Disse bevisene er grunnen til at Riksadvokaten vil frifinne Kristiansen

I 2002 ble Jan Helge Andersen trodd av retten og folket. Men hans forklaring er en viktig del av grunnen til at Riksadvokaten nå mener at Viggo Kristiansen er uskyldig.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag ble det kjent at Riksadvokaten mener at Viggo Kristiansen bør frifinnes i Baneheia-saken, og beklager på den sterkeste uretten som er begått mot ham.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble dømt, og Kristiansen satt over 20 år fengslet for forbrytelsene.

I avgjørelsen trekker Riksadvokaten frem særlig tre bevis som viktige for avgjørelsen: DNA-funn, teledata og Andersens forklaring. Les mer om hvert bevis lenger ned i saken.

Slik oppsummerer Riksadvokaten sine vurderinger:

Det er ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene.

Teledatabevisene trekker i retning av at Kristiansen ikke er skyldig.

Andersens forklaring lider på flere sentrale punkter av svakheter, både hva gjelder indre sammenheng og plausibilitet, og ikke minst manglende samsvar med andre opplysninger i saken.

De nye DNA-undersøkelsene kan trekke i retning av at Andersens rolle på

åstedet har vært en annen og mer aktiv enn det han har erkjent.

Det foreligger ikke andre bevismomenter som i nevneverdig grad kaster lys over spørsmålet om Kristiansen tok del i de straffbare handlingene.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

DNA-bevis

Det er gjort svært omfattende DNA-analyser i flere runder, påpeker Riksadvokaten. Dette er resultatene:

Det er påvist flere DNA-treff som knytter Jan Helge Andersen til begge jentene.

Samtidig er det ikke gjort DNA-funn som knytter Viggo Kristiansen til åstedet.

Hypotesen om to gjerningspersoner er heller ikke styrket.

«Oppsummert er Riksadvokatens vurdering at det ikke foreligger DNA-bevis som med noen rimelig grad av sikkerhet underbygger hypotesen om at handlingene er begått av mer enn én gjerningsperson og således heller ikke at Kristiansen var involvert i handlingene», står det i avgjørelsen.

MOT FRIKJENNELSE: Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til lagmannsretten å avsi en frifinnende dom for Viggo Kristiansen.

Teledata

Det såkalte mobilbeviset er viktig fordi det kan besvare et sentralt spørsmål i saken: Hvor befant Kristiansen seg på drapstidspunktet?

Det ble sendt og mottatt til sammen fire meldinger mellom 18.55 og 19.37 fra en mobiltelefon/SIM-kort som tilhørte Kristiansen, og telefonen fikk da dekning fra basestasjonen EG_A. Voldtektene og drapene skjedde i dette tidsrommet.

Andersen har forklart at de to gikk i et område som ligger utenfor det sannsynlige dekningsområdet for denne basestasjonen – og Riksadvokatens vurdering er at dette vanskelig lar seg forene med at Andersens forklaring er riktig.

Teorier om at Kristiansen beveget seg mellom åstedet og et område med dekning fra basestasjonen EG_A er lite plausible og mangler støtte i bevisene, mener Riksadvokaten.

«Telebevisene trekker først og fremst i retning av at Kristiansen ikke var på åstedet i tidsrommet da de straffbare handlingene ble begått, og er forenlige med hans forklaring om at han i det aktuelle tidsrom oppholdt seg i arbeidsboden ved egen bopel,» skriver Riksadvokaten.

BEKLAGET: – Saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Andersens forklaring

Inntrykket både i rettssalene og i offentligheten var at Kristiansen hovedmann og initiativtager på åstedet. Årsaken var Andersens forklaring, som ble trodd av både politiet og domstolene.

Riksadvokaten har ikke samme tillit til denne forklaringen:

«Etter en samlet vurdering mener riksadvokaten at Andersens forklaring er preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør», står det i avgjørelsen.

Riksadvokaten trekker frem flere eksempler:

Andersen har forklart seg skiftende om de seksuelle overgrepene. Først beskrev han sin egen rolle som passiv, og nektet for å ha utført seksuelle overgrep på jentene. Etter hvert innrømmet han overgrep mot en av jentene, men sa at Kristiansen truet ham med kniv til å gjøre det.

De nye DNA-sporene svekker troverdigheten til forklaringen, fordi de knytter Andersen til overgrep på begge jentene, påpeker Riksadvokaten.

I avhør i 2000 sa Andersen at det var Kristiansen vasket kniven. I 2021 sa han at han selv vasket drapsvåpenet.

Riksadvokaten mener det kan fremstå som om Andersen tilpasset sin forklaring av mobilbruk på åstedet etter hvert som han ble presentert for telebevisene.

Det sier seg selv Andersen kan ha hatt et motiv for å dra Kristiansen inn i saken for å oppnå redusert straff og ansvar, mener Riksadvokaten.

På dette punktet kan også politiets spørsmål om Andersen «kunne være et slags offer i saken – i den forstand at hans beste kamerat Viggo Kristiansen – kunne ha vært den mest aktive på åstedet» ha økt risikoen for at han forklarte seg uriktig, mener Riksadvokaten.

«Forklaringen om hendelsesforløpet på åstedet og egen rolle i handlingene bærer allerede på overflaten preg av ansvarsfraskrivelse. Andersen plasserer seg selv på sidelinjen og i sin kjerne innebærer forklaringen at alt han gjorde var et direkte resultat av knivtrusler fra Kristiansen. Dette fremstår i seg selv lite troverdig», skriver Riksadvokaten.

ÅSTEDET: Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble brutalt drept i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansens forklaring

Kristiansen har forklart seg uriktig i tidlige avhør og rundspørring, der han ikke fortalte at han hadde vært i Baneheia på drapsdagen. Riksadvokaten ser at det kan «reises spørsmål ved sannferdigheten av Kristiansens innledende forklaringer til politiet».

«Noe sikkert grunnlag for å konkludere med at Kristiansen forklarte seg bevisst uriktig eller at han og Andersen hadde avtalt hva de skulle si til politiet, gir forklaringene likevel ikke. En må også ta høyde for at Kristiansen på enkelte punkter kan ha forklart seg uriktig i avhør, uten at det innebærer at han har vært delaktig i de straffbare handlingene», står det i avgjørelsen.

ETTERFORSKES: – I Andersens tilfelle er det slik at vi etterforsker denne saken med sikte på å ytterligere kunne avklare hans rolle, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. Her er Andersen i oktober 2021.

Dette skjer videre

Drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) står nå uoppklart fordi Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen. Det må formelt skje ved at Borgarting lagmannsrett kommer med en frifinnende dom.

– Når vi nå får landet denne saken som gjelder Viggo Kristiansen, er det naturlig at vi med full innsats går inn for å besvare spørsmålene som stadig er ubesvart, men der er vi ikke enda, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Rent praktisk må påtalemyndigheten be om at hans gamle, frikjennende dom gjenåpnes, dersom de skulle mene å ha bevis for at Andersen er skyldig i begge drapene.

Dersom de ikke mener Jan Helge Andersen er skyldig, og heller ikke kan bevise at noen andre har gjort det, vil drapet stå uoppklart.

Ifølge VGs opplysninger har Andersen i avhør gitt uttrykk for at det ikke er greit å bli sittende alene med ansvaret.

– Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier hans forsvarer Svein Holden til VG.