.

NTB

– Vi ønsker ikke å forstyrre politiets etterforskning. Av hensyn til dette er vi blitt nødt til å gjøre noen endringer i den neste episoden av podkasten, sier produsent Lars Christian Nygaardstrand i Batong Media til NTB.

Produsenten bekrefter at det vil komme en ny episode i løpet av fredag, men kan foreløpig ikke si noe om når på dagen den vil komme.

Etter dette vil det noen dager før det kommer en ny episode.

Les også Avhørt-podkast har delt upubliserte opptak av drepte Jonas Aarset Henriksen med politiet Politifolkene som etterforsker drapet på Jonas Aarseth Henriksen, har bedt om å få innsyn i en upublisert episode av…

– Det handler om at vi ønsker å forsikre oss og verifisere at informasjonen som vi sitter på, stemmer. Dette er et valg vi som produsent har tatt selv. Vi har ikke hatt noe dialog med politiet om dette, sier Nygaardstrand.

Torsdag ble det kjent at selskapet bak podkasten hadde oversendt råmateriale fra intervjuet med Jonas Aarseth Henriksen (30).

Det ble spilt inn seks dager før Henriksen ble funnet drept i Nes i Ådal og inneholder blant annet opplysninger om alvorlige hendelser og personer som Henriksen mente var involvert.

Les også Politiet: Naturlig å vurdere om vi har gjort en god nok jobb Før han ble drept fortalte Jonas Henriksen om hærverk, vold og brann.

– Vi har bedt om så mye av innholdet som de mener de kan gi ut, sa politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var 17. august Henriksen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, oppgir politiet nå at de er sikre på at Henriksen ble drept. Ingen personer er foreløpig pågrepet etter drapet.

Les alt fra VG om drapet på Jonas Aarseth Henriksen her.