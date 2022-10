AVKLARING: Nav-ofrene får oppreising fra Stortinget nå, ifølge en jusprofessor.

Stortinget tar parti med Nav-ofrene: − En stor seier

Flertallet på Stortinget slår fast at mottagere av trygdeordninger skal ha rett til fri bevegelse og likebehandling etter EØS-avtalen. Det gir ofrene for trygdeskandalen en stor seier, ifølge jusprofessor Mads Andenæs.

Onsdag ettermiddag er Stortingets arbeids- og sosialkomité ferdig med behandlingen av en av mange saker som har fulgt etter trygdeskandalene i Nav.

Da saken ble offentlig kjent i 2019, viste det seg at flere tusen trygdemottagere urettmessig ble trukket i trygd – og noen dømt til fengsel – for å ha tatt med trygdeytelser til utlandet.

Nå slår flertallet i komiteen – Ap, Sp, SV og Rødt – fast at på trygdeområdet «har regjeringen ingen handlefrihet, men må gi samme rettigheter og plikter til alle EU og EØS-borgere».

– Døren inn til det såkalte handlingsrommet i disse sakene er nå stengt. Jeg er veldig glad for at flertallet støtter dette synet, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som har vært saksordfører for denne lovsaken på Stortinget.

Derfor gikk det galt

Det samme flertallet påpeker at det er spørsmålet om rekkevidden av EØS-avtalen som er hovedgrunnen til at feilpraktiseringen av trygdebestemmelsene går helt tilbake til 1994, da EØS-avtalen ble vedtatt.

Regjeringen må nå komme tilbake med detaljert lovgivning som fjerner all tvil om at EØS-retten har forrang foran norsk trygdelovgivning.

– Det skal skrives et entydig lovverk som skal være lett å forstå for brukere, forvaltning og domstoler, fordi dette er så komplisert er det en grunn til at dette har kunnet pågå så lenge, sier Lundteigen.

Lundteigen sier at arbeidsdelingen mellom Stortinget og EØS-avtalen er at Norge har full frihet til å lage velferdsordninger, men deretter gjelder EØS-avtalens rettigheter og plikter. En viktig rettighet er retten til fri bevegelse innenfor hele EU- og EØS-området.

– Dette betyr at regjeringen må ta fatt i de saksområdene som er uavklart, og sørge for at likebehandling skjer, slik at vi får en korrekt behandling av alle de områdene som omfattes av EØS-avtalens krav til likebehandling, sier Lundteigen til VG.

Et av de uavklarte områdene er om bevegelsesfriheten omfatter retten til dagpenger under arbeidsledighet, som Høyesterett skal ta stilling til ifølge Rett24.

Finnes fortsatt handlefrihet

I komiteens innstilling fremgår det at Frp ville sende hele saken tilbake til regjeringen. Og at Høyre ikke støtter formuleringen om at «regjeringen har ingen handlefrihet».

– Det er rett og slett fordi det ikke stemmer, skriver Henrik Asheim (H) i en SMS til VG.

– På en rekke ordninger har Norge dialog med ESA på hva som omfattes av EØS-regelverket og hva som ikke gjør det. Det underspiller ikke alvoret i selve NAV-skandalen, men det er uklokt og feil av regjeringspartiene å slå konstant fast at det ikke finnes noe handlefrihet, for det gjør det, legger han til.

Stor seier

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo sier at saken er «en stor seier» for ofrene for trygdeskandalen – men også et tap for de juristene som på statens vegne har fortsatt å argumentere for at retten til å ta med ytelser til utlandet, ikke gjelder i enkelte trygdesaker.

– Dette hovedspørsmålet er nå avklart: Staten kan ikke fortsette med prosesser for domstolene for å nekte folk å ta med trygdeytelser ut av landet, og til overmål argumentere for å straffe dem for det. Det har de gjort helt fram til nå. Noen jurister har forsøkt å ta igjen i domstolene det de har tapt politisk etter at trygdeskandalen sprakk i 2019, sier Andenæs til VG.