Unge kvinner føler skam rundt abort

Mange kvinner som tar abort opplever å ikke få medisinsk oppfølging eller å ha noen å snakke med om inngrepet, viser en ny studie.

Publisert: Nå nettopp

Det som forundret de fem forskerne bak studien mest, er hvor tabubelagt det fortsatt er med abort.

– Vi snakker om sex og prevensjon og er åpne om mange vanskelige ting, men abort er fortsatt noe mange kvinner er alene om, sier en av forskerne bak studien, Eva Sommerseth. Hun er førsteamanuensis i sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Rammer unge kvinner hardt

Sommerseth sier kvinnene de snakket med, forteller om opplevelsen av å gjennomgå en abort med piller, en såkalt medikamentell abort.

– De er overrasket over styrken i smertene og blødningene, mange er usikre på om aborten er vellykket, og de føler seg veldig ensomme og alene om det som skjer.

Abort er en viktig rettighet innenfor kvinnehelse, da må man spørre seg hvorfor tilbudet er så dårlig. Det rammer særlig unge kvinner hardt, mener forskergruppen bak studien.

– De yngste, med minst livserfaring er mest sårbare i en situasjon der de har behov for abort. Vi ser også at studenter som flytter til et nytt sted ofte ikke skifter til ny fastlege. Det gjør dem ekstra utsatt for å havne i en situasjon der abort er en av løsningene, påpeker Sommerseth.

Info Om studien Studien «Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort», publisert i Sykepleien Forskning, er forfattet av Eva Sommerseth (Universitetet i Sørøst-Norge), Berit Margrethe Sandvik (USN), Bente Dahl (USN), Idun Røseth (Sykehuset i Telemark), Anne Lyberg (USN). 24 kvinner som er rekrutterte gjennom sosiale medier er dybdeintervjuet i studien. De representerer alle helseregionene i Norge. Vis mer

95 prosent av alle aborter i Norge gjennomføres ved hjelp av piller, og mange aborterer hjemme.

Unge kvinner oppgir at de ikke forteller hverken venner eller mødre at de tar abort.

– De vil ikke identifisere seg med den gruppen kvinner som tar abort, forklarer Sommerseth.

Dømmende

Hun tror noe av forklaringen er at det er sterke dømmende krefter i sving når abort diskuteres. Det skremmer mange og gjør at de ikke vil tilhøre den gruppen kvinner som tar abort, til tross for at det gjelder fler enn 10.000 kvinner hvert år.

Sommerseth forteller at man har rett til å velge om man vil ta kirurgisk eller medikamentell abort, og at også de som velger medikamentell abort, har rett til å være på sykehus.

– Vår studie viser at de ikke blir informert om at de kan få lov til å være på sykehuset, og de blir ledet til å tro at det er best å gjøre aborten hjemme. Praksisen er et typisk eksempel på hvordan kvinnehelse nedprioriteres, sier Sommerseth.

Info Dette er medikamentell abort I 2021 ble 95,3 prosent av selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt, altså ved hjelp av piller. I år 2000 var andelen på 42,3 prosent. Medikamentell abort i Norge ble først innført i 1998 til stor debatt om den også ville føre til økning i antall aborter. Det skjedde ikke, og abortregisteret viser at aborttallene er blitt lavere og lavere siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Vanligvis gjennomføres såkalt medikamentell abort slik: Kvinnen møter opp på gynekologisk poliklinikk, og tar en pille som stopper utviklingen av fosteret. Da er det ingen vei tilbake. To dager senere får de en pille i skjeden som starter riene, og fosteret støtes ut. I utgangspunktet utføres medikamentell hjemmeabort opptil uke 9 i graviditeten. Noen av kvinnene som var intervjuet i studien var kommet lenger enn 9 uker. Samtlige av kvinnene i studien fikk utført aborten før uke 12. Vis mer

Ført bak lyset

Kvinnene i studien sier de opplevde seg som brikker i et spill, at de ble sett på som annenrangs pasienter og at de følte seg ført bak lyset fordi de ikke var informert godt nok om hvilke valg de hadde, og hvordan en abort kan oppleves.

– Hvorfor tror du sykehusene ikke informere slik de er pålagt å gjøre?

– Medikamentell abort er et billig og effektivt tilbud, og det er jo typisk for kvinnehelse, mener Sommerseth.

Hun tror ikke det er vrangvilje fra sykehusenes side, men et spørsmål om tid, kapasitet - og penger.

Sommerseth sammenligner prosessen rundt medikamentell abort, med å skulle operere et kne:

– Ved en kne-operasjon vil du få informasjon før, under og etter inngrepet. Du blir nøye forklart hva som skal skje og hvilke rettigheter du har. Ved abort er det samme systemet fraværende.

Noen av kvinnene i studien sa de hadde fått et telefonnummer de kunne ringe hvis de trengte hjelp underveis.

– Når du sitter på toalettet med store blødninger og sterke smerter, er du ikke i stand til å ringe et nummer der du ikke vet hvem som er i den andre enden, mener Sommerseth.

Forsker og førsteamanuensis i sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Eva Sommerseth

De fleste er fornøyd

To store studier fra Helsedirektoratet i 2014 og 2018, viser at de aller fleste kvinner som får utført abort i Norge, er fornøyde med tilbudet.

– Hvorfor tror du deres studie viser noe annet?

– I disse studiene er det et stort antall personer som får presentert ja/nei/vet ikke-svar. De blir ikke bedt om å beskrive sine opplevelser rundt aborten på samme måte som i vår studie. Det er to helt forskjellige måter å undersøke på, og de har verdi på hver sin måte, sier Sommerseth.

Nå skal den samme forskergruppen lage en større studie som går videre på funnene de har gjort i den som nylig ble publisert.